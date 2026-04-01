De bandentest op het circuit van Suzuka is niet bepaald vlekkeloos verlopen voor Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad. De Britse jongeling ging vanochtend de fout in op het Japanse circuit, en op foto's is te zien hoe hij zijn voorvleugel flink heeft beschadigd.

De teams van Red Bull Racing en Racing Bulls zijn na de Japanse Grand Prix blijven hangen op het circuit van Suzuka. Ze voeren daar een bandentest uit voor bandenleverancier Pirelli, en komen in actie met de auto's van dit jaar. Het is dus niet alleen een nuttige test voor Pirelli, maar ook voor hen. De focus ligt op het verzamelen van data voor Pirelli, maar ze kunnen zelf dus ook de nodige leerzame meters maken.

Meer over Arvid Lindblad Red Bull-talent jubelt na elimineren van Verstappen

Op het circuit van Suzuka komt het echter met bakken uit de hemel, en dat zorgt ervoor dat de teams moeten oppassen en dat Pirelli hun plannen wat moest aanpassen. Gisteren werden er veel meters gemaakt door Isack Hadjar en Liam Lawson, en vanochtend was het de beurt aan Lindblad. De jonge Brit stapte in de Racing Bull, maar dat ging niet helemaal goed.

Wat is er aan de hand?

Op foto's die circuleren op sociale media is te zien hoe hij de fout in is gegaan, en zijn auto flink heeft beschadigd. Te zien is hoe Lindblad uit zijn auto is gestapt, en balend kijkt naar de schade aan de voorkant van de auto. Het lijkt erop dat hij vooral de voorvleugel heeft beschadigd, maar hij kon niet op eigen kracht terugkeren in de pits. Op andere beelden is te zien hoe de auto op een takelwagen staat en wordt teruggebracht naar de pits.

Regen zorgt voor problemen

Het regende zeer hard, en in de middag maakte Hadjar eerst wat meters op de bijrijdersstoel van een auto van de organisatie. De schade bij Racing Bulls leek mee te vallen, want in de middagsessie meldde de Italiaanse renstal zich weer op de baan.