Pijnlijk: Lindblad crasht tijdens bandentest op Suzuka

De bandentest op het circuit van Suzuka is niet bepaald vlekkeloos verlopen voor Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad. De Britse jongeling ging vanochtend de fout in op het Japanse circuit, en op foto's is te zien hoe hij zijn voorvleugel flink heeft beschadigd.

De teams van Red Bull Racing en Racing Bulls zijn na de Japanse Grand Prix blijven hangen op het circuit van Suzuka. Ze voeren daar een bandentest uit voor bandenleverancier Pirelli, en komen in actie met de auto's van dit jaar. Het is dus niet alleen een nuttige test voor Pirelli, maar ook voor hen. De focus ligt op het verzamelen van data voor Pirelli, maar ze kunnen zelf dus ook de nodige leerzame meters maken.

Op het circuit van Suzuka komt het echter met bakken uit de hemel, en dat zorgt ervoor dat de teams moeten oppassen en dat Pirelli hun plannen wat moest aanpassen. Gisteren werden er veel meters gemaakt door Isack Hadjar en Liam Lawson, en vanochtend was het de beurt aan Lindblad. De jonge Brit stapte in de Racing Bull, maar dat ging niet helemaal goed.

Wat is er aan de hand?

Op foto's die circuleren op sociale media is te zien hoe hij de fout in is gegaan, en zijn auto flink heeft beschadigd. Te zien is hoe Lindblad uit zijn auto is gestapt, en balend kijkt naar de schade aan de voorkant van de auto. Het lijkt erop dat hij vooral de voorvleugel heeft beschadigd, maar hij kon niet op eigen kracht terugkeren in de pits. Op andere beelden is te zien hoe de auto op een takelwagen staat en wordt teruggebracht naar de pits.

Regen zorgt voor problemen

Het regende zeer hard, en in de middag maakte Hadjar eerst wat meters op de bijrijdersstoel van een auto van de organisatie. De schade bij Racing Bulls leek mee te vallen, want in de middagsessie meldde de Italiaanse renstal zich weer op de baan.

F1 Nieuws Arvid Lindblad Racing Bulls

Reacties (4)

  • Larry Perkins

    Posts: 63.961

    • + 1
    • 1 apr 2026 - 10:19
  • The Wolf

    Posts: 505

    meen aan z'n gezicht te zien flinke problemen met de stoelgang

    • + 2
    • 1 apr 2026 - 10:31
  • gridiron

    Posts: 3.316

    De schuld van Pirelli en niet van Lindblad, is er eigenlijk met deze nieuwe auto's al gereden op een natte baan tijdens regen. Dat kan ook nog leuk worden met de powerafgifte door die batterij.

    • + 1
    • 1 apr 2026 - 12:13
  • gijzje

    Posts: 544

    Zo gaat die grote mond daar ook vanaf..

    • + 0
    • 1 apr 2026 - 12:56

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Arvid Lindblad 41
  • Team Racing Bulls
  • Punten 4
  • Podiums 0
  • Grand Prix 2
  • Land GB
  • Geb. datum 8 aug 2007 (18)
  • Geb. plaats Londen, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel

