De FIA heeft een probleem dat was ontstaan door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië opgelost. Door het verdwijnen van beide races liep de Formule 2 namelijk tegen een probleem aan. De kalender van de opstapklasse is nu echter aangepast, en zal voor het eerst in de geschiedenis in actie komen in Noord-Amerika.

De onrust in het Midden-Oosten zorgde ervoor dat de FIA en de Formule 1 de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië van de kalender moesten schrappen. Voor de Formule 1 is het gevolg dat de sport zich nu in een aprilbreak bevindt, aangezien er geen extra races aan de kalender zijn toegevoegd. Voor de klassen uit het voorprogramma was er echter een hoofdpijndossier ontstaan, want voor hen was het veel lastiger om zomaar twee races minder af te werken.

Welke oplossing is er gevonden?

De organisaties hebben de koppen bij elkaar gestoken, en de FIA heeft vandaag bekendgemaakt dat ze in Miami en Canada gaan rijden met de Formule 2. Voor het eerst in het bestaan van de klasse zal er worden geracet op het Noord-Amerikaanse continent. Het zorgt er ook voor dat het drukke weekenden worden, want normaal gesproken worden er weinig races gereden in het voorprogramma op deze circuits.

De FIA heeft op deze manier het gat in de kalender ingevuld, en ze kunnen commercieel gezien ook toeslaan aangezien voormalig IndyCar-coureur Colton Herta nu voor de ogen van zijn landgenoten kan gaan rijden. Het wordt een drukke periode voor de klasse, want de gaten tussen de raceweekenden zijn kleiner geworden.

Hoe is het seizoen begonnen?

Het Formule 2-seizoen ging vorige maand van start in Australië, en het kampioenschap wordt momenteel aangevoerd door het Bulgaarse Red Bull-talent Nikola Tsolov. De Nederlander Laurens van Hoepen is ook goed aan het seizoen begonnen, en hij staat momenteel op de derde plaats in het kampioenschap. Hij zal dit jaar geen thuisrace rijden, omdat Zandvoort niet op de F2-kalender staat.