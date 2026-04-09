FIA lost groot probleem met Formule 2-kalender op

FIA lost groot probleem met Formule 2-kalender op

De FIA heeft een probleem dat was ontstaan door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië opgelost. Door het verdwijnen van beide races liep de Formule 2 namelijk tegen een probleem aan. De kalender van de opstapklasse is nu echter aangepast, en zal voor het eerst in de geschiedenis in actie komen in Noord-Amerika.

De onrust in het Midden-Oosten zorgde ervoor dat de FIA en de Formule 1 de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië van de kalender moesten schrappen. Voor de Formule 1 is het gevolg dat de sport zich nu in een aprilbreak bevindt, aangezien er geen extra races aan de kalender zijn toegevoegd. Voor de klassen uit het voorprogramma was er echter een hoofdpijndossier ontstaan, want voor hen was het veel lastiger om zomaar twee races minder af te werken.

Welke oplossing is er gevonden?

De organisaties hebben de koppen bij elkaar gestoken, en de FIA heeft vandaag bekendgemaakt dat ze in Miami en Canada gaan rijden met de Formule 2. Voor het eerst in het bestaan van de klasse zal er worden geracet op het Noord-Amerikaanse continent. Het zorgt er ook voor dat het drukke weekenden worden, want normaal gesproken worden er weinig races gereden in het voorprogramma op deze circuits.

De FIA heeft op deze manier het gat in de kalender ingevuld, en ze kunnen commercieel gezien ook toeslaan aangezien voormalig IndyCar-coureur Colton Herta nu voor de ogen van zijn landgenoten kan gaan rijden. Het wordt een drukke periode voor de klasse, want de gaten tussen de raceweekenden zijn kleiner geworden.

Hoe is het seizoen begonnen?

Het Formule 2-seizoen ging vorige maand van start in Australië, en het kampioenschap wordt momenteel aangevoerd door het Bulgaarse Red Bull-talent Nikola Tsolov. De Nederlander Laurens van Hoepen is ook goed aan het seizoen begonnen, en hij staat momenteel op de derde plaats in het kampioenschap. Hij zal dit jaar geen thuisrace rijden, omdat Zandvoort niet op de F2-kalender staat.

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender
