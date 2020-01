Szafnauer vreest voor langzame auto's en te weinig vrijheid ontwerpers in 2021

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer vreest dat de nieuwe generatie Formule 1-auto's vanaf 2021 langzamer worden dan de Formule 2-auto's. Ook vindt hij de nieuwe reglementen te beperkend.

De reglementen van de Formule 1 gaan flink op de schop voor 2021. Er komen nieuwe technische reglementen die betere gevechten en kleinere verschillen tussen de teams moeten faciliteren, terwijl dat laatste doel mede bereikt moet gaan worden door de financiële reglementen. Het uiteindelijke doel is dat meer teams mee kunnen doen om de overwinning, terwijl de strijd op de baan spannender moet worden.

Szafnauer vreest langzame F1-auto's

In het algemeen zijn de geluiden over de nieuwe reglementen redelijk positief, maar Racing Point-teambaas Szafnauer heeft toch een aantal zorgen. De Amerikaan vreest dat de sport te simpel wordt gemaakt, maar dat de auto's tegelijkertijd ook te langzaam worden. "Ik zou tevreden moeten zijn, maar mijn angst is dat we de sport te veel simplificeren voor het bedrog dat iedere zondag iedereen kan winnen."

"Als we zes seconden per ronde langzamer gaan, is het niet meer de Formule 1. Voor je het weet, moet je ook de F2 langzamer maken. In de F2 kan je voor 2 miljoen dollar een zitje kopen, maar als we niet oppassen zijn die bolides in 2021 wel sneller dan waar wij 200 miljoen aan besteden. Daar klopt iets niet", vertelde Szafnauer aan Motorsport.com.

Een reële dreiging lijkt dat vooralsnog niet: op de meeste circuits is de Formule 2 zo'n tien seconden per ronde langzamer dan de snelste Formule 1-bolide. In Abu Dhabi was de pole-tijd van Sergio Sette Camara zelfs vijftien seconden langzamer dan de pole-tijd van Lewis Hamilton, terwijl langzaamste F1-coureur Robert Kubica ook nog altijd tien seconden sneller was dan Sette Camara.

Lager budgetplafond, meer vrijheid

Hoewel er dus zorgen zijn bij Szafnauer over de snelheid die de Formule 1-bolides in 2021 gaan halen, vreest hij ook dat de ontwerpers te weinig vrijheid krijgen door de reglementen. Liever had Szafnauer gezien dat het budgetplafond lager zou zijn, maar dat er meer vrijheid voor ontwerpers is. "Persoonlijk zou ik het budgetplafond naar beneden bijstellen, met daarbij wel meer vrijheid om de auto net als nu te kunnen ontwikkelen."

"Dus als je met een kleiner budget een auto bouwt, wint de slimste gast. Als je een voorgeschreven ontwerp hebt, lijk je weer op de IndyCar en als iemand anders wint, hebben ze misschien een betere coureur, groep engineers of zoiets. Dat is wat we niet willen. Er zijn momenteel al series die op die manier werken, en hoe gaat het daarmee?"