De Nederlandse coureur Richard Verschoor maakt later dit jaar zijn debuut in de 24 uur van Le Mans. De aan McLaren verbonden Verschoor komt dit seizoen uit in de European Le Mans Series, en mag met zijn team Duqueine Team deelnemen aan de grootste 24-uursrace van de wereld.

Verschoor reed tot en met vorig jaar in de Formule 2. De Nederlander rook daar vorig jaar aan de titel, maar die ging uiteindelijk naar Leonardo Fornaroli. Aan het einde van het seizoen tekende Verschoor een contract bij McLaren, waar hij onderdeel uitmaakt van de opleidingsploeg. Hij zal zich hier waarschijnlijk bezig gaan houden met de Hypercar, waarmee ze vanaf volgend jaar in het WEC gaan rijden.

IJzersterk team

Verschoor rijdt dit jaar in de ELMS met het team van Duqueine. Met dat team zullen ze op 13 en 14 juni gaan deelnemen aan de 24 uur van Le Mans, en Verschoor krijgt daar de kans om zijn debuut te gaan maken. Het Franse team heeft bekendgemaakt dat Verschoor onderdeel uitmaakt van hun equipe voor de race op het Circuit de la Sarthe.

Verschoor zal hier deel uitmaken van een zeer sterke line-up, en zal met de auto met startnummer 30 uitkomen in de LMP2-klasse. Hij deelt de groenzwarte auto met regerend F1 Academy-kampioene Doriane Pin en de aan Porsche verbonden enduranceveteraan Julien Andlauer. De Fransman neemt de plaats in van Giorgio Roda, die in de ELMS de derde coureur is van deze auto.

Welke Nederlanders rijden er op Le Mans?

Voor Verschoor wordt dit zijn eerste deelname aan de iconische race, en hij geldt direct als één van de favorieten in zijn klasse. De volledige deelnemerslijst is nog niet bekend, maar het is al wel duidelijk dat er meerdere Nederlanders zullen deelnemen aan de race. In de Hypercar-klasse zijn bijvoorbeeld Nyck de Vries en Robin Frijns te vinden, terwijl Nicky Catsburg en Lin Hodenius al zeker zijn van deelname in de LMGT3-klasse.