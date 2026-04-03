Verschoor maakt debuut in 24 uur van Le Mans

Verschoor maakt debuut in 24 uur van Le Mans

De Nederlandse coureur Richard Verschoor maakt later dit jaar zijn debuut in de 24 uur van Le Mans. De aan McLaren verbonden Verschoor komt dit seizoen uit in de European Le Mans Series, en mag met zijn team Duqueine Team deelnemen aan de grootste 24-uursrace van de wereld.

Verschoor reed tot en met vorig jaar in de Formule 2. De Nederlander rook daar vorig jaar aan de titel, maar die ging uiteindelijk naar Leonardo Fornaroli. Aan het einde van het seizoen tekende Verschoor een contract bij McLaren, waar hij onderdeel uitmaakt van de opleidingsploeg. Hij zal zich hier waarschijnlijk bezig gaan houden met de Hypercar, waarmee ze vanaf volgend jaar in het WEC gaan rijden.

IJzersterk team

Verschoor rijdt dit jaar in de ELMS met het team van Duqueine. Met dat team zullen ze op 13 en 14 juni gaan deelnemen aan de 24 uur van Le Mans, en Verschoor krijgt daar de kans om zijn debuut te gaan maken. Het Franse team heeft bekendgemaakt dat Verschoor onderdeel uitmaakt van hun equipe voor de race op het Circuit de la Sarthe.

Verschoor zal hier deel uitmaken van een zeer sterke line-up, en zal met de auto met startnummer 30 uitkomen in de LMP2-klasse. Hij deelt de groenzwarte auto met regerend F1 Academy-kampioene Doriane Pin en de aan Porsche verbonden enduranceveteraan Julien Andlauer. De Fransman neemt de plaats in van Giorgio Roda, die in de ELMS de derde coureur is van deze auto.

Welke Nederlanders rijden er op Le Mans?

Voor Verschoor wordt dit zijn eerste deelname aan de iconische race, en hij geldt direct als één van de favorieten in zijn klasse. De volledige deelnemerslijst is nog niet bekend, maar het is al wel duidelijk dat er meerdere Nederlanders zullen deelnemen aan de race. In de Hypercar-klasse zijn bijvoorbeeld Nyck de Vries en Robin Frijns te vinden, terwijl Nicky Catsburg en Lin Hodenius al zeker zijn van deelname in de LMGT3-klasse.

Larry Perkins

Posts: 64.101

Verschoor en Andlauer zijn blij dat Pin de auto tussen de stints door ff komt schoonmaken...

  • 6
  • 3 apr 2026 - 18:41
  • Flexwing

    Posts: 323

    Straks kijkt iedereen naar gt3 ipv F1

    • + 2
    • 3 apr 2026 - 17:24
  • Larry Perkins

    Posts: 64.067

    Verschoor en Andlauer zijn blij dat Pin de auto tussen de stints door ff komt schoonmaken...

    • + 6
    • 3 apr 2026 - 18:41

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

