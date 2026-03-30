Toto Wolff hoopt dat Max Verstappen de Formule 1 niet de rug toekeert. De Nederlander lijkt namelijk steeds meer moeite te hebben om zijn motivatie te behouden onder het huidige technische reglement. Maar volgens de Mercedes-teambaas zal het een verlies zijn als de viervoudig wereldkampioen de koningsklasse van de autosport, daadwerkelijk gaat verlaten.

Verstappen was de voorbije jaren gewend aan overwinningen, podiumplaatsen en een constante stroom aan punten, maar sinds de reglementswijzigingen in 2026 is dat beeld volledig gekanteld. Red Bull Racing kan niet langer meestrijden aan de top, terwijl de Nederlander ook openlijk zijn frustratie uit over het rijgedrag van de huidige generatie auto’s.

Wolff hoopt op behoud van Verstappen

Wolff liet zich in Japan tegenover Sky Deutschland uit over de situatie van Verstappen en toont begrip voor diens gevoelens. “Max is een coureur die heel erg op zijn gevoel rijdt. Voor hem draait alles om rijplezier, en ik kan me voorstellen dat dat momenteel ontbreekt.”

De Oostenrijker hoopt dat de Nederlander de sport trouw blijft, maar sluit een overstap meteen uit. “Het zou mooi zijn als we Max niet verliezen voor de Formule 1. Maar wij zijn tevreden met onze huidige coureurs en we zijn niet van plan om iets te veranderen.” Het is geen geheim dat Wolff in het verleden meerdere malen een poging gewaagd heeft om Verstappen naar Mercedes te halen.

Motivatie Verstappen onder druk

Na de Grand Prix van Japan, waarin Verstappen niet verder kwam dan een achtste plaats, gaf hij zelf al aan dat de situatie hem zwaar valt. De tegenvallende prestaties en het gebrek aan rijplezier beginnen duidelijk hun tol te eisen.

Ook Jos Verstappen trok eerder al aan de alarmbel en schetste een zorgwekkend beeld. Hij waarschuwde dat zijn zoon het plezier in de sport dreigt te verliezen, terwijl Verstappen zelf toegaf dat hij “elke dag moet vechten om de motivatie voor de Formule 1 vast te houden”.