Wolff hoopt dat Verstappen in F1 blijft: "Snap dat hij geen plezier heeft"

Toto Wolff hoopt dat Max Verstappen de Formule 1 niet de rug toekeert. De Nederlander lijkt namelijk steeds meer moeite te hebben om zijn motivatie te behouden onder het huidige technische reglement. Maar volgens de Mercedes-teambaas zal het een verlies zijn als de viervoudig wereldkampioen de koningsklasse van de autosport, daadwerkelijk gaat verlaten.

Verstappen was de voorbije jaren gewend aan overwinningen, podiumplaatsen en een constante stroom aan punten, maar sinds de reglementswijzigingen in 2026 is dat beeld volledig gekanteld. Red Bull Racing kan niet langer meestrijden aan de top, terwijl de Nederlander ook openlijk zijn frustratie uit over het rijgedrag van de huidige generatie auto’s.

Wolff hoopt op behoud van Verstappen

Wolff liet zich in Japan tegenover Sky Deutschland uit over de situatie van Verstappen en toont begrip voor diens gevoelens. “Max is een coureur die heel erg op zijn gevoel rijdt. Voor hem draait alles om rijplezier, en ik kan me voorstellen dat dat momenteel ontbreekt.”

De Oostenrijker hoopt dat de Nederlander de sport trouw blijft, maar sluit een overstap meteen uit. “Het zou mooi zijn als we Max niet verliezen voor de Formule 1. Maar wij zijn tevreden met onze huidige coureurs en we zijn niet van plan om iets te veranderen.” Het is geen geheim dat Wolff in het verleden meerdere malen een poging gewaagd heeft om Verstappen naar Mercedes te halen.

Motivatie Verstappen onder druk

Na de Grand Prix van Japan, waarin Verstappen niet verder kwam dan een achtste plaats, gaf hij zelf al aan dat de situatie hem zwaar valt. De tegenvallende prestaties en het gebrek aan rijplezier beginnen duidelijk hun tol te eisen.

Ook Jos Verstappen trok eerder al aan de alarmbel en schetste een zorgwekkend beeld. Hij waarschuwde dat zijn zoon het plezier in de sport dreigt te verliezen, terwijl Verstappen zelf toegaf dat hij “elke dag moet vechten om de motivatie voor de Formule 1 vast te houden”.

 

Reacties (16)

  • 919

    Posts: 4.127

    Wederom een logische en te verwachten uitspraak van een groot aandeelhouder.

    • + 1
    • 30 maa 2026 - 12:14
    • iOosterbaan

      Posts: 2.143

      De enige die misschien weet wat ie echt denkt zal Susie zijn ... de rest gaat idd eerst door een corporate filter.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 12:20
    • 919

      Posts: 4.127

      Dat is geen filter, ze denken beide corporate. 😉

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 12:23
    • SteelrainNL

      Posts: 92

      Ik zat eerder te denken aan een bullshit trechter, veel opvangen en door 1 pijpje duwen

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 13:21
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.871

      Of langs het pijpje duwen....ook lekker.

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 13:29
  • Joeppp

    Posts: 8.476

    Ach als Max stopt als F1 rijder hoeft het niet te betekenen dat hij net meer voor RedBull rijdt. Zo'n mrecedes AMG RedBull op de Nurburgring levert genoeg op en heeft iedereen het beste van alles. Wolff blij, Max blij, RedBull blij.

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 12:31
  • Pietje Bell

    Posts: 34.010

    Is dit dezelfde Wolff die zegt "F1 is turning into PURE and very exciting races!!"??

    • + 2
    • 30 maa 2026 - 13:05
  • F1jos

    Posts: 5.127

    Bij Pinokkiototo is het nog steeds elke dag 1 April.

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 13:08
  • The Wolf

    Posts: 475

    Wolff; "De races zijn nu zo puur en zo spannend,
    dat ik me goed kan voorstellen dat het rijplezier bij de coureur ontbreekt.."

    • + 2
    • 30 maa 2026 - 13:11
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.871

    Toto: "Maar wij zijn tevreden met onze huidige coureurs en we zijn niet van plan om iets te veranderen.”

    Ik weet het zo net nog niet.
    Ik denk dat Toto liever Kimi de rijders titel laat pakken en zo de jongste kampioen aller tijden heeft en dat vriend zijn conclusie trekt en mss bij de buren gaat kijken en plaats voor Max kan/moet maken.

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 13:26
    • The Wolf

      Posts: 475

      Ik denk dat je daar wel eens gelijk in kan krijgen. Dat record daar is Toto veel aan gelegen. Bovendien is Kimi (nu al) het publieks lievelingetje wat George nooit was, en nooit zal worden..

      • + 4
      • 30 maa 2026 - 13:32
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.871

      En dat snap ik nou niet.

      Hoe kan vriend nou niét het publiekslievelingetje zijn....ik bedoel, wat is er mis met die jongen?

      Ja, hij is 'n Gladde Glibber, maar dat hoeft toch geen probleem te zijn?

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 14:01
    • The Wolf

      Posts: 475

      George heeft (buiten jou dan) van niemand de gunning, sterker nog, zelfs George z'n bloedeigen ouders zijn Kimi Antonelli fan. Ze vinden hun zoon maar een Gilbberende Glibberaal

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 14:05
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.552

      Ja denk zelfs dat Toto vanuit de garage box zorgde dat Russell zijn batterij bij de herstart 🪫 was zodat George zich moest bezig houden met Ferrari en Kimi kon winnen 🤣

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 14:17
    • The Wolf

      Posts: 475

      Toto heeft stiekem opdracht gegeven om niet oplaadbare batterijen in George z'n Benz te steken

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 14:22
  • Hagueian

    Posts: 8.650

    Als bestuur hebben we alle vertrouwen in de trainer!

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 14:39

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

