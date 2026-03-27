Formule 1-volgers en het team van Red Bull Racing lijken zich echt zorgen te moeten maken over een vroeg vertrek van Max Verstappen. Zijn vader Jos Verstappen ziet dat zijn zoon de lol begint te verliezen, en haalt keihard uit naar de criticasters van zijn zoon.

De nieuwe Formule 1-regels zijn niet goed gevallen bij de Nederlandse viervoudig wereldkampioen. Max Verstappen haalde meerdere keren keihard uit naar de nieuwe regels, en omschreef het al als een soort Formule E op steroïden, en hij stelde dat het inzetten van de batterijen aanvoelt als een soort Mario Kart. Daarnaast valt het feit dat de auto's veel topsnelheid verliezen als de coureurs volgas gaan, ook niet goed bij Verstappen.

Groeiende frustraties

Verstappens vader Jos begrijpt de frustratie van zijn zoon. De voormalig Formule 1-coureur haalt keihard uit in een interview met De Telegraaf: "Als coureur zou je beloond moeten worden voor je durf en je kwaliteiten. Maar als je nu zo hard mogelijk door een bocht gaat, dan ga je uiteindelijk over een rondje gezien langzamer. Dat haalt dan het hele racegevoel goed."

'Willen ze alleen maar jaknikkers hebben?'

Jos Verstappen kan er dan ook niets mee dat zijn zoon kritiek krijgt vanwege het feit dat hij kritiek levert: "Ik heb het idee dat sommige mensen vaak maar wat roepen om een beetje in de picture te blijven. Het gevoel van Max in de auto heeft niets te maken met de prestaties."

Verstappen senior is van mening dat mensen niet te veel moeten klagen over de felle woorden van zijn zoon: "Dat Max zo direct is, dat zouden ze moeten omarmen. Of willen ze alleen jaknikkers in deze sport hebben? Of coureurs die zeggen dat het allemaal helemaal geweldig is, maar er niets van menen?"

Gaat Max Verstappen stoppen?

Er wordt regelmatig gesteld dat deze nieuwe regels Verstappen richting de uitgang kunnen duwen, en daar maakt zijn vader zich ook zorgen over: "Het racen in deze auto's daagt hem niet uit. Eerlijk gezegd ben ik er wel een beetje bang voor dat Max zijn motivatie verliest."

"Het racen in een Formule 1-auto vond hij vroeger het mooiste wat er was. Maar nu zie ik het weer vrij somber in. Ik zou graag willen zeggen dat het niet zo was, maar ik zie dit met het oog op de toekomst wel een probleem worden."