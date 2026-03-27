Jos Verstappen vreest voor F1-toekomst van zoon Max

Formule 1-volgers en het team van Red Bull Racing lijken zich echt zorgen te moeten maken over een vroeg vertrek van Max Verstappen. Zijn vader Jos Verstappen ziet dat zijn zoon de lol begint te verliezen, en haalt keihard uit naar de criticasters van zijn zoon.

De nieuwe Formule 1-regels zijn niet goed gevallen bij de Nederlandse viervoudig wereldkampioen. Max Verstappen haalde meerdere keren keihard uit naar de nieuwe regels, en omschreef het al als een soort Formule E op steroïden, en hij stelde dat het inzetten van de batterijen aanvoelt als een soort Mario Kart. Daarnaast valt het feit dat de auto's veel topsnelheid verliezen als de coureurs volgas gaan, ook niet goed bij Verstappen.

Groeiende frustraties

Verstappens vader Jos begrijpt de frustratie van zijn zoon. De voormalig Formule 1-coureur haalt keihard uit in een interview met De Telegraaf: "Als coureur zou je beloond moeten worden voor je durf en je kwaliteiten. Maar als je nu zo hard mogelijk door een bocht gaat, dan ga je uiteindelijk over een rondje gezien langzamer. Dat haalt dan het hele racegevoel goed."

'Willen ze alleen maar jaknikkers hebben?'

Jos Verstappen kan er dan ook niets mee dat zijn zoon kritiek krijgt vanwege het feit dat hij kritiek levert: "Ik heb het idee dat sommige mensen vaak maar wat roepen om een beetje in de picture te blijven. Het gevoel van Max in de auto heeft niets te maken met de prestaties."

Verstappen senior is van mening dat mensen niet te veel moeten klagen over de felle woorden van zijn zoon: "Dat Max zo direct is, dat zouden ze moeten omarmen. Of willen ze alleen jaknikkers in deze sport hebben? Of coureurs die zeggen dat het allemaal helemaal geweldig is, maar er niets van menen?"

Gaat Max Verstappen stoppen?

Er wordt regelmatig gesteld dat deze nieuwe regels Verstappen richting de uitgang kunnen duwen, en daar maakt zijn vader zich ook zorgen over: "Het racen in deze auto's daagt hem niet uit. Eerlijk gezegd ben ik er wel een beetje bang voor dat Max zijn motivatie verliest."

"Het racen in een Formule 1-auto vond hij vroeger het mooiste wat er was. Maar nu zie ik het weer vrij somber in. Ik zou graag willen zeggen dat het niet zo was, maar ik zie dit met het oog op de toekomst wel een probleem worden."

Hourpower

Posts: 770

Ik heb dit seizoen nog niet een keer mijn wekker gezet voor de Formule1 en geen kwalificatie of vrije trainingen bekeken. Kijk alleen de race op zondag nog het maakt mij weinig nog uit en dat is niet alleen omdat Max niet meer vooraan meedoet want dat deed hij in de Toro Rosso ook niet maar toen

  • 61
  • 27 maa 2026 - 18:04
F1 Nieuws Max Verstappen Jos Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (40)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.876

    Jos zet RB even een beetje erg op scherp.....

    • + 7
    • 27 maa 2026 - 17:30
    • Regenrace

      Posts: 2.493

      Is nie erg Jos. Ze vinden altijd wel iemand die wel gemotiveerd is.

      • + 12
      • 27 maa 2026 - 18:22
    • Sander

      Posts: 1.658

      Ze zullen inderdaad vast een andere ja-knikker vinden.

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 23:17
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.856

    "Zijn vader Jos Verstappen ziet dat zijn zoon de lol begint te verliezen, en haalt keihard uit naar de criticasters van zijn zoon."

    Ik zit hier nogal eens Max en zijn hordelingen in de maling te nemen en dat is Jos ook ter ore gekomen.
    Ik heb dan ook 'n mailtje van Jos gekregen dat ik bij die criticasters hoor.

    Toen ik 'n mail terugstuurde waarin ik vertelde dat het allemaal maar om te lachen was, was Jos 'not amused' en dat ik me moest beteren want anders....

    • + 15
    • 27 maa 2026 - 17:32
    • Cherokee

      Posts: 5.369

      Oh shit....

      • + 3
      • 27 maa 2026 - 17:36
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.856

      Ja, ik kijk in iedere geval onder het bed als ik vanavond ga slapen...

      • + 4
      • 27 maa 2026 - 17:51
    • f(1)orum

      Posts: 9.833

      En dan maar hopen dat de opgewonden buurman daar niet ligt....

      • + 5
      • 27 maa 2026 - 18:19
    • F1 bekijker

      Posts: 165

      Heb Jos al eens ontmoet en zo groot is die niet. :)

      • + 2
      • 27 maa 2026 - 19:16
    • Skoda F1

      Posts: 601

      Op het kamp kan je voor 5k een handgranaat bestellen die vervolgens binnen 12uur aan de deur wordt bezorgd.. mischien ff een van der Valkie vatten vannacht

      • + 3
      • 27 maa 2026 - 19:41
    • Williams_F1

      Posts: 1.392

      Ouwe ben je weleens geselecteerd voor een oscar in de categorie komedie?

      • + 3
      • 27 maa 2026 - 20:17
  • Erwinnaar

    Posts: 5.602

    Als je vandaag die 130 R hebt gezien zegt het alles en snap het volkomen, wie nu nog zegt f1 is leuk.....

    Ook ik verlies mijn plezier.

    Tevens brengt men al lang niet meer de g krachten in beeld.

    • + 35
    • 27 maa 2026 - 17:35
    • Housmans

      Posts: 433

      De G krachten kunnen de servers van de FOM niet meer aan, die moeten al hun processor kracht inzetten om de top snelheid niet te laten zakken om het clipping probleem proberen te verhullen....

      • + 17
      • 27 maa 2026 - 17:48
    • Wingleader

      Posts: 3.387

      G krachten zijn er nauwelijks meer. de bochten worden op 3/4 van de snelheid genomen, en remmen doen ze niet meer, dat doet de superclipping voor je. Poppenkast is het.

      • + 15
      • 27 maa 2026 - 18:28
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.173

    Ik zou het prima vinden als Max stopt. Hij heeft een 7 voudig kampioen onttroond zoals Alonso bij Schumacher deed. Hij heeft vier titels, ruim 70 zeges. Heeft naar eigen zeggen bereikt wat hij wilde, en meer !!!
    En deze generatie auto's ligt hem niet. Hij haalt er denk ik echt 0 plezier uit nu, (van wat ik denk te weten over hem) en voor het geld hoeft hij het niet meer te doen. Wat mij betreft kan zijn F1 boek dicht en mag hij de sport met opgeheven hoofd verlaten.

    Dan ben je pas echt een held in mijn ogen. Maar ik heb het idee, dat het zijn eer te na is het team per direct te laten vallen. En ook daar valt wat van te zeggen, als dat al waar is.

    • + 37
    • 27 maa 2026 - 17:47
    • 919

      Posts: 4.096

      Mooi geschreven.

      • + 6
      • 27 maa 2026 - 18:11
    • inflatable

      Posts: 3.705

      Verstappen kenende dient die inderdaad netjes zijn contract uit bij Red Bull, uit respect voor het team.. De vraag is alleen gaat hij het trekken om nog bijna 2 jaar in deze anti-raceauto's te moeten rijden?!? Wat dat betreft zou het me ook niet verbazen als hij einde van dit jaar al stopt in de F1.. Deze auto's zullen niet veranderen de komende jaren, want ze zitten vast aan dit motorconcept sowieso tot 2030..

      • + 4
      • 27 maa 2026 - 19:18
    • koppie toe

      Posts: 5.214

      Precies @Scuderia.
      Je bedoelt nog 3 jaar @Inflatable (eind '28) dat gaat hij op deze manier niet volhouden en ik begrijp het zelfs als hij zijn f1 helm ophangt.

      • + 4
      • 27 maa 2026 - 20:04
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.173

      Dus, in andere woorden, waar is Jos nou zo bang voor, precies? Zijn zoon is uit het juiste hout gesneden, mede door zijn ervaringen en voorbereiding voor Max! De hele wereld heeft gezien wat hij kan, mede door deze geschiedenis.
      Door deze domme nepregelementen komt Max zijn stempel misschien tot een vroegtijdig, eerder dan gepland einde, maar wat moet hij nog in vredesnaam bewijzen? We hebben toch allemaal seizoen 2022 en vooral 2023 gezien?

      Ik ben niet eens zijn grootste fan maar wat de combinatie RB / Verstappen hier heeft laten zien is onwerkelijk en ongehoord. Nog nooit heb ik iemand zo hard zien domineren / regeren in F1. Van een niveau Schumacher/ Ferrari en misschien nog wel hoger...

      Nou kan die lat amper hoger ook al zijn records er om gebroken te worden.
      Succes daarmee.

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 00:12
    • SennaS

      Posts: 11.872

      Tja onttroond.
      Ze worden allemaal een keertje onttroond. lewis onttroonde Alonso en Lewis was al een keertje onttroond door Nico en Max door Lando.
      Gewoon de schouders eronder als het een keertje tegenzit. Lewis en Alonso racen nog steeds en die hebben een partij tegenslagen gehad, daar is Max niks bij maar als liefhebber blijven ze toch plezier houden. Voor het geld hoeven zij het ook niet te doel zoals bijna het hele veld.
      Je kunt niet altijd e snelste auto hebben of dat je overal mee eens bent of in je straatje past.
      Ik zou ook liever sommigen dingen anders zien en dat is met meer regelwijziging het geval geweest en uiteindelijk overleefd de f1 het en het publiek blijf hangen.

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 01:14
  • Hourpower

    Posts: 770

    Ik heb dit seizoen nog niet een keer mijn wekker gezet voor de Formule1 en geen kwalificatie of vrije trainingen bekeken. Kijk alleen de race op zondag nog het maakt mij weinig nog uit en dat is niet alleen omdat Max niet meer vooraan meedoet want dat deed hij in de Toro Rosso ook niet maar toen was het nog leuk en nu niet meer.
    Ik hou niet van batterij racen en 300 meter voor een bocht al van het gas af gaan.
    Heel erg jammer hoe het nu eruitziet. Ik verleng eind april nog mijn F1tv abbo en als alles zo blijft als het nu is dan is dit het laatste jaar na 40 jaar Formule1 kijken.

    • + 61
    • 27 maa 2026 - 18:04
    • tanteriekie

      Posts: 139

      Zelfs de opgenomen races spoel ik door

      • + 8
      • 27 maa 2026 - 19:09
    • inflatable

      Posts: 3.705

      Ik ook, alleen nog samenvattingen gezien.. Ze hebben de ziel van de sport eruit gehaald met deze batterij-oplaad onzin..

      • + 11
      • 27 maa 2026 - 19:21
    • Flexwing

      Posts: 309

      Kijk nu alleen nig samenvatting en nig geen reed meer aan.

      • + 5
      • 27 maa 2026 - 19:22
    • elflitso

      Posts: 1.826

      Ja hier is het niet anders als beschreven in bovenstaande stukken. Dus het is niet alleen Max die de interesse verliest.

      • + 5
      • 27 maa 2026 - 19:37
    • Towel986

      Posts: 554

      Niet alleen de batterij-toestanden maken het minder leuk, het is ook het gevoel van verzadiging. 23 24 races in een seizoen en dan ook nog die sprint races… meer is niet altijd beter

      • + 3
      • 27 maa 2026 - 23:23
    • Quovadis

      Posts: 291

      hier precies hetzelfde, wij zijn zo een beetje van dezelfde lichting - en dit is de eerste keer sinds 40 jaar dat ik niet meer de wekker zet. en inderdaad als er niets veranderd stop ik ook met F1tv

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 00:22
    • SennaS

      Posts: 11.872

      Na elke grote regelwijziging is er dominantie. In 2022 en 2023 was het nog saaier dan nu, toen waren er niet een gevechten en de winnaar was op voorhand bekend en toch was het big business in Nl en logisch omdat Max meestal won, maar verre van spannend met de super drs overwinningen van rbr.
      Ik begrijp de desinteresse dit jaar en was het anders geweest als Max om de overwinningen zou meedingen?

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 01:21
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.173

      @SennaS

      Kampioenschaptechnisch gezien waren '22 en '23 saaie jaren idd. Was dat anders dan in de Schumacher en Ferrari jaren? Toen wist men ook haast wel zeker dat er een Duitser won in een rode auto. Maar saai was het allerminst, al zeg ik het zelf.

      Wat indrukwekkend is en blijft, hoe 1 team en rijder zo hun stempel op de sport kunnen drukken en de rest simpelweg degraderen tot veldvulling.

      Zo hard heersen, is ook een kunst. Het ziet er misschien saai uit, maar om er elk weekend te staan, zo te presteren, heeft ook zijn charme. Zijn dat niet de grote helden van deze sport? Of ze nou Senna, Schumacher, Hamilton of Verstappen heten, in hun teams waar ze deze successen mee haalden. Dat, is toch de aantrekkingskracht van de sport?

      Ongeacht welk team met welke rijder dan ook, dit flikt.

      Daarachter, en vooraan, gebeurde er meer dan genoeg wat de moeite van het kijken waard was. In b tegenstelling tot nu met die batterij troep..........

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 06:14
  • Pleen

    Posts: 871

    Mooi is dat! Ik zie Max ook echt vertrekken na 2028 als er niets verandert. De F1 heeft een paar Greenpeach-medewerkers in dienst genomen om de auto's groener te maken. Een of andere bobo is met het briljante idee gekomen om 50% op Duracells te rijden. Weg ermee man. Waardeloos is dit!!!

    • + 4
    • 27 maa 2026 - 18:37
  • Pleen

    Posts: 871

    Ik ben volgens mij niet de enige die de trainingen niet meer bekijkt. De race zelf volg ik bij de start nog wel tot de 2 RB's bij de start voorbij worden gereden en dan boeit het al niet meer en loop ik wat doelloos door het huis rond. Ik hoop echt dat deze "nieuwe" F1 gigantisch mislukt, de echte fans afhaken en dat ze rigoreus de boel weer 180 graden moeten omdraaien.

    • + 15
    • 27 maa 2026 - 18:44
    • F1 bekijker

      Posts: 165

      Het is dat mijn dochter vanmorgen naar school moest dus heb de 2e wel gezien.

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 19:19
    • Erwinnaar

      Posts: 5.602

      hier hetzelfde. de ziel is eruit.

      • + 6
      • 27 maa 2026 - 19:26
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.173

      F1 was ooit heel wat meer dan die twee Red Bulls hoor. Er zijn meer teams en rijders in deze troep wat ooit eens een echte sport was.

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 06:04
  • Snelrondje

    Posts: 8.958

    Laat Max lekker doen waar hij zin in heeft. Ook als hij F1 leuk zou vinden, komt er binnen een aantal jaren het moment dat hij stopt. Dat de F1 een show is geworden waar rijders skills bestaat uit energie management, vind ik erger. Ook dat is overigens wel te verteren. Er zijn genoeg motor - en auto raceklassen die leuk zijn om te kijken.

    • + 4
    • 27 maa 2026 - 18:51
  • Pietje Bell

    Posts: 33.938

    Even iets positiefs over Max na al dat geklaag over zijn gedrag:

    piqverstsource

    Wow!! Max Verstappen for Numéro Homme!!

    www.instagram.com/p/DWZjv-fkQXH/


    Een artikel in het Frans-talige Magazine met hiervan 4 foto's waarvan ik nummer 2
    wel een erg mooie opname vind.

    • + 2
    • 27 maa 2026 - 20:55
  • Pietje Bell

    Posts: 33.938

    Volgens mij is dit het (vertaalde) interview uit mijn vorige bericht met nog meer foto's:

    www.instagram.com/p/DWZd0QzjVzX/

    • + 1
    • 27 maa 2026 - 21:06
  • Pietje Bell

    Posts: 33.938

    Het kan niet op! Max hier voor AlphaTauri:

    www.instagram.com/p/DWW8RS1kpzs/

    • + 1
    • 27 maa 2026 - 21:09
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.173

    Mooi gesproken @SennaS

    Helemaal mee eens.

    • + 0
    • 28 maa 2026 - 01:31
  • Spannenburg

    Posts: 158

    Dit wordt Max zijn laatste jaar, hij geeft iedereen nog één keer een hand aan het einde en gaat verder bouwen aan zijn race-imperium met deelname in meerdere categorieën onder ZIJN voorwaarden.

    • + 0
    • 28 maa 2026 - 06:57

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

