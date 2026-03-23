Teamgenoot van Verstappen lacht om 'teleurgestelde' fans

Teamgenoot van Verstappen lacht om 'teleurgestelde' fans

Max Verstappen beleefde samen met zijn teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon een droomweekend op de Nürburgring Nordschleife. Ze wonnen de NLS2-race, maar werden na afloop wel gediskwalificeerd. Het overheersende gevoel was echter positief, en Juncadella kan wel lachen om een opvallend moment vlak voor de race.

De aandacht voor de deelname van Verstappen aan de NLS2-race was enorm. Tienduizenden racefans waren afgereisd naar het circuit in de Duitse Eifel, en vlak voor de start stond het dan ook rijen dik toen de Mercedes van Verstappen Racing zich op de grid meldde. De fans hadden de telefoons al in de aanslag, maar baalden een beetje toen niet Verstappen, maar Juncadela uitstapte. 

Wat was de reactie van de fans?

De Spanjaard gaf het stuur over aan Verstappen, die de start voor zijn rekening nam. Juncadella kon hartelijk lachen om alle foto's die werden verspreid van hem, maar met de naam van Verstappen erbij. Op X reageerde hij op deze posts: "Maak je geen zorgen jongens, iedereen rondom de auto verwachtte ook dat Max zou uitstappen. Toen ze zagen dat ik het was, klonk er een teleurgestelde 'Ohhh'."

Juncadella maakte tijdens de race wel een zeer stabiele en snelle indruk, en kreeg daarmee de fans op de banken. Hij nam de tweede stint voor zijn rekening, en nam na ongeveer een uur het stuur over van Verstappen. Juncadella pakte na de pitstops de koppositie terug, en wist zijn voorsprong daarna met speels gemak uit te breiden.

Geweldige race

De Spanjaard had een enorme voorsprong opgebouwd toen hij na ruim een uur uitstapte en plaatsmaakte voor Gounon. De Franse coureur verdedigde zijn positie met alles wat hij in zich had, om vervolgens het stuur weer over te geven aan Verstappen. Hij bracht de auto in leidende positie naar de finish, en ze mochten de champagne ontkurken. Uren na de race werden ze echter gediskwalificeerd, omdat ze te veel bandensets hadden gebruikt. 

Het mocht de pret niet drukken, want het team van Verstappen was zeer tevreden met de race. Voor hen gold het immers als een voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring, die over twee maanden op het programma staat.

Pietje Bell

Posts: 33.863

De meeste coureurs en enkele vriendinnen zijn al in Tokio of onderweg daar naar toe.
Max vloog vorig jaar maandag 's avonds naar Tokio en kwam daar dinsdags laat in de
middag aan, maar dat was omdat Red Bull en Honda op woensdag een groot evenement
verzorgden waarbij alle 4 RB coureurs aanwezi... [Lees verder]

  • 23 maa 2026 - 11:12
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
  • Pietje Bell

    Posts: 33.852

    De meeste coureurs en enkele vriendinnen zijn al in Tokio of onderweg daar naar toe.
    Max vloog vorig jaar maandag 's avonds naar Tokio en kwam daar dinsdags laat in de
    middag aan, maar dat was omdat Red Bull en Honda op woensdag een groot evenement
    verzorgden waarbij alle 4 RB coureurs aanwezig moesten zijn.

    Een impressie van 1 minuut met een boel herrie.

    www.youtube.com/watch?v=7qlg6gGtZHs

    Yuki heeft vorig week voor Max in de simulator gezeten voor Japan.
    Ben benieuwd wanneer Max er naar toe gaat. Was vorig jaar 14,5 uur vliegen met 1 stop.

    • + 1
    • 23 maa 2026 - 11:12
  • Pietje Bell

    Posts: 33.852

    Een paar dagen geleden postte ik hier een interview met Kvyat die gisteren een
    Fomule E wagen mocht besturen voor de 2e keer. Ze vroeg hem nu na afloop wat het
    verschil met een FE wagen en andere niet elektrische wagens is, omdat Daniil in
    allerlei soorten wagens heeft gereden, F1, Nascar, WEC, etc.

    www.instagram.com/reel/DWMNxWegiNL/

    • + 1
    • 23 maa 2026 - 11:55

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

