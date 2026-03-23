Max Verstappen beleefde samen met zijn teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon een droomweekend op de Nürburgring Nordschleife. Ze wonnen de NLS2-race, maar werden na afloop wel gediskwalificeerd. Het overheersende gevoel was echter positief, en Juncadella kan wel lachen om een opvallend moment vlak voor de race.

De aandacht voor de deelname van Verstappen aan de NLS2-race was enorm. Tienduizenden racefans waren afgereisd naar het circuit in de Duitse Eifel, en vlak voor de start stond het dan ook rijen dik toen de Mercedes van Verstappen Racing zich op de grid meldde. De fans hadden de telefoons al in de aanslag, maar baalden een beetje toen niet Verstappen, maar Juncadela uitstapte.

Wat was de reactie van de fans?

De Spanjaard gaf het stuur over aan Verstappen, die de start voor zijn rekening nam. Juncadella kon hartelijk lachen om alle foto's die werden verspreid van hem, maar met de naam van Verstappen erbij. Op X reageerde hij op deze posts: "Maak je geen zorgen jongens, iedereen rondom de auto verwachtte ook dat Max zou uitstappen. Toen ze zagen dat ik het was, klonk er een teleurgestelde 'Ohhh'."

Juncadella maakte tijdens de race wel een zeer stabiele en snelle indruk, en kreeg daarmee de fans op de banken. Hij nam de tweede stint voor zijn rekening, en nam na ongeveer een uur het stuur over van Verstappen. Juncadella pakte na de pitstops de koppositie terug, en wist zijn voorsprong daarna met speels gemak uit te breiden.

Geweldige race

De Spanjaard had een enorme voorsprong opgebouwd toen hij na ruim een uur uitstapte en plaatsmaakte voor Gounon. De Franse coureur verdedigde zijn positie met alles wat hij in zich had, om vervolgens het stuur weer over te geven aan Verstappen. Hij bracht de auto in leidende positie naar de finish, en ze mochten de champagne ontkurken. Uren na de race werden ze echter gediskwalificeerd, omdat ze te veel bandensets hadden gebruikt.

Het mocht de pret niet drukken, want het team van Verstappen was zeer tevreden met de race. Voor hen gold het immers als een voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring, die over twee maanden op het programma staat.