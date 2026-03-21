De NLS2-race zit erop voor Max Verstappen. Op de iconische Nürburgring Nordschleife kende zijn team een geweldige race en kwam hij samen met Jules Gounon en Daniel Juncadella als eerste over de streep. Het was een mooie beloning na een ijzersterke race.

Onder enorme belangstelling meldde Max Verstappen zich vanochtend op de Nürburgring voor zijn derde deelname aan een NLS-evenement. Verstappen mocht van zijn, eigen, raceteam de beslissende fase van de kwalificatie voor zijn rekening nemen, en zette de auto op pole position. Glimlachend gaf hij na afloop toe dat hij geluk had met de gele vlaggen en het verkeer, maar geluk speelt nu eenmaal een grote rol in sport.

Verstappen kreeg daarna de eer om de race te starten, net als hij eind vorig jaar mocht doen toen hij nog een Ferrari bestuurde. Nu zat hij achter het stuur van een blauwe Mercedes-AMG GT3 met Red Bull-sponsoring. Rustig zittend in de auto met startnummer 3 wachtte Verstappen op het begin van de opwarmronde, waarna hij zich direct met concentreren.

Hoe ging Verstappen de duels aan?

Bij de start wist hij de leiding te behouden, maar ervaren rot Christopher Haase in zijn Audi zat op zijn bumper. Haase kent de Nürburgring als zijn broekzak, en wist dat hij bij het afrijden van de Nordschleife de beste kans zou maken. Hij zette de inhaalactie in, en passeerde de viervoudig wereldkampioen Formule 1.

Verstappen liet zich niet uit het veld slaan, en opende de jacht op Haase. De Nederlandse superster moest nog even wennen aan de omstandigheden, en zag zijn race bijna in tranen eindigen toen hij moest remmen bij het inhalen van een achterligger. Verstappen gaf de Audi van Haase een 'kusje', en ging verder met de jacht.

Terug aan kop

Vlak voor het einde van de eerste stint zag Verstappen zijn kans, en drukte hij zijn Mercedes langs de Audi van Haase. Beide coureurs doken direct naar binnen, waar hun teamgenoten stonden te wachten. Verstappen gaf het stuur over aan Daniel Juncadella, die bij het uitrijden van de pitlane weer achter de Audi reed.

Haase had het stuur hier overgegeven aan Nico Hantke, die van een minder niveau is. Hij werd al snel gepasseerd door Juncadella, die een enorme voorsprong wist uit te bouwen op de achtervolgers. De Audi zakte door het veld heen, en bij Verstappen Racing moesten ze naar andere rivalen gaan kijken.

Geweldig werk van Juncadella en Gounon

Juncadella reed redelijk lang door, en gaf uiteindelijk het stuur over aan Jules Gounon. De Fransman, die rijd onder de vlag van Andorra, moest direct gaan verdedigen, want de ROWE Racing BMW in handen van Dan Harper ging in de aanval.

Harper weigerde van zijn gas te gaan, en zorgde voor een aantal broekpoepmomentjes, die nog maar net goed afliepen. Hij wilde een langzamere Porsche op een andere manier inhalen dan Gounon, maar dat liep niet helemaal goed af. Hij raakte de Porsche, en Gounon wist de leiding te behouden.

De terugkeer van Verstappen

Mede door een straf voor Harper wist ook Gounon een gezonde voorsprong op de rest van het veld op te bouwen. Hij dook met iets minder dan een uur te gaan naar binnen voor een pitstop, en daar stond Verstappen te wachten. Alsof hij dit elk weekend doet, hielp Verstappen Gounon met uitstappen, plaatste hij zijn stoeltje en reed hij rustig de baan op.

Wat moest Verstappen doen?

Op de baan had hij maar één taak: zijn voorsprong verdedigen. Hij had bijna een minuut (!) voorsprong gepakt op de achtervolgers. De Audi die hem eerder nog achtervolgde, zakte inmiddels weer door het veld heen. Voor Verstappen draaide het maar om één ding: de auto thuisbrengen.

Verstappen wist hiermee zijn eerste race van het jaar te winnen. Waar hij in de Formule 1 vooral worstelt met zijn Red Bull en helemaal gek wordt van de nieuwe regels, voelde hij zich hier als een vis in het water. Verstappen reed rond op de Ring alsof hij nooit anders had gedaan.

Snel naar huis!

Hij zal niet lang blijven hangen voor een feestje, want hij vliegt straks direct weer naar huis. Rond 20:30 zal zijn vliegtuig weer landen op het vliegveld van Nice, en zal Verstappen thuis in Monaco wat tijd doorbrengen met de familie. Daarna zal hij de koffers weer pakken, want de Grand Prix van Japan wacht.