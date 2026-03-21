user icon
icon

Geweldige Verstappen wint met straatlengte voorsprong bij Nürburgring-comeback

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De NLS2-race zit erop voor Max Verstappen. Op de iconische Nürburgring Nordschleife kende zijn team een geweldige race en kwam hij samen met Jules Gounon en Daniel Juncadella als eerste over de streep. Het was een mooie beloning na een ijzersterke race.

Onder enorme belangstelling meldde Max Verstappen zich vanochtend op de Nürburgring voor zijn derde deelname aan een NLS-evenement. Verstappen mocht van zijn, eigen, raceteam de beslissende fase van de kwalificatie voor zijn rekening nemen, en zette de auto op pole position. Glimlachend gaf hij na afloop toe dat hij geluk had met de gele vlaggen en het verkeer, maar geluk speelt nu eenmaal een grote rol in sport.

Verstappen kreeg daarna de eer om de race te starten, net als hij eind vorig jaar mocht doen toen hij nog een Ferrari bestuurde. Nu zat hij achter het stuur van een blauwe Mercedes-AMG GT3 met Red Bull-sponsoring. Rustig zittend in de auto met startnummer 3 wachtte Verstappen op het begin van de opwarmronde, waarna hij zich direct met concentreren.

Hoe ging Verstappen de duels aan?

Bij de start wist hij de leiding te behouden, maar ervaren rot Christopher Haase in zijn Audi zat op zijn bumper. Haase kent de Nürburgring als zijn broekzak, en wist dat hij bij het afrijden van de Nordschleife de beste kans zou maken. Hij zette de inhaalactie in, en passeerde de viervoudig wereldkampioen Formule 1.

Verstappen liet zich niet uit het veld slaan, en opende de jacht op Haase. De Nederlandse superster moest nog even wennen aan de omstandigheden, en zag zijn race bijna in tranen eindigen toen hij moest remmen bij het inhalen van een achterligger. Verstappen gaf de Audi van Haase een 'kusje', en ging verder met de jacht.

Terug aan kop

Vlak voor het einde van de eerste stint zag Verstappen zijn kans, en drukte hij zijn Mercedes langs de Audi van Haase. Beide coureurs doken direct naar binnen, waar hun teamgenoten stonden te wachten. Verstappen gaf het stuur over aan Daniel Juncadella, die bij het uitrijden van de pitlane weer achter de Audi reed.

Haase had het stuur hier overgegeven aan Nico Hantke, die van een minder niveau is. Hij werd al snel gepasseerd door Juncadella, die een enorme voorsprong wist uit te bouwen op de achtervolgers. De Audi zakte door het veld heen, en bij Verstappen Racing moesten ze naar andere rivalen gaan kijken.

Geweldig werk van Juncadella en Gounon

Juncadella reed redelijk lang door, en gaf uiteindelijk het stuur over aan Jules Gounon. De Fransman, die rijd onder de vlag van Andorra, moest direct gaan verdedigen, want de ROWE Racing BMW in handen van Dan Harper ging in de aanval.

Harper weigerde van zijn gas te gaan, en zorgde voor een aantal broekpoepmomentjes, die nog maar net goed afliepen. Hij wilde een langzamere Porsche op een andere manier inhalen dan Gounon, maar dat liep niet helemaal goed af. Hij raakte de Porsche, en Gounon wist de leiding te behouden.

De terugkeer van Verstappen

Mede door een straf voor Harper wist ook Gounon een gezonde voorsprong op de rest van het veld op te bouwen. Hij dook met iets minder dan een uur te gaan naar binnen voor een pitstop, en daar stond Verstappen te wachten. Alsof hij dit elk weekend doet, hielp Verstappen Gounon met uitstappen, plaatste hij zijn stoeltje en reed hij rustig de baan op.

Wat moest Verstappen doen?

Op de baan had hij maar één taak: zijn voorsprong verdedigen. Hij had bijna een minuut (!) voorsprong gepakt op de achtervolgers. De Audi die hem eerder nog achtervolgde, zakte inmiddels weer door het veld heen. Voor Verstappen draaide het maar om één ding: de auto thuisbrengen.

Verstappen wist hiermee zijn eerste race van het jaar te winnen. Waar hij in de Formule 1 vooral worstelt met zijn Red Bull en helemaal gek wordt van de nieuwe regels, voelde hij zich hier als een vis in het water. Verstappen reed rond op de Ring alsof hij nooit anders had gedaan.

Snel naar huis!

Hij zal niet lang blijven hangen voor een feestje, want hij vliegt straks direct weer naar huis. Rond 20:30 zal zijn vliegtuig weer landen op het vliegveld van Nice, en zal Verstappen thuis in Monaco wat tijd doorbrengen met de familie. Daarna zal hij de koffers weer pakken, want de Grand Prix van Japan wacht.

f(1)orum

Posts: 9.770

Max heeft nu net zoveel overwinningen dit jaar in een Benz als George en Kimi ;-)

  • 13
  • 21 maa 2026 - 16:08
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Daniel Juncadella Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (21)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.802

    Ik hoop met de deelname en winst van Max dat de GT3 'n boost krijgt in ons kikkerlandje.

    • + 6
    • 21 maa 2026 - 16:07
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.802

      Op het laatst was het niet zo spannend meer, maar op normale circuit's blijft het mooier om te zien èn horen.

      • + 1
      • 21 maa 2026 - 16:09
    • f(1)orum

      Posts: 9.769

      Klopt, maar stint 1 was niet normaal; echt close racing.

      • + 6
      • 21 maa 2026 - 16:11
    • Joeppp

      Posts: 8.439

      Absoluut, die eerste stint was ongelofelijk maar het laatste half uur was ook mooi om de tweede plek. Lekkere serie dit, beetje als wielrennen, het staat aan maar je hoeft niet steeds te kijken. Je hoort wel aan het commentaar of je even je aandacht moet verleggen.

      • + 4
      • 21 maa 2026 - 16:15
    • f(1)orum

      Posts: 9.769

      Chapeau ook voor Haase, want hij verdedigde top en bleef erg goed onder constante druk.

      • + 4
      • 21 maa 2026 - 16:19
  • f(1)orum

    Posts: 9.769

    Max heeft nu net zoveel overwinningen dit jaar in een Benz als George en Kimi ;-)

    • + 13
    • 21 maa 2026 - 16:08
    • schwantz34

      Posts: 41.861

      Max is zelfs nog veel beter dan Sjors en Kimi, zijn 1e race in een Benz en direct winnen levert een score op van maar liefst 100%. Toto schijnt alweer aan de telefoon te hangen!

      • + 5
      • 21 maa 2026 - 16:20
  • Kampsie

    Posts: 1.612

    @Larry, waar blijft het Strassenfest?

    • + 3
    • 21 maa 2026 - 16:13
    • Larry Perkins

      Posts: 63.669

      Daarissie...

      🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️ 🥳🛣️ 🛣️🥳🛣️🥳🛣️ 🥳🛣️🥳🛣️

      MAX VERSTAPPEN, mit Daniel Juncadella und Jules Gounon, oh so fijn,
      herrscht auf der Nordschleife des Nürburgrings, soeverein!!
       S T R A ß E N F E S T !

      🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️ 🥳🛣️ 🛣️🥳🛣️🥳🛣️ 🥳🛣️🥳🛣️


      * 🛣️ = Straßen, 🥳 = fest

      • + 6
      • 21 maa 2026 - 16:16
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.802

      Ik wilde al op de fiets van m'n opa naar het fest komen, maar ja.... Duitsers en fietsen hè.

      • + 5
      • 21 maa 2026 - 16:17
  • Skoda F1

    Posts: 566

    Meister klasse!..

    • + 2
    • 21 maa 2026 - 16:18
  • winti

    Posts: 1.740

    Geweldig racen! Echt genoten. Die Haase in het begin ook erg goed, eerlijk is eerlijk. Twee keer gewonnen in twee verschillende auto’s nu. Verstappen z’n fles champagne dit keer even geprepareerd.

    • + 4
    • 21 maa 2026 - 16:39
  • rayman

    Posts: 60

    gejat van x, maar wel grappig: Max nu officieel de meest recente winnaar in een Ferrari, Mercedes en Red Bull :-)

    • + 7
    • 21 maa 2026 - 16:41
    • monzaron

      Posts: 828

      Renault, Honda 🤓

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 16:54
  • DRS-zone

    Posts: 438

    Ongelooflijk hoe hij het toch elke keer weer doet. En het plezier straalde van zijn gezicht af, dat was de vorige 2 weekenden wel anders..!

    • + 3
    • 21 maa 2026 - 16:46
  • Larry Perkins

    Posts: 63.669

    Vermeulen heel knap vijfde!
    Coronel zal minder praatjes hebben: 23e...

    • + 1
    • 21 maa 2026 - 16:48
    • schwantz34

      Posts: 41.861

      Coronel kennende zal die wel zeggen dat hij volledig in dienst van Max heeft gereden....

      • + 1
      • 21 maa 2026 - 16:55
    • Polleke2

      Posts: 1.947

      Coronel heeft volgens mij wel zijn eigen klasse gewonnen hoor.

      • + 1
      • 21 maa 2026 - 16:59
    • Polleke2

      Posts: 1.947

      En je kan vinden wat je vindt van de vier Coronelletjes maar het zijn echt alle vier race fanaten.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 17:03
  • walter33

    Posts: 997

    Hebben ze hem weer laten winnen zeker

    • + 0
    • 21 maa 2026 - 16:59

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar