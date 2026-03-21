Team van Verstappen kent geweldige stint en jaagt op de zege

Team van Verstappen kent geweldige stint en jaagt op de zege

Daniel Juncadella heeft een geweldige tweede stint gereden voor Verstappen Racing. De teamgenoot van Max Verstappen pakte direct de leiding terug na de pitstops, bouwde een enorme voorsprong uit en heeft inmiddels het stuur overgegeven aan de derde coureur van het team: Jules Gounon.

Verstappen pakte vlak voor de eerste pitstop van het team de leiding over van de Audi van Christopher Haase. Bij de pitstops was de Audi wat sneller, maar met de frisse Juncadella achter het stuur werd er direct orde op zaken gesteld. De Spanjaard nam de leiding direct weer over, en gaf deze tijdens zijn stint ook niet meer uit handen.

Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

Hoe verliep de tweede stint?

Juncadella reed een aantal foutloze rondjes, en wist een enorme voorsprong uit te bouwen op zijn concurrenten. Het zorgde ervoor dat ze redelijk relaxed een pitstop konden maken, en hij op zijn gemak uit kon stappen en Jules Gounon kon insnoeren. De onder de vlag van Andorra rijdende coureur kwam hierdoor weer op de koppositie naar buiten.

Hij zal nu de voorsprong moeten gaan vasthouden en zijn best moeten gaan doen om in de tweede helft van de race geen fouten te maken. De Mercedes-AMG met startnummer 3 doet het vooralsnog naar wens, en ze de voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring gaat dan ook naar wens. Met nog ruim anderhalf uur te gaan kan er nog van alles gaan gebeuren.

BMW opent de aanval

Het team van Verstappen Racing verdedigt nu een kleine voorsprong op de BMW van ROWE Racing met startnummer 99. De auto wordt nu bestuurd door Dan Harper, die de BMW deelt met de snelle Zuid-Afrikaan Jordan Pepper.

Harper laat Gounon werken voor zijn geld, en plaatstr een aantal spectaculaire inhaalacties. Hij probeerde een achterblijver te gebruiken voor een inhaalactie, maar dat verliep niet helemaal naar wens en resulteerde in een kleine touché. Bij het opgaan van de Nordschleife was de leiding dan ook nog in handen van Gounon, die zijn hoofd koel moet houden in het duel.

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
