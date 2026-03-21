Eerste stint Verstappen zit erop: teamgenoot grijpt leiding op Nürburgring

Max Verstappen heeft een geweldige eerste stint achter de rug op de Nürburgring Nordschleife. Hij heeft het stuur overgegeven aan zijn teamgenoot Daniel Juncadella, die direct na de pitstop de koppositie overnam van de Audi met startnummer 16. Of Verstappen straks weer de baan op komt, is nog niet bekend.

Verstappen mocht de race starten en behield bij de start de leiding. Eenmaal aangekomen op de Nordschleife werd hij echter ingehaald door Christopher Haase in de Audi R8 met startnummer 16. De zeer ervaren Duitse coureur wist Verstappen daarna lang achter zich te houden, en dat resulteerde in een mooi duel.

Verstappen opende de jacht op Haase en hij probeerde meerdere keren de blauwe Audi te passeren. Aan het einde van zijn stint zag Verstappen zijn kans en stak hij bij het afrijden van de Nordschleife de Audi voorbij met een gewaagde actie. Beide coureurs doken direct naar binnen, waar Verstappen het stuur overgaf aan zijn ervaren teamgenoot Juncadella.

Hoe begon Juncadella?

Bij het team van Scherer Sport hadden ze de pitstop beter voor elkaar, en de Audi met startnummer 16 kwam als raceleider de pits uit. Juncadella had echter direct de smaak te pakken en haalde de Audi met een prachtige actie in. De Spanjaard wist zijn voorsprong uit te bouwen, terwijl de Audi door het veld heen zakte. De naaste belager van Verstappen Racing is nu de Mercedes met nummer 47 die wordt bemand door de Japanse stercoureurs Nirei Fukuzumi en Sho Tsuboi en Jesse Krohn en David Pittard.

Sterk eerste uur

Het eerste uur van de race zit er net op, en voor het team van Verstappen ziet het er dus goed uit. Naast Verstappen en Juncadella maakt ook de in Andorra wonende Jules Gounon onderdeel uit van de line-up. Het is de verwachting dat Gounon straks plaats zal nemen in de blauwe Mercedes-AMG met startnummer 3.

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Daniel Juncadella Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (8)

Login om te reageren
  • StevenQ

    Posts: 10.346

    Max had de leiding al even voor de pitstop gepakt en de huidige coureur in de Audi is overduidelijk langzamer, die ligt nu 5e op meer dan 20 seconden

    • + 6
    • 21 maa 2026 - 13:22
    • Pietje Bell

      Posts: 33.810

      Geniet jij ook zo van dit echte racen?Hier verbleekt de F1 bij.

      • + 4
      • 21 maa 2026 - 13:36
    • StevenQ

      Posts: 10.346

      Het is zeker "on the edge" racen, niet ergens voorbij rijden omdat toevallig je accu voller was

      • + 4
      • 21 maa 2026 - 13:38
    • f(1)orum

      Posts: 9.765

      Het is lang geleden dat ik zoveel 'stress' had tijdens die eerste stint tussen Max en Haase. Allebei topcoureurs en als F1 fan is het zo lang geleden dat auto's zo lang, zo dicht op elkaar zaten met echte motoren en echte driver skills.

      • + 3
      • 21 maa 2026 - 13:49
    • Pietje Bell

      Posts: 33.810

      Dat had ik dus ook @Forum! Vond het zooo spannend! Ben er geen seconde bij weggelopen, wat ik tijdens een F1 race al jaren doe.

      • + 2
      • 21 maa 2026 - 14:01
    • Joeppp

      Posts: 8.438

      Pietje, volgens mij geniet elke raceliefhebber hiervan. Je hebt ergens anders een link geplaatst met een interview met de Audi coureur, het pleizer spat van het scherm!

      • + 2
      • 21 maa 2026 - 14:16
  • monzaron

    Posts: 827

    Prachtige eerste stint met Verstappen en Hase, Rookie tegen een bulk gt3 ervaring. Verstappen in de leercurve, moest ervaren Hase laten gaan, maar kwam sterk terug, je zag aan Verstappen dat ie snel leert door brutaal op Hase jacht te gaan, met mooie reactie momenten tijden de jacht, met uiteindelijk de beloning de inhaal actie die Verstappen weer aan de leiding bracht voor de rijders en banden wissel. 👍

    • + 3
    • 21 maa 2026 - 14:02
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.798

    Ook de schoorsteen in huize Verstappen moet blijven roken.
    Nieuw T-shirtjes van de NBR voor €80.

    • + 0
    • 21 maa 2026 - 14:13

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
