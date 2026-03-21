Eerste stint Verstappen zit erop: teamgenoot grijpt leiding op Nürburgring

Max Verstappen heeft een geweldige eerste stint achter de rug op de Nürburgring Nordschleife. Hij heeft het stuur overgegeven aan zijn teamgenoot Daniel Juncadella, die direct na de pitstop de koppositie overnam van de Audi met startnummer 16. Of Verstappen straks weer de baan op komt, is nog niet bekend.

Verstappen mocht de race starten en behield bij de start de leiding. Eenmaal aangekomen op de Nordschleife werd hij echter ingehaald door Christopher Haase in de Audi R8 met startnummer 16. De zeer ervaren Duitse coureur wist Verstappen daarna lang achter zich te houden, en dat resulteerde in een mooi duel.

Verstappen opende de jacht op Haase en hij probeerde meerdere keren de blauwe Audi te passeren. Aan het einde van zijn stint zag Verstappen zijn kans en stak hij bij het afrijden van de Nordschleife de Audi voorbij met een gewaagde actie. Beide coureurs doken direct naar binnen, waar Verstappen het stuur overgaf aan zijn ervaren teamgenoot Juncadella.

Hoe begon Juncadella?

Bij het team van Scherer Sport hadden ze de pitstop beter voor elkaar, en de Audi met startnummer 16 kwam als raceleider de pits uit. Juncadella had echter direct de smaak te pakken en haalde de Audi met een prachtige actie in. De Spanjaard wist zijn voorsprong uit te bouwen, terwijl de Audi door het veld heen zakte. De naaste belager van Verstappen Racing is nu de Mercedes met nummer 47 die wordt bemand door de Japanse stercoureurs Nirei Fukuzumi en Sho Tsuboi en Jesse Krohn en David Pittard.

Sterk eerste uur

Het eerste uur van de race zit er net op, en voor het team van Verstappen ziet het er dus goed uit. Naast Verstappen en Juncadella maakt ook de in Andorra wonende Jules Gounon onderdeel uit van de line-up. Het is de verwachting dat Gounon straks plaats zal nemen in de blauwe Mercedes-AMG met startnummer 3.