Wint Max Verstappen vandaag zijn eerste race van het jaar?

Wint Max Verstappen vandaag zijn eerste race van het jaar?

Op de iconische Nürburgring Nordschleife is zojuist de kwalificatie voor de NLS2-race van start gegaan. Voor Max Verstappen is dit het begin van een groter doel: hij bereidt zich namelijk voor op de 24 uur van de Nürburgring. Maar gaat hij vandaag zijn eerste zege van het jaar pakken?

Verstappen houdt zich niet langer louter bezig met de Formule 1. Het was geen geheim dat hij verder kijkt dan alleen de koningsklasse, maar hij hield lange tijd in het midden of hij dit jaar weer zou rijden op de Nordschleife. Al snel werd echter duidelijk dat dit wél ging gebeuren, en enkele weken geleden werd dit nieuws bevestigd. Verstappen rijdt dit weekend de NLS2-race, die speciaal voor hem is verzet.

Wennen aan de nieuwe auto

Voor Verstappen geldt dit als een soort trainingsrace voor de 24 uur van de Nürburgring, die over twee maanden op het programma staat. Gisteren reed hij al veel meters tijdens de testdag op de Nordschleife, en dat komt hem goed uit. Voor hem is dit namelijk belangrijk om te wennen aan de Mercedes-AMG GT3-bolide. Verstappen reed hiervoor alleen op de circuits van Estoril en Portimão met deze auto, al waren dat alleen tests.

Compleet andere wereld

Nu kan Verstappen de auto in een competitieve omgeving aan de tand voelen, en dat is ook belangrijk. Voor hem is het ook een soort uitlaatklep, aangezien het momenteel niet lekker loopt in de Formule 1. Daar spoot de frustratie in de afgelopen weken uit zijn oren. Wie Verstappen nu ziet lopen door de paddock op de Nordschleife, ziet haast een ander persoon. Hij is kalm en relaxed, en lijkt te genieten van de omstandigheden.

Kan Verstappen direct winnen?

Verstappen sprak voorafgaand aan deze race geen groot doel uit, maar als sportman zal hij vast denken aan de zege. Het zou een stunt zijn, want Verstappen heeft nog weinig gereden met deze auto en neemt het op tegen coureurs die bijna op de Nürburgring wonen. Maar waarom zou het niet mogelijk zijn? Toen Verstappen vorig jaar zijn GT3-debuut maakte op de Ring, won hij direct samen met Chris Lulham.

Verstappen deelt de auto dit keer niet met Lulham, maar met de ervaren Jules Gounon en Daniel Juncadella. Als Verstappen verrassend weet te winnen, dan is het zijn eerste zege van het jaar. Het zou een bijzondere prestatie zijn.

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 33.797

    Van MS:

    Veel fabrikanten en teams pakken uit met sterke line-ups en er doen maar liefst
    26 auto's mee in de SP9-klasse met GT3-auto's. Verstappen zal het samen met Juncadella en Gounon opnemen tegen onder meer de #80 Mercedes-AMG Team Ravenol, waar Fabian Schiller en Maxime Martin - twee Nordschleife-specialisten - de cockpit delen.

    Daarnaast stuurt Rowe Racing twee sterke BMW M4 GT3's met startnummers 98 en 99 de baan op. In de #98 nemen Augusto Farfus, Raffaele Marciello en Sheldon van der Linde plaats - een line-up die op basis van snelheid en ervaring geldt als een van de favorieten voor de eindzege. Ook de #99 met Jordan Pepper en Dan Harper zal het Verstappen niet makkelijk maken.

    Tevens komt er uit Italië sterke concurrentie in de vorm van Red Bull Team Abt, dat met de Lamborghini Huracán GT3 EVO II met startnummer 130 deelneemt. Deze wordt bestuurd door een topbezetting bestaande uit DTM-kampioen Mirko Bortolotti, Nordschleife-expert Marco Mapelli, Luca Engstler en Patric Niederhauser.

    De Porsche-teams zijn eveneens traditioneel sterk. Falken en Dunlop Motorsport zetten twee 911 GT3 R's met startnummer 17 en 44 in, met Nico Menzel en Dorian Boccolacci in de #17 en Sven Müller en Tim Heinemann in de #44. Porsche geldt zoals altijd als kanshebber voor de overwinning.

    De merkenstrijd wordt compleet gemaakt door de nieuwe Aston Martin Vantage van Walkenhorst Motorsport, met onder meer recordhouder Christian Krognes (#34), de opvallende Ford Mustang GT3's van Haupt Racing Team (#64 en #65) en de Ferrari 296 GT3 van Kondo Racing with Rinaldi, waar Thierry Vermeulen instapt. De Nederlandse DTM-coureur wordt in zijn carrière gesteund door Verstappen Racing, maar zal het dit weekend dus juist opnemen tegen dat raceteam én Verstappen zelf.

    Ook Scherer Sport PHX, dat vertrouwt op Audi, mag niet worden onderschat. Voor
    Verstappen betekent dit dat hij zich moet meten met de absolute wereldtop in de langeafstandsracerij.

    • + 1
    • 21 maa 2026 - 08:43
    • J.R.S.

      Posts: 14

      Hen je die BMW GT3 Touring gezien Pietje?

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 10:49
    • J.R.S.

      Posts: 14

      Correctie: ik bedoelde die BMW M3 Touring.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 10:51
    • Pietje Bell

      Posts: 33.797

      Jazekers.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 11:19
  • Skoda F1

    Posts: 563

    Niet helemaal! Want team redline heeft pas nog een 1-2tje bij thrustMaster iracing pro..

    • + 1
    • 21 maa 2026 - 08:54
  • Politik

    Posts: 9.849

    Wint Max Verstappen vandaag zijn eerste races van het jaar?

    Als hij na China zijn batterij weer voldoende heeft opgeladen wel denk ik :)

    • + 0
    • 21 maa 2026 - 09:35
    • NicoS

      Posts: 20.405

      Hiervoor hoeft hij z’n batterij niet op te laden denk ik….;)

      • + 1
      • 21 maa 2026 - 09:46
    • Politik

      Posts: 9.849

      Nou, die was na China anders aardig leeg :)

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 10:03
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.224

      In deze mooie raceklasse doen ze niet aan batterijen en gemaakt racen. Direct komt het talent boven drijven en zet Max de auto op pole.

      • + 0
      • 21 maa 2026 - 10:18
  • WickieDeViking

    Posts: 813

    Hij heeft in ieder geval zojuist zijn auto op pole gezet.

    • + 1
    • 21 maa 2026 - 10:08

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

