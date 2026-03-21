Op de iconische Nürburgring Nordschleife is zojuist de kwalificatie voor de NLS2-race van start gegaan. Voor Max Verstappen is dit het begin van een groter doel: hij bereidt zich namelijk voor op de 24 uur van de Nürburgring. Maar gaat hij vandaag zijn eerste zege van het jaar pakken?

Verstappen houdt zich niet langer louter bezig met de Formule 1. Het was geen geheim dat hij verder kijkt dan alleen de koningsklasse, maar hij hield lange tijd in het midden of hij dit jaar weer zou rijden op de Nordschleife. Al snel werd echter duidelijk dat dit wél ging gebeuren, en enkele weken geleden werd dit nieuws bevestigd. Verstappen rijdt dit weekend de NLS2-race, die speciaal voor hem is verzet.

Wennen aan de nieuwe auto

Voor Verstappen geldt dit als een soort trainingsrace voor de 24 uur van de Nürburgring, die over twee maanden op het programma staat. Gisteren reed hij al veel meters tijdens de testdag op de Nordschleife, en dat komt hem goed uit. Voor hem is dit namelijk belangrijk om te wennen aan de Mercedes-AMG GT3-bolide. Verstappen reed hiervoor alleen op de circuits van Estoril en Portimão met deze auto, al waren dat alleen tests.

Compleet andere wereld

Nu kan Verstappen de auto in een competitieve omgeving aan de tand voelen, en dat is ook belangrijk. Voor hem is het ook een soort uitlaatklep, aangezien het momenteel niet lekker loopt in de Formule 1. Daar spoot de frustratie in de afgelopen weken uit zijn oren. Wie Verstappen nu ziet lopen door de paddock op de Nordschleife, ziet haast een ander persoon. Hij is kalm en relaxed, en lijkt te genieten van de omstandigheden.

Kan Verstappen direct winnen?

Verstappen sprak voorafgaand aan deze race geen groot doel uit, maar als sportman zal hij vast denken aan de zege. Het zou een stunt zijn, want Verstappen heeft nog weinig gereden met deze auto en neemt het op tegen coureurs die bijna op de Nürburgring wonen. Maar waarom zou het niet mogelijk zijn? Toen Verstappen vorig jaar zijn GT3-debuut maakte op de Ring, won hij direct samen met Chris Lulham.

Verstappen deelt de auto dit keer niet met Lulham, maar met de ervaren Jules Gounon en Daniel Juncadella. Als Verstappen verrassend weet te winnen, dan is het zijn eerste zege van het jaar. Het zou een bijzondere prestatie zijn.