Welke auto’s rijdt Max Verstappen privé, en wat kun jij realistischer leasen?

Formule 1-coureurs hebben op de baan auto’s die vrijwel ontoegankelijk zijn voor gewone weggebruikers. Maar zodra de helm afgaat, blijken hun keuzes voor privéauto’s verrassend uiteen te lopen: van hypercars tot praktische en zelfs speelse modellen. Hieronder zetten we op een rij welke auto’s Max Verstappen privé rijdt, en welke typen auto’s voor consumenten in de buurt komen via een lease constructie.

De auto’s van Max Verstappen

Max Verstappen beschikt over een indrukwekkende verzameling straatauto’s die in waarde en prestaties ver boven het gemiddelde uitstijgen. Tegelijk geven ze een goed beeld van wat veel autoliefhebbers aanspreekt: performance, exclusiviteit en techniek.

Tot de opvallendste modellen in zijn collectie behoren:

Hyper- en exotische sportwagens

  1. Aston Martin Valkyrie: hypercar die mede is ontwikkeld met Formule 1-expertise

  2. Ferrari Monza SP2: gelimiteerde, open supercar met duidelijke race-invloeden

  3. Ferrari 488 Pista: op prestaties gerichte V8-supercar

  4. Porsche 911 GT3 RS en GT2 RS: iconische circuitgerichte sportwagens

Overige bijzondere voertuigen

  1. Aston Martin DB11 AMR: sportieve grand tourer, mede via sponsorverbanden

  2. Honda NSX: hybride supercar uit de periode van Honda als motorpartner

  3. Audi RS6 ABT Legacy Edition: high-performance stationwagen

  4. Fiat Topolino: compacte klassieker die regelmatig in Monaco wordt gebruikt

Daarbij geldt dat een deel van deze auto’s eigendom is, terwijl andere via sponsors of zakelijke constructies beschikbaar zijn.

Wat zegt dit over dagelijks autorijden?

Hoewel Verstappens collectie extreem oogt, laat deze wel bredere patronen zien. Sportieve prestaties blijven inspirerend, maar premium comfort en moderne technologie worden steeds belangrijker. Tegelijkertijd is kopen van dit soort auto’s voor de meeste mensen niet realistisch.

Daarom kiezen steeds meer automobilisten voor het leasen van een auto: rijden tegen een vast maandbedrag, inclusief onderhoud, verzekering en belastingen.

Inspiratie: premium gevoel, maar wel dagelijks bruikbaar

De vertaalslag van Verstappens autokeuzes naar de praktijk zit niet in extreme sportwagens, maar in auto’s die prestaties combineren met comfort en betrouwbaarheid.

Conclusie

De autocollectie van Max Verstappen laat zien dat zelfs de meest succesvolle Formule 1-coureurs niet uitsluitend kiezen voor extreme prestaties. Buiten het circuit draait autorijden vooral om persoonlijke voorkeur, comfort en gebruiksgemak. Voor consumenten geldt hetzelfde: inspiratie mag groots zijn, maar de beste auto is uiteindelijk degene die past bij het dagelijks leven.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

