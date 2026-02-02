Welke auto’s rijdt Max Verstappen privé, en wat kun jij realistischer leasen?

Formule 1-coureurs hebben op de baan auto’s die vrijwel ontoegankelijk zijn voor gewone weggebruikers. Maar zodra de helm afgaat, blijken hun keuzes voor privéauto’s verrassend uiteen te lopen: van hypercars tot praktische en zelfs speelse modellen. Hieronder zetten we op een rij welke auto’s Max Verstappen privé rijdt, en welke typen auto’s voor consumenten in de buurt komen via een lease constructie.

De auto’s van Max Verstappen

Max Verstappen beschikt over een indrukwekkende verzameling straatauto’s die in waarde en prestaties ver boven het gemiddelde uitstijgen. Tegelijk geven ze een goed beeld van wat veel autoliefhebbers aanspreekt: performance, exclusiviteit en techniek.

Tot de opvallendste modellen in zijn collectie behoren:

Hyper- en exotische sportwagens

Aston Martin Valkyrie: hypercar die mede is ontwikkeld met Formule 1-expertise Ferrari Monza SP2: gelimiteerde, open supercar met duidelijke race-invloeden Ferrari 488 Pista: op prestaties gerichte V8-supercar Porsche 911 GT3 RS en GT2 RS: iconische circuitgerichte sportwagens

Overige bijzondere voertuigen

Aston Martin DB11 AMR: sportieve grand tourer, mede via sponsorverbanden Honda NSX: hybride supercar uit de periode van Honda als motorpartner Audi RS6 ABT Legacy Edition: high-performance stationwagen Fiat Topolino: compacte klassieker die regelmatig in Monaco wordt gebruikt

Daarbij geldt dat een deel van deze auto’s eigendom is, terwijl andere via sponsors of zakelijke constructies beschikbaar zijn.

Wat zegt dit over dagelijks autorijden?

Hoewel Verstappens collectie extreem oogt, laat deze wel bredere patronen zien. Sportieve prestaties blijven inspirerend, maar premium comfort en moderne technologie worden steeds belangrijker. Tegelijkertijd is kopen van dit soort auto’s voor de meeste mensen niet realistisch.

Daarom kiezen steeds meer automobilisten voor het leasen van een auto: rijden tegen een vast maandbedrag, inclusief onderhoud, verzekering en belastingen.

Inspiratie: premium gevoel, maar wel dagelijks bruikbaar

De vertaalslag van Verstappens autokeuzes naar de praktijk zit niet in extreme sportwagens, maar in auto’s die prestaties combineren met comfort en betrouwbaarheid.

Conclusie

De autocollectie van Max Verstappen laat zien dat zelfs de meest succesvolle Formule 1-coureurs niet uitsluitend kiezen voor extreme prestaties. Buiten het circuit draait autorijden vooral om persoonlijke voorkeur, comfort en gebruiksgemak. Voor consumenten geldt hetzelfde: inspiratie mag groots zijn, maar de beste auto is uiteindelijk degene die past bij het dagelijks leven.