Red Bull slaat slag met bijzondere sponsordeal

Het team van Red Bull Racing heeft een opvallende nieuwe deal gesloten. De Oostenrijkse werkgever van Max Verstappen heeft namelijk een zogenaamde Haircare Partner aangetrokken met het bekende bedrijf Clear. Hiermee keert het bedrijf weer terug in de koningsklasse van de autosport.

Red Bull staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en Red Bull heeft besloten om zelf krachtbronnen te gaan produceren in samenwerking met de Amerikaanse gigant Ford. Of het direct een succes gaat worden, moet nog blijken. Red Bull gaat er in ieder geval alles aan doen om het tot een succes te maken.

Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

12 jan

12 jan
 Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

9 jan

Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

9 jan

Red Bull trok vorige week in het Amerikaanse Detroit het doek van de nieuwe RB22 van Max Verstappen en Isack Hadjar. Wat direct in het oog sprong, was dat de livery flink is veranderd ten opzichte van vorig jaar. De logo's van de nieuwe motorpartner Ford zijn veelvuldig aanwezig, terwijl ook de andere sponsors genoeg ruimte hebben gekregen op de blauwrode bolide, die volgende week voor het eerst de baan opgaat in Barcelona bij de testweek.

Terugkeer van een bekende naam

Op de wagens van Verstappen en Hadjar zal dan mogelijk ook het logo van een nieuwe sponsor te zien zijn. Vandaag is namelijk bekendgemaakt dat ze een zogenaamde Haircare Partner hebben aangetrokken. Het gaat hier om het bedrijf Clear, dat in 2012 betrokken was bij het toenmalige team van Lotus met Kimi Räikkönen als uithangbord.

Het 'grote' voordeel van deze deal

In het ronkende persbericht stellen Clear en Red Bull dat zwaar zweten in de helm voor discomfort en het verlies van focus kan zorgen, en dat een goede shampoo dat probleem kan voorkomen. Het is een overduidelijk PR-praatje, maar voor Red Bull is het weer een belangrijke stap in het voorseizoen. Met de komst van Clear stroomt er waarschijnlijk ook meer geld in het laatje, en dat is voor een Formule 1-team altijd van belang.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.270

"Zwaar zweten in de helm voor discomfort en het verlies van focus kan zorgen, en dat een goede shampoo dat probleem kan voorkomen".

Nou moet ik zeggen dat ik op mijn leeftijd al heeeeeeel veel flauwekul heb gehoord......maar dit slaat werkelijk alles.

Of dat ik met de juiste shampoo m'n balhare... [Lees verder]

  • 10
  • 21 jan 2026 - 11:47
Reacties (5)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.270

    "Zwaar zweten in de helm voor discomfort en het verlies van focus kan zorgen, en dat een goede shampoo dat probleem kan voorkomen".

    Nou moet ik zeggen dat ik op mijn leeftijd al heeeeeeel veel flauwekul heb gehoord......maar dit slaat werkelijk alles.

    Of dat ik met de juiste shampoo m'n balharen was, ik geen last meer heb van 'n paar zweetballen in de zomer....

    • + 10
    • 21 jan 2026 - 11:47
  • shakedown

    Posts: 1.564

    Owwwwhhhhneee nu zitten de andere teams echt met hun handen in het haar!!

    • + 0
    • 21 jan 2026 - 11:53
  • Williams_F1

    Posts: 1.298

    dit is echt een goede deal voor hem en haar.

    • + 0
    • 21 jan 2026 - 12:15
  • Larry Perkins

    Posts: 62.653

    "Zwaar zweten in de helm voor discomfort en het verlies van focus kan zorgen, en dat een goede shampoo dat probleem kan voorkomen."

    Dus als Max dit seizoen na een race een handdoek nodig heeft om zijn bezwete kop af te drogen, is het zo clear als een klontje dat het een waardeloze shampoo is...


    * hoofd

    • + 1
    • 21 jan 2026 - 12:27
  • monzaron

    Posts: 732

    Handig voor de RB rijders, een beetje shampoo kan voordeel opleveren 😊

    • + 0
    • 21 jan 2026 - 13:37

