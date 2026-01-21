Het team van Red Bull Racing heeft een opvallende nieuwe deal gesloten. De Oostenrijkse werkgever van Max Verstappen heeft namelijk een zogenaamde Haircare Partner aangetrokken met het bekende bedrijf Clear. Hiermee keert het bedrijf weer terug in de koningsklasse van de autosport.

Red Bull staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en Red Bull heeft besloten om zelf krachtbronnen te gaan produceren in samenwerking met de Amerikaanse gigant Ford. Of het direct een succes gaat worden, moet nog blijken. Red Bull gaat er in ieder geval alles aan doen om het tot een succes te maken.

Red Bull trok vorige week in het Amerikaanse Detroit het doek van de nieuwe RB22 van Max Verstappen en Isack Hadjar. Wat direct in het oog sprong, was dat de livery flink is veranderd ten opzichte van vorig jaar. De logo's van de nieuwe motorpartner Ford zijn veelvuldig aanwezig, terwijl ook de andere sponsors genoeg ruimte hebben gekregen op de blauwrode bolide, die volgende week voor het eerst de baan opgaat in Barcelona bij de testweek.

Terugkeer van een bekende naam

Op de wagens van Verstappen en Hadjar zal dan mogelijk ook het logo van een nieuwe sponsor te zien zijn. Vandaag is namelijk bekendgemaakt dat ze een zogenaamde Haircare Partner hebben aangetrokken. Het gaat hier om het bedrijf Clear, dat in 2012 betrokken was bij het toenmalige team van Lotus met Kimi Räikkönen als uithangbord.

Het 'grote' voordeel van deze deal

In het ronkende persbericht stellen Clear en Red Bull dat zwaar zweten in de helm voor discomfort en het verlies van focus kan zorgen, en dat een goede shampoo dat probleem kan voorkomen. Het is een overduidelijk PR-praatje, maar voor Red Bull is het weer een belangrijke stap in het voorseizoen. Met de komst van Clear stroomt er waarschijnlijk ook meer geld in het laatje, en dat is voor een Formule 1-team altijd van belang.