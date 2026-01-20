Ferrari domineerde afgelopen dagen wederom de geruchten in de Formule 1. Naar verluidt zou de Scuderia weer achterlopen qua ontwikkelingen op Mercedes, waardoor de onrust in Italië alweer toe lijkt te nemen. Cadillac-baas Graeme Lowdon, die afhankelijk is van Ferrari, is ingegaan op de zorgwekkende geluiden.

Komend jaar kan de rangorde in de F1 zomaar veranderen. Door de nieuwe reglementen, zullen alle teams aantreden met een compleet nieuwe auto. Cadillac - dat komend jaar debuteert in de koningsklasse van de autosport - zal dan voorzien worden door Ferrari als motorleverancier.

'Ferrari bouwt een legale motor'

Voordat er überhaupt al een testronde is gereden, is het circus alweer begonnen. Als de geruchten kloppen heeft Mercedes de beste krachtbron, alleen zouden zij daar wel een 'truc' voor hebben en loopt Ferrari achter, waardoor ook Cadillac in de problemen kan komen. Lowdon heeft inmiddels gereageerd op die geluiden.

"Waar ik heel veel vertrouwen in heb en blij mee ben, is dat we een volledig legale motor hebben", zo vertelde hij in gesprek met Sky Sports. "Bij deze motoren mag de verbranding niet plaatsvinden bij een compressieverhouding hoger dan 16 op 1", voegde hij daaraan toe.

Lowdon tevreden met Ferrari

Lowdon benadrukte daarbij zeer tevreden te zijn over de samenwerking met Ferrari. De topman van Cadillac hoopt met de motor vanuit Maranello en met twee ervaren coureurs in de personen van Sergio Pérez en Valtteri Bottas, hoge ogen te gooien. "Zonder al te veel in detail te treden, weten we dat Ferrari zich volledig aan de regels heeft gehouden. Dat geeft ons veel vertrouwen. Wat prestaties betreft, werken we maximaal samen met onze partner voor de aandrijflijn en ondersteunen we hem optimaal. We zijn zeer tevreden over de relatie."

"Ik kan niet namens anderen spreken over hun energievoorziening of hoe zij de regelgeving hebben geïnterpreteerd. Maar voor mij is het volkomen duidelijk, het staat er zwart op wit", zo sloot Lowdon uiteindelijk af.