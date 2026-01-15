user icon
Red Bull-partner reageert woest op aanval Cadillac: "Absurd"

Red Bull-partner reageert woest op aanval Cadillac: "Absurd"

De Amerikaanse autobouwers Ford en Cadillac betreden dit jaar allebei de Formule 1. De twee zijn grote spelers in de Verenigde Staten, en pakken hun F1-avontuur allebei anders aan. Bij Red Bull-partner Ford zijn ze niet zo blij met een recente aanval van Cadillac-kopstuk Dan Towriss.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. De nieuwe motorregels hebben de aandacht getrokken van meerdere fabrikanten, waaronder Ford. De Amerikaanse autogigant gaat in zee met Red Bull, wat hun eigen motoren gaat produceren. Ze ondersteunen het Red Bull Powertrains-project, en zijn op die manier zeer betrokken. Hun logo's zullen te zien zijn op de wagens van Red Bull en Racing Bulls, en ze zullen zich vooral focussen op de elektrische componenten.

General Motors-merk Cadillac kiest op hun beurt voor een andere aanpak. Ze hebben een nieuw F1-team opgericht, waarmee ze dit jaar debuteren in de sport. Met Sergio Perez en Valtteri Bottas hebben ze twee ervaren coureurs in huis gehaald. Ze rijden echter nog niet met eigen krachtbronnen, want ze hebben een deal gesloten met Ferrari. Het is wel de bedoeling dat General Motors over een paar jaar eigen krachtbronnen gaat produceren.

Cadillac opent de aanval

Ford en Cadillac zijn op de automarkt concurrenten, en die rivaliteit zetten ze graag door in de Formule 1. In The Athletic stelde Cadillac F1-CEO Dan Towriss dat de projecten onvergelijkbaar zijn: "Het lijkt niet eens op elkaar. De één is niets meer dan een marketingdeal met een kleine impact, terwijl GM een aandeelhouder is van ons team. Ze zijn enorm betrokken bij het engineering-gedeelte, en ze zijn al vanaf de eerste dag betrokken. Deze deals lijken niet op elkaar."

Hoe reageert Ford?

Bij Red Bull-partner Ford reageren ze verbaasd op de uitspraken van Towriss. Executive Chairman Bill Ford stelt bij The Athletic dat hij moest lachen en dat dat tamelijk absurd is: "Ik zou zeggen dat het omgekeerde waar is. Ze rijden met een Ferrari-motor, ze hebben niet eens een Cadillac-krachtbron. Ik weet niet of ze überhaupt GM-werknemers bij het team hebben."

Ook Will Ford, de general manager van Ford Performance, reageert gepikeerd op de uitspraken van Towriss: "Niets kan verder afliggen van de waarheid, als ze het hebben over dat onze samenwerking met Red Bull een marketingzet zou zijn."

shakedown

Posts: 1.551

Persoonlijk zie ik ook niet dat Cadillac überhaupt een motor gaat maken. op een of andere manier heb ik het gevoel dat ze in de F1 zitten zonder echt de committent te hebben die noodzakelijk is. Mijn gevoel zegt dat ze 5 a 6 jaar rond huppelen ergens achteraan (zoals HAAS) en dan of de zooi verk... [Lees verder]

  • 8
  • 15 jan 2026 - 10:53
Reacties (3)

  • shakedown

    Posts: 1.551

    Persoonlijk zie ik ook niet dat Cadillac überhaupt een motor gaat maken. op een of andere manier heb ik het gevoel dat ze in de F1 zitten zonder echt de committent te hebben die noodzakelijk is. Mijn gevoel zegt dat ze 5 a 6 jaar rond huppelen ergens achteraan (zoals HAAS) en dan of de zooi verkopen of zich gewoon terug trekken.

    • + 8
    • 15 jan 2026 - 10:53
    • chipmunck

      Posts: 105

      Je bent niet de enige die dat denkt. Ik zie Cadillac als het nieuwe Toyota. Veel bombarie maar uiteindelijk niks presteren.

      • + 1
      • 15 jan 2026 - 11:35
    • koppie toe

      Posts: 5.077

      Het mooie aan Toyota was dat ze één van de teams waren die het meeste geld uitgaf voor performance.
      Dat het nooit helemaal lukte is een ander verhaal
      Qua Cadillac moeten we het gaan zien hoe committed ze zijn, echter, van nul af vele miljoenen uitgeven om na 5 of 6 jaar al te stoppen lijkt me een heel slechte investering.

      • + 1
      • 15 jan 2026 - 12:05

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

