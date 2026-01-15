De Amerikaanse autobouwers Ford en Cadillac betreden dit jaar allebei de Formule 1. De twee zijn grote spelers in de Verenigde Staten, en pakken hun F1-avontuur allebei anders aan. Bij Red Bull-partner Ford zijn ze niet zo blij met een recente aanval van Cadillac-kopstuk Dan Towriss.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. De nieuwe motorregels hebben de aandacht getrokken van meerdere fabrikanten, waaronder Ford. De Amerikaanse autogigant gaat in zee met Red Bull, wat hun eigen motoren gaat produceren. Ze ondersteunen het Red Bull Powertrains-project, en zijn op die manier zeer betrokken. Hun logo's zullen te zien zijn op de wagens van Red Bull en Racing Bulls, en ze zullen zich vooral focussen op de elektrische componenten.

General Motors-merk Cadillac kiest op hun beurt voor een andere aanpak. Ze hebben een nieuw F1-team opgericht, waarmee ze dit jaar debuteren in de sport. Met Sergio Perez en Valtteri Bottas hebben ze twee ervaren coureurs in huis gehaald. Ze rijden echter nog niet met eigen krachtbronnen, want ze hebben een deal gesloten met Ferrari. Het is wel de bedoeling dat General Motors over een paar jaar eigen krachtbronnen gaat produceren.

Cadillac opent de aanval

Ford en Cadillac zijn op de automarkt concurrenten, en die rivaliteit zetten ze graag door in de Formule 1. In The Athletic stelde Cadillac F1-CEO Dan Towriss dat de projecten onvergelijkbaar zijn: "Het lijkt niet eens op elkaar. De één is niets meer dan een marketingdeal met een kleine impact, terwijl GM een aandeelhouder is van ons team. Ze zijn enorm betrokken bij het engineering-gedeelte, en ze zijn al vanaf de eerste dag betrokken. Deze deals lijken niet op elkaar."

Hoe reageert Ford?

Bij Red Bull-partner Ford reageren ze verbaasd op de uitspraken van Towriss. Executive Chairman Bill Ford stelt bij The Athletic dat hij moest lachen en dat dat tamelijk absurd is: "Ik zou zeggen dat het omgekeerde waar is. Ze rijden met een Ferrari-motor, ze hebben niet eens een Cadillac-krachtbron. Ik weet niet of ze überhaupt GM-werknemers bij het team hebben."

Ook Will Ford, de general manager van Ford Performance, reageert gepikeerd op de uitspraken van Towriss: "Niets kan verder afliggen van de waarheid, als ze het hebben over dat onze samenwerking met Red Bull een marketingzet zou zijn."