Wheatley: "Ik heb nooit gedroomd van een rol als teambaas"

Jonathan Wheatley staat aan de vooravond van een historisch moment in de Formule 1. De Brit leidt dit seizoen samen met Audi het allereerste F1-avontuur van de Duitse fabrikant. Toch was een rol als teambaas nooit een persoonlijke ambitie voor de voormalig Red Bull-topman.

Wheatley begon zijn autosportcarrière al in de jaren negentig als mechanic bij Benetton. Stap voor stap werkte hij zich omhoog binnen de paddock, met als hoogtepunt zijn succesvolle periode bij Red Bull Racing. Via Sauber is hij nu uiteindelijk uitgekomen bij Audi, waar hij vanaf dit jaar officieel teambaas is.

Wilde Wheatley altijd al teambaas worden?

Motorsport.com vroeg aan Wheatley of hij vroeger droomde om teambaas te worden. Dat is niet het geval: "Dit zou de minst succesvolle carrière ter wereld zijn als ik dat had gedaan, want het heeft me 34 jaar gekost om hier te komen. Toen waren Ron Dennis, Flavio Briatore en Luca di Montezemolo teambaas. Ik bedoel, zelfs maar even denken dat je teambaas zou kunnen worden, was volstrekt onhaalbaar, omdat ik over het algemeen gelukkig was met werken in een teamomgeving.

"Ik heb mezelf nooit echt de volgende stap of de stap daarna zien zetten. Ik heb gewoon genoten van elke dag in de Formule 1. En zoals ik al zei, ik heb veel geluk gehad dat mensen mij zagen als iemand die misschien de volgende stap kon zetten. En dan denk ik dat je in je carrière soms een belangrijk telefoontje krijgt, en dit was er zo een."

Prestaties van Wheatley niet ongezien

Sauber kende in 2024 een teleurstellend seizoen. Het team eindigde als tiende met maar vier punten over een heel seizoen. Er moest dus verbetering komen en het team besloot om heel wat nieuw personeel aan te stellen inclusief Jonathan Wheatley. De Brit verving voormalig teambaas Alessandro Alunni Bravi en de prestaties van Sauber gingen wat omhoog. 

Vorig jaar eindigde het team op de negende plek met maar liefst 70 punten, maar behaalde ze wel een podium en maar liefst 66 punten meer dan het jaar daarvoor. Wheatley mag dit jaar Audi gaan leiden in hun debuutseizoen in de Formule 1.

