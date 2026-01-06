Lando Norris mag zichzelf de rest van zijn leven de Formule 1-wereldkampioen van 2025 noemen. De McLaren-coureur trok van het driemansgevecht met Max Verstappen en Oscar Piastri uiteindelijk aan het langste eind. Was dit te danken aan zijn eigen krachten, of werd Norris voorgetrokken door McLaren? Voormalig F1-coureur David Coulthard denkt het zijne ervan.

In de eerste seizoenshelft had Piastri duidelijk de overmacht binnen de McLaren-organisatie. Sterker nog, de Australiër stond na de GP van Zandvoort nog 34 punten voor op Norris en 104 punten op Verstappen. Nadien vatte Norris de koe bij de hoorns, passeerde Piastri in de stand en greep uiteindelijk de wereldtitel. Meerdere geluiden binnen de F1-paddock suggereerden toen dat CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella een duidelijke voorkeur voor de Brit zouden hebben, in plaats van Piastri.

Coulthard laat zich uit over beide McLaren-rijders

Ook Coulthard, die in totaal 150 Grands Prix reed voor McLaren, liet zich daar tegenover de Red Flags-Podcast over uit. “Het is een lastige kwestie, hè? En natuurlijk zou iedereen bij McLaren meteen reageren met: ‘Dat klopt niet’”, aldus de Schot.

“En dat is helemaal prima. Dat snap ik. En misschien menen ze het echt – ze willen het gesprek niet alleen maar afkappen, maar ze geloven het oprecht. Maar daar blijft het bij”, voegde hij daaraan toe.

'Je hebt met het ene kind meer dan met de ander'

Coulthard begrijpt daarentegen wel dat ze bij McLaren het misschien beter kunnen vinden met Norris, dan met Piastri. Bovendien zit de Engelsman al sinds 2019 bij het team uit Woking. “Weet je, ik heb maar één zoon, maar als je twee kinderen hebt, ben je toch wel wat closer met de een dan met de ander. Dat moet wel, want we zijn allemaal verschillend. Ik ben de middelste van drie en mijn broer is heel anders dan ik, en mijn zus, die er helaas niet meer is, had ook een heel andere persoonlijkheid.”

Ondanks de geluiden vanuit de paddock, zal McLaren ook volgend jaar vasthouden aan hun eigen zogenaamde ‘papaya-rules’. Mocht dat daadwerkelijk zo zijn, dan houdt dat in dat beide coureurs evenveel rechten hebben en dat Piastri wederom een poging kan wagen voor zijn eerste wereldtitel.