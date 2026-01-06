user icon
icon

Hoe realistisch zijn de 'papaya-rules' bij McLaren? "Je bent met het ene kind closer"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hoe realistisch zijn de 'papaya-rules' bij McLaren? "Je bent met het ene kind closer"

Lando Norris mag zichzelf de rest van zijn leven de Formule 1-wereldkampioen van 2025 noemen. De McLaren-coureur trok van het driemansgevecht met Max Verstappen en Oscar Piastri uiteindelijk aan het langste eind. Was dit te danken aan zijn eigen krachten, of werd Norris voorgetrokken door McLaren? Voormalig F1-coureur David Coulthard denkt het zijne ervan. 

In de eerste seizoenshelft had Piastri duidelijk de overmacht binnen de McLaren-organisatie. Sterker nog, de Australiër stond na de GP van Zandvoort nog 34 punten voor op Norris en 104 punten op Verstappen. Nadien vatte Norris de koe bij de hoorns, passeerde Piastri in de stand en greep uiteindelijk de wereldtitel. Meerdere geluiden binnen de F1-paddock suggereerden toen dat CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella een duidelijke voorkeur voor de Brit zouden hebben, in plaats van Piastri. 

Meer over McLaren Wereldkampioen Norris klaar met Formule 1: "Ga proberen alles te vergeten"

Wereldkampioen Norris klaar met Formule 1: "Ga proberen alles te vergeten"

23 dec 2025
 Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

29 dec 2025

Coulthard laat zich uit over beide McLaren-rijders

Ook Coulthard, die in totaal 150 Grands Prix reed voor McLaren, liet zich daar tegenover de Red Flags-Podcast over uit. “Het is een lastige kwestie, hè? En natuurlijk zou iedereen bij McLaren meteen reageren met: ‘Dat klopt niet’”, aldus de Schot. 

“En dat is helemaal prima. Dat snap ik. En misschien menen ze het echt – ze willen het gesprek niet alleen maar afkappen, maar ze geloven het oprecht. Maar daar blijft het bij”, voegde hij daaraan toe. 

'Je hebt met het ene kind meer dan met de ander'

Coulthard begrijpt daarentegen wel dat ze bij McLaren het misschien beter kunnen vinden met Norris, dan met Piastri. Bovendien zit de Engelsman al sinds 2019 bij het team uit Woking. “Weet je, ik heb maar één zoon, maar als je twee kinderen hebt, ben je toch wel wat closer met de een dan met de ander. Dat moet wel, want we zijn allemaal verschillend. Ik ben de middelste van drie en mijn broer is heel anders dan ik, en mijn zus, die er helaas niet meer is, had ook een heel andere persoonlijkheid.”

Ondanks de geluiden vanuit de paddock, zal McLaren ook volgend jaar vasthouden aan hun eigen zogenaamde ‘papaya-rules’. Mocht dat daadwerkelijk zo zijn, dan houdt dat in dat beide coureurs evenveel rechten hebben en dat Piastri wederom een poging kan wagen voor zijn eerste wereldtitel. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris David Coulthard Oscar Piastri McLaren

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.430
  • Podiums 44
  • Grand Prix 152
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar