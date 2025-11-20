Speelgoedgigant LEGO treedt volgend jaar toe tot de F1 Academy. LEGO gaat met een eigen team rijden in de opstapklasse speciaal voor vrouwelijke coureurs. De plannen werden gepresenteerd in Las Vegas, en ze hebben hun eerste coureur al gepresenteerd: de Nederlandse Esmee Kosterman.

De F1 Academy werkt dit weekend in Las Vegas hun seizoensfinale af. In de klasse voor vrouwelijke coureurs steunen alle Formule 1-teams minimaal één coureur, terwijl een aantal andere dames worden gesteund door grote sponsors en partners van de Formule 1. Het zorgt ervoor dat de klasse niet langer oogt als een lelijk eendje, maar eerder als een soort kraamkamer voor vrouwen die stappen willen zetten in de autosport. De steun van de F1-teams en de sport zelf moeten daar ook bij helpen.

Niet alleen de teams, maar ook de sponsors moeten helpen met het zichtbaarder maken van deze klasse. Vanaf volgend jaar zal ook speelgoedfabrikant LEGO een coureur gaan steunen met een eigen team. LEGO heeft al een deal met de Formule 1, en brengt van alle auto's speciale sets op de markt. Deze deal met de F1 Academy is opvallend, en voor het eerst zal er een raceteam met de naam LEGO Racing op de circuits verschijnen.

Nederlandse coureur

De livery voor deze wagen werd gepresenteerd voor The Sphere in Las Vegas, en ook de coureur werd aan de wereld getoond. De keuze is gevallen op de 20-jarige Nederlandse Esmee Kosterman. Kosterman reed jarenlang in de karts, en was in 2023 de eerste vrouw die een race wist te winnen in de Ford Fiesta Sprint Cup. Ze stapten daarna over naar de single seaters en reed in 2024 in de Indiase Formule 4. Eerder dit jaar debuteerde ze in de F1 Academy als wildcard-coureur in Zandvoort.

Enthousiaste reactie

Kosterman is trots op de kans die ze van LEGO en de F1 Academy krijgt. In een persbericht spreekt ze zich uit: "Het is een geweldige kans om de eerste coureur van LEGO Racing te zijn, en ik kan niet wachten om mijn loopbaan voort te zetten in de F1 Academy."

"Ik ben al heel erg lang fan van LEGO, de creativiteit waar ze voor staan, en het is fantastisch om het vanaf 2026 op het circuit samen te brengen. Ik hoop dat dit toekomstige vrouwelijke coureurs inspireert. Dat het laat zien dat met hard werken en vastberadenheid alles mogelijk is."