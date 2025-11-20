user icon
icon

LEGO presenteert F1 Academy-team met Nederlandse coureur

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
LEGO presenteert F1 Academy-team met Nederlandse coureur
  • Gepubliceerd op 20 nov 2025 15:24
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Speelgoedgigant LEGO treedt volgend jaar toe tot de F1 Academy. LEGO gaat met een eigen team rijden in de opstapklasse speciaal voor vrouwelijke coureurs. De plannen werden gepresenteerd in Las Vegas, en ze hebben hun eerste coureur al gepresenteerd: de Nederlandse Esmee Kosterman. 

De F1 Academy werkt dit weekend in Las Vegas hun seizoensfinale af. In de klasse voor vrouwelijke coureurs steunen alle Formule 1-teams minimaal één coureur, terwijl een aantal andere dames worden gesteund door grote sponsors en partners van de Formule 1. Het zorgt ervoor dat de klasse niet langer oogt als een lelijk eendje, maar eerder als een soort kraamkamer voor vrouwen die stappen willen zetten in de autosport. De steun van de F1-teams en de sport zelf moeten daar ook bij helpen.

Niet alleen de teams, maar ook de sponsors moeten helpen met het zichtbaarder maken van deze klasse. Vanaf volgend jaar zal ook speelgoedfabrikant LEGO een coureur gaan steunen met een eigen team. LEGO heeft al een deal met de Formule 1, en brengt van alle auto's speciale sets op de markt. Deze deal met de F1 Academy is opvallend, en voor het eerst zal er een raceteam met de naam LEGO Racing op de circuits verschijnen.

Nederlandse coureur

De livery voor deze wagen werd gepresenteerd voor The Sphere in Las Vegas, en ook de coureur werd aan de wereld getoond. De keuze is gevallen op de 20-jarige Nederlandse Esmee Kosterman. Kosterman reed jarenlang in de karts, en was in 2023 de eerste vrouw die een race wist te winnen in de Ford Fiesta Sprint Cup. Ze stapten daarna over naar de single seaters en reed in 2024 in de Indiase Formule 4. Eerder dit jaar debuteerde ze in de F1 Academy als wildcard-coureur in Zandvoort.

Enthousiaste reactie

Kosterman is trots op de kans die ze van LEGO en de F1 Academy krijgt. In een persbericht spreekt ze zich uit: "Het is een geweldige kans om de eerste coureur van LEGO Racing te zijn, en ik kan niet wachten om mijn loopbaan voort te zetten in de F1 Academy."

"Ik ben al heel erg lang fan van LEGO, de creativiteit waar ze voor staan, en het is fantastisch om het vanaf 2026 op het circuit samen te brengen. Ik hoop dat dit toekomstige vrouwelijke coureurs inspireert. Dat het laat zien dat met hard werken en vastberadenheid alles mogelijk is."

Larry Perkins

Posts: 61.567

Esmee wordt ook rijkelijk beloond voor haar inspanningen door LEGO.
Zo heeft zij al een keuken met aanrecht, een wasmachine, een strijkplank en een stofzuiger mogen ontvangen, allemaal van LEGO...
Dus deze meid is op haar toekomst voorbereid!

  • 1
  • 20 nov 2025 - 15:47
F1 Nieuws F1 Academy GP Las Vegas 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.568

    Esmee wordt ook rijkelijk beloond voor haar inspanningen door LEGO.
    Zo heeft zij al een keuken met aanrecht, een wasmachine, een strijkplank en een stofzuiger mogen ontvangen, allemaal van LEGO...
    Dus deze meid is op haar toekomst voorbereid!

    • + 1
    • 20 nov 2025 - 15:47
    • Beri

      Posts: 6.748

      Nu die grote Lego d!ldo nog.

      • + 0
      • 20 nov 2025 - 16:23
  • Ernie5335

    Posts: 5.691

    Met Lego kun je alles maken 🎶

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 15:57

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

    Vrije training 3

    01:30 - 02:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

    Kwalificatie

    05:00 - 06:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    01:30 - 02:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    05:00 - 06:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar