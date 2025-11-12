Het nieuwe team van Audi heeft hun Formule 1-project onthuld. Tijdens een show in München werd het concept voor de Audi R26 gepresenteerd, en werd de kleurstelling aan de wereld getoond. Audi heeft het team van Sauber overgenomen, en gaat onder de licentie van de Zwitserse renstal rijden.

Audi kwam afgelopen weekend met een geheimzinnige boodschap naar buiten. Ze zouden iets gaan onthullen, maar ze lieten in het midden wat er precies ging gebeuren. In München trokken coureurs Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto vandaag het doek van deze nieuwe livery. De echte auto zal pas in januari worden onthuld, maar hiermee krijgt de wereld voor het eerst een blik op hoe de auto's er volgend jaar uit kunnen zien in de Formule 1.

Jacht op de titel

Audi's debuteert volgend jaar in de Formule 1, en de verwachtingen zijn direct hoog. In München sprak Audi-CEO Gernot Döllner de aanwezige media toe, en hij klonk direct strijdbaar: "We gaan de Formule 1 niet in om er alleen maar bij te zijn. We willen winnen. Tegelijkertijd weten wat dat je in de Formule 1 niet van de ene op de andere dag een topteam wordt. Het kost tijd, doorzettingsvermogen en lef om het gevecht met de gevestigde orde aan te gaan. Tegen 2030 willen we strijden om de wereldtitel."

Wat zegt Binotto

Bij de presentatie waren ook teambaas Jonathan Wheatley en Mattia Binotto, die de leiding heeft over het project, aanwezig. Net als Döllner klonk Binotto opvallend ambitieus: "Dit is voor ons het spannendste project in de autosport. Het doel is duidelijk: tegen 2030 strijden voor kampioenschappen. Die reis vereist ook tijd, de juiste mensen en een mentaliteit waarbij we ons constant verbeteren. We hebben onze route naar de top gedefinieerd en we leggen daar nu de basis voor. Volgend jaar gaat Audi's eerste auto de baan op. Dat moment wordt het begin van iets bijzonders."

Wat hebben ze gepresenteerd?

Audi heeft de nieuwe auto zelf nog niet aan de wereld getoond. De wagen die ze vandaag toonden in München was slechts een concept, en meer bedoeld om de livery te laten zien. Op de grijze wagen zijn er nog geen sponsorstickers te zien, al heeft Audi wel al een aantal deals gesloten met bijvoorbeeld Revolut.

Sauber overgenomen

Audi nam begin dit jaar de Sauber Group volledig over, en ze zijn hard bezig met het ontwikkelen van de eigen krachtbronnen. Deze worden gebouwd in het Duitse Neuburg, terwijl de auto zelf nog steeds zal worden ontwikkeld in Hinwil in Zwitserland.

Eerste 2026-auto

Audi is het eerste team dat iets van hun nieuwe auto aan de buitenwereld laat zien. Red Bull liet eerder deze week weten dat ze hun nieuwe wagen begin januari in Detroit aan de wereld gaan laten zien. Van de andere teams is nog niets bekend.