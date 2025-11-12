user icon
Racing Bulls deelt statement na wangedrag in Brazilië

Racing Bulls deelt statement na wangedrag in Brazilië
  Gepubliceerd op 12 nov 2025 11:22
  comments 6
  Door: Bob Plaizier

Het team van Racing Bulls heeft gereageerd op de controverse die afgelopen weekend in Brazilië is ontstaan. Op een video die rondgaat op sociale media is te zien hoe een Racing Bulls-teamlid boegeroep voor Lando Norris aanmoedigt. Volgens het team wordt dit intern afgehandeld, en staat dit niet voor hun waarden.

McLaren-coureur Lando Norris schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Brazilië op zijn naam. Op het circuit van Interlagos in Sao Paulo was hij een klasse apart, en had hij een flinke voorsprong op Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli en Red Bull-coureur Max Verstappen. Toen Norris op het podium werd gehuldigd, klonk er kortstondig boegeroep, en dat zorgde voor de nodige woede op sociale media.

Waar zijn de fans boos over?

Die woede werd alleen maar groter toen er een filmpje opdook van het gedrag van een teamlid van Racing Bulls. Op de beelden is te zien hoe de werknemer van Racing Bulls zich naar het publiek draait op het moment dat Norris zijn beker in ontvangst neemt. Hij doet zijn duim omlaag en lijkt de fans aan te moedigen om harder te joelen. Een collega van de man grijpt in, en pakt zijn hand vast en lijkt hem aan te spreken.

Opvallend statement

Bij fans van Norris zorgde het fragment voor de nodige woede, waarna ze zich richtten op Racing Bulls. De Italiaanse renstal deelde vandaag een statement op sociale media: "We zijn op de hoogte van de video die rondgaat van het podium van de race van afgelopen weekend."

"Dit weerspiegelt niet onze waarden en staat niet voor de geest van VCARB. Deze zaak is intern door ons afgehandeld. Wij geloven in het vieren van een geweldige manier van racen, en we vinden dat je respect moet tonen voor alle teams, coureurs en fans, zowel op als naast de baan."

Goed raceweekend

Het team van Racing Bulls kende verder een goed weekend op het circuit van Interlagos. Coureurs Liam Lawson en Isack Hadjar reden een sterke race, en ze kwamen als zevende en achtste over de streep.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.778

Was gewoon 'n grapje van de man....niet zo moeilijk over doen hoor!

  • 4
  • 12 nov 2025 - 11:41
  Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.778

    Was gewoon 'n grapje van de man....niet zo moeilijk over doen hoor!

    + 4
    12 nov 2025 - 11:41
    Freek-Willem

      Posts: 6.416

      Alleen zijn niet alle grapjes leuk maar inderdaad ook niet meteen te dramatisch over doen.

      'vriend' zal Max (of Jos) er wel weer de schuld voor geven dat hij de RB medewerker heeft opgestookt om dit te doen

      + 2
      12 nov 2025 - 12:44
    JM_K

      Posts: 1.190

      Ik vind het juist wel goed dat het aangepakt / besproken wordt.

      Sws al jammer van het boe-geroep in deze sport en je kunt zeggen "dat hoort erbij" maar dat vind ik niet.
      Iedereen, coureurs en teams doen hun best en dat het niet altijd lukt en de uitslag niet is wat men hoopt en wenst.. tja.

      Jaren geleden vond het allemaal veel gemoedelijker bij de F1 races (heel wat races bijgewoond).. de laatste.. mmmm. 10 jaar oid is het helaas behoorlijk veranderd.

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 14:12
    Glasvezelcoureur

      Posts: 530

      @FW
      Véél van die 'grapjes' hier zijn inderdaad - zachtjes uitgedrukt - verre van leuk, maar om de een of andere reden heeft de grappenmaker zelf een ouwe plaat voor z'n kop...

      @JM
      Volgens kun je best stellen dat de hele samenleving vroeger gemoedelijker was. Het is dus niet iets dat specifiek aan de sport Formule 1 toe te wijzen is. Als je het mij vraagt, is grotendeels het gevolg van alle social media, waardoor ieder individu momenteel een grenzeloos podium heeft en daar doorgaans geheel anoniem op acteert...

      + 0
      12 nov 2025 - 14:27
    Larry Perkins

      Posts: 61.437

      Wat een loser die gozert!
      Goed dat de VCARB-dame naast hem ook al ingreep...

      + 0
      12 nov 2025 - 16:00
  Snork

    Posts: 22.070

    Domme en onsportieve reactie.
    Dan gewoon maar die tape van de pitmuur afhalen.

    + 0
    12 nov 2025 - 16:07

