Het team van Racing Bulls heeft gereageerd op de controverse die afgelopen weekend in Brazilië is ontstaan. Op een video die rondgaat op sociale media is te zien hoe een Racing Bulls-teamlid boegeroep voor Lando Norris aanmoedigt. Volgens het team wordt dit intern afgehandeld, en staat dit niet voor hun waarden.

McLaren-coureur Lando Norris schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Brazilië op zijn naam. Op het circuit van Interlagos in Sao Paulo was hij een klasse apart, en had hij een flinke voorsprong op Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli en Red Bull-coureur Max Verstappen. Toen Norris op het podium werd gehuldigd, klonk er kortstondig boegeroep, en dat zorgde voor de nodige woede op sociale media.

Waar zijn de fans boos over?

Die woede werd alleen maar groter toen er een filmpje opdook van het gedrag van een teamlid van Racing Bulls. Op de beelden is te zien hoe de werknemer van Racing Bulls zich naar het publiek draait op het moment dat Norris zijn beker in ontvangst neemt. Hij doet zijn duim omlaag en lijkt de fans aan te moedigen om harder te joelen. Een collega van de man grijpt in, en pakt zijn hand vast en lijkt hem aan te spreken.

Opvallend statement

Bij fans van Norris zorgde het fragment voor de nodige woede, waarna ze zich richtten op Racing Bulls. De Italiaanse renstal deelde vandaag een statement op sociale media: "We zijn op de hoogte van de video die rondgaat van het podium van de race van afgelopen weekend."

"Dit weerspiegelt niet onze waarden en staat niet voor de geest van VCARB. Deze zaak is intern door ons afgehandeld. Wij geloven in het vieren van een geweldige manier van racen, en we vinden dat je respect moet tonen voor alle teams, coureurs en fans, zowel op als naast de baan."

Goed raceweekend

Het team van Racing Bulls kende verder een goed weekend op het circuit van Interlagos. Coureurs Liam Lawson en Isack Hadjar reden een sterke race, en ze kwamen als zevende en achtste over de streep.