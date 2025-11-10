user icon
F1-strafpunten uitgelegd: zo werkt het systeem echt

F1-strafpunten uitgelegd: zo werkt het systeem echt
  Gepubliceerd op 10 nov 2025 10:18
  Door: Bob Plaizier

Het strafpuntensysteem van de Formule 1 zorgt vaak voor verwarring. Na incidenten vliegen de cijfers over tafel en lijkt een raceban soms dichterbij dan hij werkelijk is. Dit stuk legt rustig en precies uit hoe het mechanisme werkt, wanneer punten vervallen en waarom het vooral herhaald gedrag beoogt te ontmoedigen. 

Waarom er strafpunten zijn 

Sinds 2014 kunnen coureurs naast een tijdstraf ook penalty points krijgen. Het doel is duidelijk gedrag bij te sturen. Een onveilige actie kan een tijdstraf opleveren voor de race zelf en strafpunten als signaal voor de langere termijn. 

Hoeveel punten per overtreding 

Stewards kennen doorgaans één tot drie punten toe. De hoogte hangt af van factoren als herhaling, gevaarzetting en context. Een lichte inbreuk onder dubbel geel weegt zwaarder dan een klein contact zonder gevolg. 

De drempel voor een raceban 

Bij twaalf strafpunten binnen twaalf maanden volgt automatisch een raceban voor de eerstvolgende Grand Prix. Het gaat dus om een glijdend venster van twaalf maanden, niet om een kalenderjaar. Bereikt iemand de drempel niet, dan is er geen verdere sanctie buiten de al opgelegde tijdstraffen. 

Wanneer punten vervallen 

Elk punt vervalt precies twaalf maanden na de datum van toekenning. Daardoor schuift de teller door het seizoen heen voortdurend. Een coureur kan op maandag een ander totaal hebben dan op zondag, ook zonder nieuw incident. 

Hoe de stewards tot punten komen 

De stewards bekijken beelden, telemetrie, snelheidsdata en positie-informatie. Zij wegen de Race Director Notes mee, waarin per circuit extra richtlijnen staan, bijvoorbeeld over wat als onveilig herjoinen geldt. Bij twijfel wordt eerder een waarschuwing gegeven dan strafpunten, vooral bij incidenten in de eerste ronde waar minder zicht en meer compressie is. 

Veelgemaakte misverstanden

Een tijdstraf betekent niet automatisch strafpunten. Andersom geldt hetzelfde. Verder zijn strafpunten persoonlijk voor de coureur en staan los van gridstraffen door motor- of versnellingsbakwissels. Ook telt alleen wat definitief is. Wordt een straf na beroep aangepast, dan kan het puntenaantal meebewegen. 

Wat dit voor fans betekent 

Let bij nieuws over strafpunten op drie dingen. Is er sprake van herhaald gedrag. Vallen er punten binnen het huidige twaalfmaandsvenster. En is de informatie afkomstig uit een officieel document van de wedstrijdleiding of de stewards. Met die drie checks verdwijnt de ruis en blijft het systeem begrijpelijk.

Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

