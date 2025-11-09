user icon
FIA bevestigt motorwissel en pitlanestart van Verstappen

FIA bevestigt motorwissel en pitlanestart van Verstappen
  Gepubliceerd op 09 nov 2025 14:52
  • comments 4
  Door: Bob Plaizier

Het nieuws lekte vanochtend al uit, maar nu is het officieel: Max Verstappen start de Braziliaanse Grand Prix vanuit de pitlane. De FIA heeft bevestigd dat Verstappen een nieuwe krachtbron heeft ontvangen, en dat Red Bull de parc fermé-regels heeft overtreden. Daar staat maar één straf op: een pitlanestart.

Vanochtend werd al duidelijk dat Red Bull had ingegrepen na de teleurstellende kwalificatie van Verstappen. De Nederlander kwam op zaterdag niet verder dan de tegenvallende zestiende tijd, maar zal dus niet vanaf deze positie gaan starten. Red Bull heeft ingegrepen, zo blijkt uit de documenten van de FIA. Veel motoronderdelen zijn vervangen, en ook de set-up is gewijzigd. Ook Haas-coureur Esteban Ocon zal de race vanuit de pitlane starten.

FIA bevestigt ingreep van Red Bull

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Verstappen een nieuwe ICE, turbocharger, MGU-H, MGU-K, energy store en een nieuw uitlaatsysteem heeft ontvangen. Daarnaast heeft Red Bull Verstappens auto voorzien van nieuwe control electronics. 

Dat is echter niet het enige, want de techical delegate van de FIA laat weten dat Red Bull ook de set-up van de ophanging heeft gewijzigd. Dit is tegen de regels van het parc fermé, en Verstappen zal dus vanuit de pitlane moeten starten. De stewards moeten er nog een beslissing overnemen, maar de uitkomst staat dus al vast.

Niet alleen

Ook Ocon zal de race vanuit de pitlane starten. De Franse Haas-coureur krijgt net als Verstappen de beschikking over een volledig nieuwe krachtbron. Ocon noteerde de zeventiende tijd in de kwalificatie, en zal dus achter Verstappen plaatsnemen in de pitlane. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda kende ook een slechte kwalificatie, maar hij zal zoals verwacht wel op de grid verschijnen. Hij deelt de laatste startrij met Sauber-coureur Gabriel Bortoleto. De Braziliaan nam na een crash in de sprintrace niet deel aan de kwalificatie.

Eerdere ingreep

Voor Verstappen komt deze straf niet uit de lucht vallen. Hij zat al aan de limiet qua motoronderdelen, en Brazilië is een plek waar in het verleden wel vaker werd ingegrepen. Vorig jaar werkte Verstappen zich vanuit het achterveld naar voren, en wist hij te winnen.

