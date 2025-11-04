Esteban Ocon prijst Max Verstappen: “Hij verdient alles”

Max Verstappen en Esteban Ocon delen een lange geschiedenis in de motorsport. Beide coureurs groeiden op met het concurreren tegen elkaar in het karten, ontmoetten elkaar later opnieuw in de Formule 3 en uiteindelijk op het Formule 1-circuit. Hoewel hun rivaliteit af en toe uitliep in incidenten op het circuit, is hun relatie door de jaren heen rijper geworden. Tegenwoordig geeft Ocon openlijk toe dat hij bewondering koestert voor de carrière van de Nederlandse coureur.

Ocon over Verstappens ongeëvenaarde talent

Ocon benadrukte hoeveel respect hij heeft voor Verstappen. “Met zijn talent hoeft hij niets meer te bewijzen,” zei Ocon. “Hij verdient al het succes dat hij heeft behaald en blijft behalen. Max is een ongelooflijke coureur. Vanaf het allereerste begin, toen we samen opgroeiden in het karten, had hij een zeer agressieve rijstijl. Maar die bleef altijd binnen de grenzen van het reglement.”

Ocon erkende dat het concurreren met Verstappen hem heeft aangezet om zichzelf te verbeteren. “Door al die jaren tegen hem te rijden, hebben we allemaal iets geleerd. Max liet het mij in 2011 direct voor mijn ogen zien tijdens het wereldkampioenschap karten. Ik werd tweede en daarna gingen we allebei door naar de Formule 3. In 2014 won ik de titel, maar ik maakte niet direct de stap naar de Formule 1. Max wel, en dat maakte het verschil.”

Leren van een toekomstige kampioen

Voor Ocon waren die vroege gevechten bepalend. Hij legde uit dat het samen met Verstappen racen hem waardevolle lessen heeft bijgebracht over racevaardigheid en vastberadenheid. Het zien van Verstappens opmars naar de top van de motorsport bevestigde hoe bijzonder diens talent werkelijk was.

“Max duwde altijd de grenzen op, maar op een gecontroleerde manier. Het concurreren met hem maakte mij als coureur scherper. Ik ben trots op hoe we elkaar uitdaagden toen we jong waren,” aldus Ocon.

Respect voorbij rivaliteit

Ondanks de competitieve spanning die tussen hen heeft bestaan in de Formule 1 – met name tijdens hun controversiële botsing in Brazilië in 2018 – is Ocons bewondering voor Verstappen sindsdien alleen maar gegroeid. Tegenwoordig spreekt hij over de Nederlander zonder enige wrok.

“Zoals ik al zei, hij verdient alles wat hem te wachten staat. Ik ben erg blij voor hem dat hij al vier wereldtitels op zijn naam heeft,” voegde Ocon eraan toe.

Succes op en naast het circuit

