Ford hint op grote onthulling van Red Bull
  • Gepubliceerd op 31 okt 2025 09:26
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het lijkt er sterk op dat Red Bull hun nieuwe wagen voor 2026 snel aan de wereld zal tonen. De Oostenrijkse renstal gaat vanaf volgend jaar samenwerken met Ford, en dat bedrijf heeft een grote launch aangekondigd voor januari. Max Verstappen speelt een belangrijke rol in de aankondigingsvideo van het merk.

Het nieuwe Formule 1-seizoen wordt spannend, aangezien er nieuwe aerodynamische- en motorregels gaan gelden. De meeste teams en motorleveranciers zijn al hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, dat vrij vroeg zal beginnen. Van 26 tot en met 30 januari vinden de eerste tests namelijk plaats in Barcelona, waar de elf teams voor het eerst in actie zullen komen met de nieuwe auto's.

Dat betekent dat de nieuwe auto's vrij vroeg aan de buitenwereld zullen worden getoond. Voor Red Bull gaat er volgend jaar veel veranderen, aangezien ze zelf motoren gaan fabriceren. Dit gaan ze doen in samenwerking met de Amerikaanse autobouwer Ford. Voor het merk is het de comeback in de Formule 1, en het lijkt er sterk op dat ze groots gaan uitpakken.

Ford komt met onthulling

Ford Racing deelde gisteravond een aankondigingsvideo op sociale media. De Amerikanen meldden dat ze op 15 januari de Ford Racing Season Launch organiseren, en in de video komen alle disciplines waar Ford actief in is voorbij. Zo komen de Ford Mustangs in het WEC en het driften langs, is de Raptor uit de Dakar Rally te zien én zit er een shot in van Max Verstappen.

Red Bull aanwezig?

Volgens PlanetF1 is het dan ook duidelijk: Red Bull zal hun nieuwe auto waarschijnlijk gaan onthullen tijdens deze launch. Het is de verwachting dat ook Red Bulls zusterteam Racing Bulls hierbij aanwezig zal zijn. De launch van Ford zal plaatsvinden op het hoofdkantoor van het merk in de Amerikaanse stad Detroit.

Wanneer onthullen andere teams de auto's?

Wanneer de andere teams het doek van hun nieuwe auto's gaan trekken, is nog niet duidelijk. Vanaf volgend jaar nemen er elf teams deel aan de Formule 1, aangezien ook het nieuwe team van Cadillac op de deelnemerslijst staat.

F1 Nieuws Red Bull Racing Ford

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 12.947

    Om de laatste spanning ook even weg te halen;

    De auto zal gewoon een demo versie zijn die in niets op de echte auto lijkt.
    De livery zal gewoon de standaard RedBull zijn alleen waar Honda stond zit nu een Ford sticker.

    Nu snel even koffie om bij te komen

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 09:53

