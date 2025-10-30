De toekomst van Mercedes: waarom 2026 alles of niets wordt

Mercedes is een team dat niet gewend is aan middelmatigheid. Na zeven opeenvolgende wereldtitels verloor de Duitse grootmacht de aansluiting met de top. De auto’s van de afgelopen seizoenen waren degelijk, maar niet uitzonderlijk – en dat knaagt aan de trots van teambaas Toto Wolff.

“Het probleem is niet motivatie,” zegt Wolff. “Het probleem is dat we opnieuw moeten leren winnen.”

In 2026 krijgt Mercedes de kans om dat te bewijzen. De nieuwe motor- en aerodynamische reglementen vormen een blanco canvas. Het team uit Brackley ziet het als de kans om opnieuw geschiedenis te schrijven.

De lessen van de moeilijke jaren

Sinds 2022 worstelt Mercedes met een auto die nooit echt begrepen werd. De ‘zero pod’-filosofie, ooit revolutionair bedoeld, bleek een misser. Pas in 2024 werd het concept definitief losgelaten. “Het was een les in nederigheid,” geeft Wolff toe. “We hebben geleerd dat innovatie alleen werkt als ze is gebaseerd op data, niet op trots.”

Die les heeft het team sterker gemaakt. Onder leiding van technisch directeur James Allison is de focus teruggekeerd op stabiliteit, balans en aerodynamische efficiëntie.

Hamiltons nalatenschap, Russells toekomst

2025 wordt het laatste seizoen van Lewis Hamilton bij Mercedes, voordat hij overstapt naar Ferrari. Daarmee verloor het team zijn meest succesvolle coureur ooit. Maar intern ziet men dat niet als einde van een tijdperk, eerder als begin van iets nieuws.

George Russell neemt de rol van teamleider op zich, en jonge talenten zoals Andrea Kimi Antonelli worden klaargestoomd voor de toekomst. “Russell is ambitieus, slim en meedogenloos,” zegt Wolff. “Hij belichaamt de volgende generatie Mercedes.”

2026: het beslissende jaar

De nieuwe reglementen brengen grote veranderingen in het motortijdperk. De verhouding tussen brandstofmotor en hybride krachtbron wordt gelijk, en dat biedt kansen voor technologische leiders zoals Mercedes.

Als het team de juiste keuzes maakt, kan het de troon heroveren. Maar mislukt het project, dan dreigt Mercedes voorgoed te verdwijnen uit de top. 2026 wordt het jaar waarin we ontdekken of de zilverpijlen nog altijd van staal zijn.