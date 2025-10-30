user icon
De toekomst van Mercedes: waarom 2026 alles of niets wordt

De toekomst van Mercedes: waarom 2026 alles of niets wordt
  • Gepubliceerd op 30 okt 2025 06:15
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Mercedes is een team dat niet gewend is aan middelmatigheid. Na zeven opeenvolgende wereldtitels verloor de Duitse grootmacht de aansluiting met de top. De auto’s van de afgelopen seizoenen waren degelijk, maar niet uitzonderlijk – en dat knaagt aan de trots van teambaas Toto Wolff

“Het probleem is niet motivatie,” zegt Wolff. “Het probleem is dat we opnieuw moeten leren winnen.” 

In 2026 krijgt Mercedes de kans om dat te bewijzen. De nieuwe motor- en aerodynamische reglementen vormen een blanco canvas. Het team uit Brackley ziet het als de kans om opnieuw geschiedenis te schrijven.

De lessen van de moeilijke jaren 

Sinds 2022 worstelt Mercedes met een auto die nooit echt begrepen werd. De ‘zero pod’-filosofie, ooit revolutionair bedoeld, bleek een misser. Pas in 2024 werd het concept definitief losgelaten. “Het was een les in nederigheid,” geeft Wolff toe. “We hebben geleerd dat innovatie alleen werkt als ze is gebaseerd op data, niet op trots.” 

Die les heeft het team sterker gemaakt. Onder leiding van technisch directeur James Allison is de focus teruggekeerd op stabiliteit, balans en aerodynamische efficiëntie. 

Hamiltons nalatenschap, Russells toekomst 

2025 wordt het laatste seizoen van Lewis Hamilton bij Mercedes, voordat hij overstapt naar Ferrari. Daarmee verloor het team zijn meest succesvolle coureur ooit. Maar intern ziet men dat niet als einde van een tijdperk, eerder als begin van iets nieuws. 

George Russell neemt de rol van teamleider op zich, en jonge talenten zoals Andrea Kimi Antonelli worden klaargestoomd voor de toekomst. “Russell is ambitieus, slim en meedogenloos,” zegt Wolff. “Hij belichaamt de volgende generatie Mercedes.” 

2026: het beslissende jaar 

De nieuwe reglementen brengen grote veranderingen in het motortijdperk. De verhouding tussen brandstofmotor en hybride krachtbron wordt gelijk, en dat biedt kansen voor technologische leiders zoals Mercedes. 

Als het team de juiste keuzes maakt, kan het de troon heroveren. Maar mislukt het project, dan dreigt Mercedes voorgoed te verdwijnen uit de top. 2026 wordt het jaar waarin we ontdekken of de zilverpijlen nog altijd van staal zijn.

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

