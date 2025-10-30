user icon
icon

De stille revolutie bij Ferrari: hoe Maranello opnieuw geloof vindt in succes

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De stille revolutie bij Ferrari: hoe Maranello opnieuw geloof vindt in succes
  • Gepubliceerd op 30 okt 2025 09:58
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Ferrari was jarenlang het symbool van frustratie in de Formule 1. De Scuderia, ooit het hart van de sport, raakte verstrikt in interne politiek, strategische fouten en technische onzekerheid. Maar sinds de komst van teambaas Frédéric Vasseur is er iets veranderd in Maranello. Niet met grote woorden, maar met daden. 

De Franse teambaas heeft orde geschapen in de chaos. Hij legde de nadruk op efficiëntie, communicatie en samenwerking tussen afdelingen. “We hebben de neiging om te denken dat succes in F1 komt door één briljante ingeving,” zegt Vasseur. “Maar het komt juist door duizend kleine verbeteringen die samen één geheel vormen.” 

Meer over Ferrari Bom barst bij Alonso: woede-uitbarsting richting Hamilton

Bom barst bij Alonso: woede-uitbarsting richting Hamilton

25 okt
 Opvallend: Leclerc smeekt om straf voor Verstappen

Opvallend: Leclerc smeekt om straf voor Verstappen

27 okt

Nieuwe structuur, nieuwe mindset 

Onder Vasseur’s leiding werden de interne lijnen korter gemaakt. Ontwerpers en aerodynamici werken nauwer samen, terwijl strategische beslissingen niet langer ad hoc worden genomen. Ook op motorisch vlak is Ferrari weer een factor om rekening mee te houden. De krachtbron uit Maranello staat bekend om zijn efficiëntie en betrouwbaarheid, een groot contrast met de wisselvalligheid van voorgaande jaren. 

De veranderingen bleven niet onopgemerkt. Charles Leclerc prees de rust binnen het team: “Er is minder paniek, meer vertrouwen, iedereen weet wat zijn rol is." Dat maakt een enorm verschil op de baan.”

Talent en stabiliteit als sleutel 

Naast technische vooruitgang is ook stabiliteit een kernwoord geworden. Ferrari houdt vast aan zijn rijdersduo Leclerc en Sainz, en kijkt verder dan het volgende raceweekend. De Italiaanse renstal investeert zwaar in data-analyse en simulatie, waardoor het team beter voorbereid is op de variërende omstandigheden van elk circuit. 

De resultaten beginnen zich te vertalen. Ferrari is geen onverslaanbare machine zoals Red Bull ooit was, maar het team heeft weer geloof in zijn eigen kracht. 

De wederopstanding van een icoon 

De weg naar de top is nog lang, maar Ferrari lijkt eindelijk weer richting te hebben. Met Vasseur aan het roer en een stabiele technische basis heeft Maranello een nieuwe identiteit gevonden: minder chaos, meer controle. 

Na jaren van schandalen en gemiste kansen klinkt in Italië weer hoop. Ferrari leeft opnieuw, niet met bombarie, maar met stille vastberadenheid. 

F1 Nieuws Ferrari

Reacties (0)

Login om te reageren

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar