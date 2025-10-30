user icon
De evolutie van Red Bull: van dominantie naar achtervolging

De evolutie van Red Bull: van dominantie naar achtervolging
  Door: Bob Plaizier

Lang gold Red Bull als het ongenaakbare team in de Formule 1. Met Max Verstappen aan het roer won de Oostenrijkse renstal drie constructeurstitels op rij en brak het talloze records. Maar in 2025 lijkt die hegemonie te wankelen. De RB21 is nog altijd competitief, maar niet meer onverslaanbaar. McLaren en Ferrari hebben het gat gedicht, en de concurrentie is heviger dan ooit. 

Waar Red Bull jarenlang het tempo bepaalde, moeten Verstappen en teambaas Laurent Mekies nu reageren in plaats van dicteren. De dominantie van de jaren 2022 en 2023 lijkt ver weg, en de vraag rijst: hoe kon het team dat alles won, zijn voorsprong verliezen?

De technische voorsprong verdampt 

Volgens insiders bij de FIA ligt de kern van het probleem in de aerodynamische filosofie van Red Bull. De auto is extreem efficiënt bij hoge snelheden, maar kwetsbaar op circuits met lage grip en hoogteverschil, zoals in Singapore en Mexico. “De RB21 is een meesterwerk, maar het concept is bijna uitontwikkeld,” zegt een technisch analist van Motorsport.com. “Andere teams hebben geleerd van Red Bulls aanpak, waardoor hun voordeel kleiner is geworden.” 

Ook de ontwikkeling richting 2026 speelt een rol. Red Bull Powertrains is druk bezig met de bouw van zijn eigen motor, en dat heeft onvermijdelijk middelen gekost. Waar McLaren en Ferrari hun volle aandacht op het huidige seizoen konden richten, moest Red Bull zijn focus verdelen. 

Verstappen blijft het verschil maken 

Ondanks de technische uitdagingen blijft Verstappen presteren. De Nederlander haalt week in week uit het maximale uit zijn wagen en is verantwoordelijk voor het grootste deel van de punten van het team. “Max is nog altijd de benchmark,” stelt voormalig coureur David Coulthard. “Maar zelfs hij kan niet altijd compenseren voor een auto die niet langer superieur is.” 

De kracht van Red Bull lag jarenlang in het perfecte huwelijk tussen coureur en machine. Nu die balans wankelt, wordt duidelijk hoe dun de lijn tussen dominantie en achtervolging kan zijn. 

De blik op 2026 

Binnen Red Bull is men echter niet in paniek. De fabriek in Milton Keynes werkt op volle toeren aan het project voor de nieuwe generatie Formule 1-auto’s. “De lessen van dit seizoen zijn waardevol,” benadrukt Mekies. “We weten waar we staan, en dat geeft richting voor de toekomst.” 

Met de komst van volledig nieuwe motorreglementen in 2026 begint voor Red Bull een nieuw hoofdstuk. Of ze opnieuw de toon gaan zetten, hangt af van één ding: of het team opnieuw de innovatie kan vinden die hen ooit onverslaanbaar maakte.

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

