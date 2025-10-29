De presidentschapsverkiezingen van de FIA dreigen uit te draaien op een juridisch gevecht. Nadat zittend president Mohammed Ben Sulayem het onmogelijk heeft gemaakt voor tegenkandidaten om op het stembiljet te komen, staan zijn rivalen nu op. Presidentskandidaat Laura Villars stapt namelijk naar een Franse rechtbank.

Eind dit jaar mogen de FIA-leden een nieuwe president kiezen. Ben Sulayem is sinds eind 2021 aan de macht, en hij wil graag herkozen worden. De kans is zeer groot dat dit gaat gebeuren, want hij heeft eerder dit jaar een aantal regelwijzigingen laten doorvoeren. Hierdoor kunnen andere kandidaten onmogelijk meedoen aan de verkiezingen, omdat ze vicepresidenten moeten kiezen van een door de FIA opgestelde lijst. Deze kandidaten vertegenwoordigen een regio, en mogen zich slechts bij één kandidaat voegen.

De Zuid-Amerikaanse vertegenwoordiger Fabiana Ecclestone heeft al voor Ben Sulayem gekozen. Aangezien zij de enige vertegenwoordiger uit Zuid-Amerika op de lijst is, kunnen Ben Sulayems concurrenten hun team niet compleet maken en dus niet deelnemen aan de presidentschapsverkiezingen. Tim Mayer trok zich om deze reden dan ook terug. Wat de andere kandidaten Laura Villars en Virginie Philippot doen, was nog niet duidelijk.

Villars is het zat

Nu is dat wel duidelijk geworden, want Villars onderneemt juridische stappen in de Franse hoofdstad Parijs. In een statement dat ze deelt met PlanetF1 spreekt ze zich uit: "Ik heb twee keer geprobeerd een constructieve dialoog met de FIA aan te gaan over essentiële zaken zoals interne democratie en de transparantie van de kiesregels."

"De reacties die ik heb ontvangen voldeden niet aan deze uitdaging. Ik treed dan ook niet op tegen de FIA. Ik treed op om haar te beschermen. De democratie vormt geen bedreiging voor de FIA, het is juist haar kracht."

Zaak krijgt voorrang

De Franse advocaat Robin Binsard sprak zich ook uit in het statement: "We hebben toestemming gekregen voor een spoeddagvaarding, wat aantoont dat de rechtbank de ernstige democratische tekortkomingen binnen de FIA serieus neemt, evenals de schendingen van haar statuten en reglementen die we hebben aangeklaagd."

Volgens PlanetF1 heeft Mayer zich aangesloten bij Villars. Of hij ook deel uitmaakt van deze zaak, is niet duidelijk.