FIA-rel ontspoort: Presidentskandidaat begint juridische strijd

  • Gepubliceerd op 29 okt 2025 15:26
  • comments 14
  • Door: Bob Plaizier

De presidentschapsverkiezingen van de FIA dreigen uit te draaien op een juridisch gevecht. Nadat zittend president Mohammed Ben Sulayem het onmogelijk heeft gemaakt voor tegenkandidaten om op het stembiljet te komen, staan zijn rivalen nu op. Presidentskandidaat Laura Villars stapt namelijk naar een Franse rechtbank.

Eind dit jaar mogen de FIA-leden een nieuwe president kiezen. Ben Sulayem is sinds eind 2021 aan de macht, en hij wil graag herkozen worden. De kans is zeer groot dat dit gaat gebeuren, want hij heeft eerder dit jaar een aantal regelwijzigingen laten doorvoeren. Hierdoor kunnen andere kandidaten onmogelijk meedoen aan de verkiezingen, omdat ze vicepresidenten moeten kiezen van een door de FIA opgestelde lijst. Deze kandidaten vertegenwoordigen een regio, en mogen zich slechts bij één kandidaat voegen.

De Zuid-Amerikaanse vertegenwoordiger Fabiana Ecclestone heeft al voor Ben Sulayem gekozen. Aangezien zij de enige vertegenwoordiger uit Zuid-Amerika op de lijst is, kunnen Ben Sulayems concurrenten hun team niet compleet maken en dus niet deelnemen aan de presidentschapsverkiezingen. Tim Mayer trok zich om deze reden dan ook terug. Wat de andere kandidaten Laura Villars en Virginie Philippot doen, was nog niet duidelijk.

Villars is het zat

Nu is dat wel duidelijk geworden, want Villars onderneemt juridische stappen in de Franse hoofdstad Parijs. In een statement dat ze deelt met PlanetF1 spreekt ze zich uit: "Ik heb twee keer geprobeerd een constructieve dialoog met de FIA aan te gaan over essentiële zaken zoals interne democratie en de transparantie van de kiesregels."

"De reacties die ik heb ontvangen voldeden niet aan deze uitdaging. Ik treed dan ook niet op tegen de FIA. Ik treed op om haar te beschermen. De democratie vormt geen bedreiging voor de FIA, het is juist haar kracht."

Zaak krijgt voorrang

De Franse advocaat Robin Binsard sprak zich ook uit in het statement: "We hebben toestemming gekregen voor een spoeddagvaarding, wat aantoont dat de rechtbank de ernstige democratische tekortkomingen binnen de FIA serieus neemt, evenals de schendingen van haar statuten en reglementen die we hebben aangeklaagd."

Volgens PlanetF1 heeft Mayer zich aangesloten bij Villars. Of hij ook deel uitmaakt van deze zaak, is niet duidelijk.

koppie toe

Posts: 4.697

Ze staat in ieder geval op tegen onregelmatigheden in de organisatie.
Dat hadden er meer al veel eerder kunnen doen.
Of ze het doet om glamour geloof ik niet zo in, neem aan dat je toch iets van ervaring op dat vlak meeneemt?
En hoe ze het deed achter het stuur doet niet echt terzake.

  • 7
  • 29 okt 2025 - 16:15
F1 Nieuws

Reacties (14)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 4.961

    Goed zo...volgende rechtzaak tegen de fia dankzij dictator Ben.

    • + 6
    • 29 okt 2025 - 15:45
    • Amstermar

      Posts: 22

      Typische rac... Als het een witte man was?

      • + 0
      • 29 okt 2025 - 16:31
    • De Vogel is Geland

      Posts: 624

      Sylvana ben jij dat?

      • + 5
      • 29 okt 2025 - 16:35
    • Patrace

      Posts: 6.289

      Ben Sulayem heeft alle kenmerken en neemt alle stappen om de volledige macht binnen de FIA naar zich toe te trekken, zoals je dat ziet bij dictators. Daar heeft zijn afkomst niets mee te maken.

      Het zou juist wel mooi zijn als hij nu door een vrouw aan het wankelen zou worden gebracht.

      • + 4
      • 29 okt 2025 - 16:42
  • Larry Perkins

    Posts: 61.070

    Ik pak vast de spareribs!

    (hou niet van popcorn)

    • + 2
    • 29 okt 2025 - 15:47
  • Paulie

    Posts: 4.830

    Even los van Uncle Ben's waar ik geen fan van ben...
    Dit is gewoon een leuk poppetje die het doet voor de aandacht. De glamour van de autosport, de media aandacht... Heeft aan een handjevol klasses meegedaan maar de resultaten waren treurig. Lijkt verder ook geen kwaliteiten te hebben die je als FIA president moet hebben. Bovendien is het altijd oppassen met die meiden die om het minste of geringste naar de rechtbank stappen......

    • + 2
    • 29 okt 2025 - 15:56
    • koppie toe

      Posts: 4.697

      Ze staat in ieder geval op tegen onregelmatigheden in de organisatie.
      Dat hadden er meer al veel eerder kunnen doen.
      Of ze het doet om glamour geloof ik niet zo in, neem aan dat je toch iets van ervaring op dat vlak meeneemt?
      En hoe ze het deed achter het stuur doet niet echt terzake.

      • + 7
      • 29 okt 2025 - 16:15
    • De Vogel is Geland

      Posts: 624

      Die meid heeft een valide punt en de rest van je tegel druipt van het seksisme

      • + 3
      • 29 okt 2025 - 16:35
    • koppie toe

      Posts: 4.697

      Edit, "onrechtmatige fratsen" klinkt een stuk beter. ;)

      • + 0
      • 29 okt 2025 - 16:36
    • Paulie

      Posts: 4.830

      @De Vogel,
      zit niet te zeuren joh met je anno nu termen als seksisme, ik noem het zoals ik het zie. ik hoor haar over interne democratie en de transparantie, klinkt goed, maar kan niks noemenswaardigs in de autosport gevonden krijgen (wat die clown van een Ben wél heeft) en verder kan ik niks qua bestuurlijke ervaringen vinden wat zo'n functie rechtvaardigd. Kun jij dat wel? Laat gerust weten dan

      • + 0
      • 29 okt 2025 - 16:47
    • Larry Perkins

      Posts: 61.070

      Ik steun die andere kandidate, Virginie Philippot, in wat ze ook wil of wenst...

      • + 0
      • 29 okt 2025 - 17:48
  • Ernie5335

    Posts: 5.643

    Naar ventje die MBS. Fabiana Ecclestone? Waar hek die 8ernaam eerder gehoord? 🤔

    • + 0
    • 29 okt 2025 - 17:02
  • Larry Perkins

    Posts: 61.070

    "Volgens PlanetF1 heeft Mayer zich aangesloten bij Villars. Of hij ook deel uitmaakt van deze zaak, is niet duidelijk."

    Over de roll van Tim Mayer...

    De zaak van Villars werd door Mayers FIA Forward-campagne geprezen als een positieve stap in de richting van meer transparantie binnen de federatie.
    "Zoals we in Austin, Texas, hebben bekendgemaakt, hebben we klachten ingediend over de ethiek in verband met de verkiezingen", aldus de verklaring van de FIA ​​Forward.
    "Tot op heden hebben we nog geen bevestiging van de FIA ​​ontvangen. Dit is typerend voor onze ervaring met de afhandeling van de verkiezingen door de FIA ​​en weerspiegelt de ervaring van Laura's campagne.

    We juichen de actie van Laura toe als een belangrijke stap in de implementatie van de noodzakelijke hervormingen voor democratie en transparantie. We zullen haar inspanningen ondersteunen met alle aanzienlijke kennis en ervaring van ons team, uiteindelijk in het belang van een open verkiezing voor de FIA-lidclubs." (MS Global, automatische vertaling uit het Engels)

    • + 0
    • 29 okt 2025 - 17:55
    • Larry Perkins

      Posts: 61.070

      Laura Villars klaagt de federatie aan vanwege de democratische normen.
      De eerste hoorzitting is gepland op 10 november.

      • + 0
      • 29 okt 2025 - 17:56

