F1Grand Prix Mexico - Startgrid

MX Autodromo Hermanos Rodriguez - 26 oktober 2025

1

GB

Lando Norris

McLaren

  • 1:15.586

2

MC

Charles Leclerc

Ferrari

  • 1:15.848
  • +0.262

3

GB

Lewis Hamilton

Ferrari

  • 1:15.938
  • +0.352

4

GB

George Russell

Mercedes

  • 1:16.034
  • +0.448

5

NL

Max Verstappen

Red Bull Racing

  • 1:16.070
  • +0.484

6

IT

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

  • 1:16.118
  • +0.532

7

AU

Oscar Piastri

McLaren

  • 1:16.174
  • +0.588

8

FR

Isack Hadjar

Racing Bulls

  • 1:16.252
  • +0.666

9

GB

Oliver Bearman

Haas F1

  • 1:16.460
  • +0.874

10

JP

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

  • 1:16.816
  • +1.230

11

FR

Esteban Ocon

Haas F1

  • 1:16.837
  • +1.251

12

ES

Carlos Sainz jr

Williams

  • 1:16.172
  • +0.586

13

DE

Nico Hülkenberg

Sauber

  • 1:17.016
  • +1.430

14

ES

Fernando Alonso

Aston Martin

  • 1:17.103
  • +1.517

15

NZ

Liam Lawson

Racing Bulls

  • 1:18.072
  • +2.486

16

BR

Gabriel Bortoleto

Sauber

  • 1:17.412
  • +1.826

17

TH

Alexander Albon

Williams

  • 1:17.490
  • +1.904

18

FR

Pierre Gasly

Alpine F1

  • 1:17.546
  • +1.960

19

CA

Lance Stroll

Aston Martin

  • 1:17.606
  • +2.020

20

AR

Franco Colapinto

Alpine F1

  • 1:17.670
  • +2.084

Reacties (5)

  • Pietje Bell

    Posts: 31.635

    WOW!! Dit was gisteren voor de kwalificatie. Toen was het gros van de bezoekers
    al dronken!

    Eén van de reacties (vertaald):

    "We zijn een samenleving die, verre van te evolueren, juist in verval is. Tachtig procent
    van de bezoekers komt alleen om dronken te worden. Ik ben er geweest, en het laatste
    waar ze om geven is motorsport. @mexicogp
    Er zijn video's en gezichten. Wanneer gaan ze dit soort "fans" aanpakken en verbieden?"

    x.com/MexicansOfLa(...)1982318689627291654

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 19:29
    • Larry Perkins

      Posts: 60.978

      Ze zijn zo dronken dat zelfs meer dan helft van jouw letters niet meer recht overeind staan...

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 19:45
  • Larry Perkins

    Posts: 60.978

    Heb het nagemeten op mijn laptop en snap niet waarom alle coureurs een gat van vier millimeter van de streep vandaan blijven staan.

    Zodra ze met de opwarmronde bezig zijn, plak ik het vlaggetje van Lando vlug boven de streep. Sssssttt! 🤫

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 19:51
    • Pietje Bell

      Posts: 31.635

      Dat gaat je €50 000 boete kosten voor het betreden van het circuit
      waarvan €25 000 voorwaardelijk.

      Zag net dit voorbijkomen en das nie zo leuk!

      Here's a sad statistic

      Max has never won from P5

      He has started 20 times from P5 in his F1 career

      He only finished 10 of those races

      And he managed a podium only twice.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 20:03
    • Larry Perkins

      Posts: 60.978

      Dus als Max op het podium komt is het wellicht al een STRAATFEEST waard...

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 20:13

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
