Lokale tijd
20:30 - 21:30
19:30 - 20:30
21:00 - 23:00
23:59 - 01:00
23:00 - 00:00
21:00 - 23:00
Reacties (5)Login om te reageren
Pietje Bell
Posts: 31.635
WOW!! Dit was gisteren voor de kwalificatie. Toen was het gros van de bezoekers
al dronken!
Eén van de reacties (vertaald):
"We zijn een samenleving die, verre van te evolueren, juist in verval is. Tachtig procent
van de bezoekers komt alleen om dronken te worden. Ik ben er geweest, en het laatste
waar ze om geven is motorsport. @mexicogp
Er zijn video's en gezichten. Wanneer gaan ze dit soort "fans" aanpakken en verbieden?"
x.com/MexicansOfLa(...)1982318689627291654
Larry Perkins
Posts: 60.978
Ze zijn zo dronken dat zelfs meer dan helft van jouw letters niet meer recht overeind staan...
Larry Perkins
Posts: 60.978
Heb het nagemeten op mijn laptop en snap niet waarom alle coureurs een gat van vier millimeter van de streep vandaan blijven staan.
Zodra ze met de opwarmronde bezig zijn, plak ik het vlaggetje van Lando vlug boven de streep. Sssssttt! 🤫
Pietje Bell
Posts: 31.635
Dat gaat je €50 000 boete kosten voor het betreden van het circuit
waarvan €25 000 voorwaardelijk.
Zag net dit voorbijkomen en das nie zo leuk!
Here's a sad statistic
Max has never won from P5
He has started 20 times from P5 in his F1 career
He only finished 10 of those races
And he managed a podium only twice.
Larry Perkins
Posts: 60.978
Dus als Max op het podium komt is het wellicht al een STRAATFEEST waard...