Jos Verstappen pakt knappe tweede plaats in Zwitserse rally

Jos Verstappen is tweede geworden in de rally International du Valais. De Nederlander deed dit samen met zijn vaste copiloot Renaud Jamoul. Samen reden ze in een Citroën C3 Rally2-auto. Het duo reed in Zwitserland.

Het duo reed namens Sarrazin Motorsport dertien klassementsproeven. Alleen de Zwitserse coureur Jonathan Hirschi eindigde met 21,5 seconde voor Verstappen. Hierdoor kon het duo niet genieten van de overwinning.

Hirschi had het gehele weekend de overhand

Jos Verstappen moest het al het gehele weekend afleggen tegen Hischi. De Zwitser was steeds te sterk voor Verstappen. De vrijdag sloot de Nederlander af met de eerste zeven stages op de tweede plek. Toen was de achterstand op Hischi al vrij groot. De Nederlander miste in totaal 14,1 seconde vergeleken met de Zwitser.

Op de zaterdag moest Verstappen nog eens zes proeven afleggen. Deze waren verdeeld over drie stages, waarvan Verstappen ze allemaal twee keer moest doen. Het ging over Les Cols, 29,22 kilometer lang, Val de Bagnes, 8,88 kilometer lang, en Pays du St.Bernard, 9,8 kilometer lang. Tijdens de eerste keer werd Verstappen P3, P2 en P2.

Verstappen verloor uiteindelijk

Tijdens de tweede omloop deed Verstappen het even goed, maar toen behaalde hij P2, P3 en P2. De gehele rally had Hirschi dus de overhand en de Zwitser won met 21,5 seconde minder dan Jos Verstappen. Ruim een minuut achter Verstappen eindigde Jonathan Michellod.

Jos Verstappen heeft nog heel wat raceklasses gehad sinds zijn vertrek uit de Formule 1. In 2005 begon Verstappen in de A1 Grand Prix. In 2008 en 2009 nam hij deel aan de Le Mans-series. Hij reed onder andere de 24 uur van Le Mans. Sinds 2025 doet Verstappen aan European Rally. Hij doet dit samen met zijn vaste copiloot Renaud Jamoul. Verstappen heeft hier nog niet in gewonnen. Wel won de Nederlander overige rallyraces.