user icon
icon

Jos Verstappen pakt knappe tweede plaats in Zwitserse rally

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Jos Verstappen pakt knappe tweede plaats in Zwitserse rally
  • Gepubliceerd op 28 okt 2025 14:09
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Jos Verstappen is tweede geworden in de rally International du Valais. De Nederlander deed dit samen met zijn vaste copiloot Renaud Jamoul. Samen reden ze in een Citroën C3 Rally2-auto. Het duo reed in Zwitserland. 

Meer over Jos Verstappen Verstappen trots op vader Jos: "Hij zou een geweldige teambaas zijn"

Verstappen trots op vader Jos: "Hij zou een geweldige teambaas zijn"

17 okt

Het duo reed namens Sarrazin Motorsport dertien klassementsproeven. Alleen de Zwitserse coureur Jonathan Hirschi eindigde met 21,5 seconde voor Verstappen. Hierdoor kon het duo niet genieten van de overwinning. 

Hirschi had het gehele weekend de overhand

Jos Verstappen moest het al het gehele weekend afleggen tegen Hischi. De Zwitser was steeds te sterk voor Verstappen. De vrijdag sloot de Nederlander af met de eerste zeven stages op de tweede plek. Toen was de achterstand op Hischi al vrij groot. De Nederlander miste in totaal 14,1 seconde vergeleken met de Zwitser. 

Op de zaterdag moest Verstappen nog eens zes proeven afleggen. Deze waren verdeeld over drie stages, waarvan Verstappen ze allemaal twee keer moest doen. Het ging over Les Cols, 29,22 kilometer lang, Val de Bagnes, 8,88 kilometer lang, en Pays du St.Bernard, 9,8 kilometer lang. Tijdens de eerste keer werd Verstappen P3, P2 en P2. 

Verstappen verloor uiteindelijk

Tijdens de tweede omloop deed Verstappen het even goed, maar toen behaalde hij P2, P3 en P2. De gehele rally had Hirschi dus de overhand en de Zwitser won met 21,5 seconde minder dan Jos Verstappen. Ruim een minuut achter Verstappen eindigde Jonathan Michellod.

Jos Verstappen heeft nog heel wat raceklasses gehad sinds zijn vertrek uit de Formule 1. In 2005 begon Verstappen in de A1 Grand Prix. In 2008 en 2009 nam hij deel aan de Le Mans-series. Hij reed onder andere de 24 uur van Le Mans. Sinds 2025 doet Verstappen aan European Rally. Hij doet dit samen met zijn vaste copiloot Renaud Jamoul. Verstappen heeft hier nog niet in gewonnen. Wel won de Nederlander overige rallyraces.

Larry Perkins

Posts: 61.045

Een knappe tweede plaats, maar Jos had mazzel dat er in de laatste proef geen virtual safetycar werd ingeschakeld...

  • 2
  • 28 okt 2025 - 14:19
F1 Nieuws Jos Verstappen

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.039

    Een knappe tweede plaats, maar Jos had mazzel dat er in de laatste proef geen virtual safetycar werd ingeschakeld...

    • + 2
    • 28 okt 2025 - 14:19

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Jos Verstappen -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Nederland
  • Geb. datum 4 maa 1972 (53)
  • Geb. plaats Montfort, Netherlands, Nederland
  • Gewicht 73 kg
  • Lengte 1,75 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar