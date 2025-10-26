Tsunoda biedt excuses aan Lawson aan: "Wat ik zei was volstrekt onnodig"

Yuki Tsunoda heeft zijn excuses aangeboden aan Liam Lawson. Na afloop van de kwalificatie voor de Amerikaanse Grand Prix vond Tsunoda dat Lawson ervoor had gezorgd dat hij geen goede ronde kon rijden.

Tsunoda is nu teruggekomen op zijn eerdere opmerkingen en noemt het onnodig. De Japanner viel uit in Q2 en vond dat dat door Lawson kwam. Hij vond dat de Nieuw-Zeelander hem belemmerde in zijn laatste snelle ronde.

'Het is altijd Lawson'

Tsunoda zei na de kwalificatie in Austin: "Lawson, het is altijd hetzelfde verhaal; hij doet gewoon altijd expres iets, weet je wel, onzin." Hij is daar nu echter op teruggekomen en heeft zijn excuses aangeboden: "Ik heb mijn excuses aangeboden aan het team en aan VCARB. Wat ik heb gezegd, vooral in de media, was volstrekt onnodig. En ik denk... ja. Dat is het."

Lawson heeft er echter niet zoveel moeite mee. De Nieuw-Zeelander werd ernaar gevraagd: "Ik weet eerlijk gezegd niet precies wat er in Austin is gebeurd. Ja, het is een intens deel van het seizoen. Het is dus duidelijk dat elk weekend zwaar zal zijn. Het ligt dit jaar ongelooflijk dicht bij elkaar. Dus bij elke sessie, vooral bij de kwalificatie, proberen we alles eruit te halen wat erin zit. Het zijn kleine dingen die het verschil maken", concludeerde hij.

Tsunoda nog niet zeker van 2026

De enige coureurs die 100% volgend jaar bij Red Bull gaan rijden, zijn Max Verstappen en Isack Hadjar. Bij Hadjar is het alleen nog de vraag of hij voor Red Bull of voor Racing Bulls. Tsunoda strijdt nog met Lawson en Lindblad om de andere stoeltjes. Momenteel is Tsunoda de coureur met de minste punten, dus het ziet er niet zo rooskleurig uit.

Binnenkort wordt de rest van de Red Bull-line-up bekendgemaakt. Wie er volgend jaar in de Red Bull-auto's zit, is vooralsnog onbekend, maar wordt al snel duidelijk.