user icon
icon

Red Bull beleeft primeur: Deal met opvallende nieuwe sponsor

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull beleeft primeur: Deal met opvallende nieuwe sponsor
  • Gepubliceerd op 23 okt 2025 18:09
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing heeft een opvallende deal aangekondigd voor de Grand Prix van Brazilië. De Oostenrijkse werkgever van Max Verstappen heeft namelijk een deal gesloten met McDonald's, en dat is een primeur. In Brazilië zijn ze er in ieder geval heel erg trots op.

Red Bull heeft op de mediadag in Mexico aangekondigd dat ze voor het raceweekend in Brazilië een eenmalige teampartner hebben aangetrokken. Het gaat om fastfoodgigant McDonald's, en dat zorgt ervoor dat de livery van de wagens van Verstappen en Yuki Tsunoda eenmalig wordt aangepast. Het gaat om een klein detail aan de voorkant van de halo's van de auto's.

Meer over Red Bull Racing Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

Logo op de Halo

Het logo van McDonald's zal te zien zijn in het midden van de Halo, en komt daarmee prominent in beeld. Het mes snijdt aan twee kanten, want de deal zorgt er ook voor dat McDonald's mag gaan profiteren van Red Bulls aanwezigheid in Brazilië. Een drive-thru van een lokaal filiaal zal worden omgetoverd tot en soort pitbox en pitlane van Red Bull. De mensen die het vettige voedsel willen kopen kunnen zich dus voor eventjes Max Verstappen voelen.

Blijdschap bij Red Bull

Marketingdirecteur Gabriel D'Angelo Braz van de Braziliaanse afdeling van Red Bull laat zich razend enthousiast uit in het persbericht: "Deze samenwerking is enorm bijzonder voor ons. Het zijn twee merken waar iedereen van houdt die samenkomen om producten aan te bieden waar het publiek doel op is."

"Het is de perfecte combinatie voor iedereen die energie zoekt, of dat nu na de lunch is om weer in werkmodus te komen, of in de avond en in het weekend met vrienden op pad te gaan. We hebben het over unieke merken die onvergetelijke momenten willen creëren voor hun consumenten."

Het gaat om een eenmalige deal, en het is de verwachting dat de logo's weer zijn verdwenen in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi.

Snorremans

Posts: 94

Tsunoda zal wel blij zijn dat hij eindelijk zijn Happy meal speeltjes collectie compleet kan maken.

  • 3
  • 23 okt 2025 - 18:24
F1 Nieuws Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 31.585

    https://media.tenor(.)com/07DoaFPNVKsAAAAM/cat-cooking-fries.gif

    https://media.tenor(.)com/8j0gS_7SsekAAAAm/mcdonalds-flexing-muscles.webp

    • + 0
    • 23 okt 2025 - 18:16
    • Larry Perkins

      Posts: 60.888

      Zie liever een filmpje van het Wilhelmus in Austin 2025...

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 20:11
    • Pietje Bell

      Posts: 31.585

      Zie liever een filmpje van het Wilhelmus in Maxico 2025.

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 20:29
  • Snorremans

    Posts: 94

    Tsunoda zal wel blij zijn dat hij eindelijk zijn Happy meal speeltjes collectie compleet kan maken.

    • + 3
    • 23 okt 2025 - 18:24
    • elflitso

      Posts: 1.546

      Hahaaaaa ja dat was een in kopper

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 20:02
  • Skoda F1

    Posts: 452

    Mercedes Benz!...ff lezen Ah jammer die gore vreet schuur

    • + 0
    • 23 okt 2025 - 18:39
  • gridiron

    Posts: 2.888

    En wat is de primeur dan?, het is toch niet een 1e keer dat een team met een nieuwe sponsor komt of met een sponsor die maar 1 race sponsort.

    • + 1
    • 23 okt 2025 - 18:58
  • Avb1

    Posts: 253

    Ok ik hoop dat ze geen wereldkampioen meer worden.

    • + 0
    • 23 okt 2025 - 19:03
    • snailer

      Posts: 30.428

      Dat is hoe dan ook onmogelijk. Dat ze wereldkampioen worden. McLaren is dat al een paar weken.

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 19:33
  • Larry Perkins

    Posts: 60.888

    Het zal Larry werkelijk worst wezen!

    • + 0
    • 23 okt 2025 - 20:09

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar