Red Bull beleeft primeur: Deal met opvallende nieuwe sponsor

Het team van Red Bull Racing heeft een opvallende deal aangekondigd voor de Grand Prix van Brazilië. De Oostenrijkse werkgever van Max Verstappen heeft namelijk een deal gesloten met McDonald's, en dat is een primeur. In Brazilië zijn ze er in ieder geval heel erg trots op.

Red Bull heeft op de mediadag in Mexico aangekondigd dat ze voor het raceweekend in Brazilië een eenmalige teampartner hebben aangetrokken. Het gaat om fastfoodgigant McDonald's, en dat zorgt ervoor dat de livery van de wagens van Verstappen en Yuki Tsunoda eenmalig wordt aangepast. Het gaat om een klein detail aan de voorkant van de halo's van de auto's.

Logo op de Halo

Het logo van McDonald's zal te zien zijn in het midden van de Halo, en komt daarmee prominent in beeld. Het mes snijdt aan twee kanten, want de deal zorgt er ook voor dat McDonald's mag gaan profiteren van Red Bulls aanwezigheid in Brazilië. Een drive-thru van een lokaal filiaal zal worden omgetoverd tot en soort pitbox en pitlane van Red Bull. De mensen die het vettige voedsel willen kopen kunnen zich dus voor eventjes Max Verstappen voelen.

Blijdschap bij Red Bull

Marketingdirecteur Gabriel D'Angelo Braz van de Braziliaanse afdeling van Red Bull laat zich razend enthousiast uit in het persbericht: "Deze samenwerking is enorm bijzonder voor ons. Het zijn twee merken waar iedereen van houdt die samenkomen om producten aan te bieden waar het publiek doel op is."

"Het is de perfecte combinatie voor iedereen die energie zoekt, of dat nu na de lunch is om weer in werkmodus te komen, of in de avond en in het weekend met vrienden op pad te gaan. We hebben het over unieke merken die onvergetelijke momenten willen creëren voor hun consumenten."

Het gaat om een eenmalige deal, en het is de verwachting dat de logo's weer zijn verdwenen in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi.