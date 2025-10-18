user icon
icon

Sky Sports vreest: "Verstappen kan profiteren van drama bij McLaren"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Sky Sports vreest: "Verstappen kan profiteren van drama bij McLaren"
  • Gepubliceerd op 18 okt 2025 17:22
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen kan optimaal profiteren van de spanningen tussen Lando Norris en Oscar Piastri bij McLaren. Dat stellen de experts van Sky Sports. Volgens voormalig IndyCar- en NASCAR-coureur Davina Patrick en oud-wereldkampioen Jenson Button is dit hét moment voor de Nederlander om toe te slaan.

Voor de zomerstop leek McLaren onverslaanbaar. Piastri en Norris wonnen elf van de eerste veertien Grands Prix en leken onderling te gaan uitmaken wie wereldkampioen zou worden. Na de zomerstop sloeg het beeld echter om. Verstappen en Red Bull vonden iets in de RB21 waardoor zij plots weer meededen om de zeges. Tegelijkertijd ontstonden er barstjes in de relatie tussen Norris en Piastri, met als dieptepunt hun harde gevecht bij de start in Singapore. Volgens Piastri was dat niet de afspraak binnen het team.

Meer over McLaren Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

14 okt
 McLaren-coureur woedend: "Brown hield overstap naar Red Bull tegen"

McLaren-coureur woedend: "Brown hield overstap naar Red Bull tegen"

10 okt

Sky Sports-analisten vrezen voor McLaren

Patrick ziet Verstappen als de grote winnaar van het interne McLaren-gedoe. “Als je kijkt naar wat er daar speelt – de strijd om de koppositie, de confrontatie in Singapore en de nasleep – dan is dat een mooi drama voor Max. Het is iets waar hij zich mee kan voeden, waar hij slim op kan inspelen,” aldus de analist.

Ook Button sluit zich daarbij aan. De voormalig McLaren-coureur, die nog tegen Verstappen reed in 2015 en 2016, weet hoe gevaarlijk de Limburger kan zijn. “Max haalt altijd het maximale uit zichzelf. Red Bull heeft een enorme stap gezet met deze auto. Of het nu gaat om veel of weinig downforce: hij staat er altijd.”

Verstappen deelt eerste dreun uit in Austin

In Austin benadrukten Norris en Piastri dat het incident in Singapore is uitgepraat, al gaf Piastri toe dat onderlinge rivaliteit er altijd zal blijven. Verstappen gaf ondertussen het beste antwoord op de baan: hij pakte de sprintpole voor beide McLarens en toonde nogmaals dat de Red Bull de snelheid te pakken heeft.

De sprintrace op het Circuit of the Americas begint om 19.00 uur Nederlandse tijd.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Robin

    Posts: 2.870

    Deelt eerste dreun uit … wat een topper weer.
    Hoe vaak ging degene die als 2e startte als leider de eerste bocht door?

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 17:26
    • nr 76

      Posts: 7.033

      Ongeveer de helft van het aantal races hier geloof ik. De run vanaf P2 naar de apex van bocht 1 is korter dan die vanaf pole

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 17:52
  • da_bartman

    Posts: 6.200

    Davina? Is dat het zusje van Danica?

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 18:53

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar