Max Verstappen kan optimaal profiteren van de spanningen tussen Lando Norris en Oscar Piastri bij McLaren. Dat stellen de experts van Sky Sports. Volgens voormalig IndyCar- en NASCAR-coureur Davina Patrick en oud-wereldkampioen Jenson Button is dit hét moment voor de Nederlander om toe te slaan.

Voor de zomerstop leek McLaren onverslaanbaar. Piastri en Norris wonnen elf van de eerste veertien Grands Prix en leken onderling te gaan uitmaken wie wereldkampioen zou worden. Na de zomerstop sloeg het beeld echter om. Verstappen en Red Bull vonden iets in de RB21 waardoor zij plots weer meededen om de zeges. Tegelijkertijd ontstonden er barstjes in de relatie tussen Norris en Piastri, met als dieptepunt hun harde gevecht bij de start in Singapore. Volgens Piastri was dat niet de afspraak binnen het team.

Sky Sports-analisten vrezen voor McLaren

Patrick ziet Verstappen als de grote winnaar van het interne McLaren-gedoe. “Als je kijkt naar wat er daar speelt – de strijd om de koppositie, de confrontatie in Singapore en de nasleep – dan is dat een mooi drama voor Max. Het is iets waar hij zich mee kan voeden, waar hij slim op kan inspelen,” aldus de analist.

Ook Button sluit zich daarbij aan. De voormalig McLaren-coureur, die nog tegen Verstappen reed in 2015 en 2016, weet hoe gevaarlijk de Limburger kan zijn. “Max haalt altijd het maximale uit zichzelf. Red Bull heeft een enorme stap gezet met deze auto. Of het nu gaat om veel of weinig downforce: hij staat er altijd.”

Verstappen deelt eerste dreun uit in Austin

In Austin benadrukten Norris en Piastri dat het incident in Singapore is uitgepraat, al gaf Piastri toe dat onderlinge rivaliteit er altijd zal blijven. Verstappen gaf ondertussen het beste antwoord op de baan: hij pakte de sprintpole voor beide McLarens en toonde nogmaals dat de Red Bull de snelheid te pakken heeft.

De sprintrace op het Circuit of the Americas begint om 19.00 uur Nederlandse tijd.