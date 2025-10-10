Mercedes onthult geheim achter Russell-zege Singapore

De Formule 1-paddock, inclusief Mercedes zelf, was verbijsterd. Hoe kon de W16, een auto die worstelt met consistentie, plotseling domineren op het hete, hobbelige en veeleisende circuit van Singapore? De overwinning van George Russell was volgens teambaas Toto Wolff een "surprise box". Maar dit was geen toeval.

Revolutionaire voorvleugel-upgrade

Het antwoord ligt in een gedurfde upgrade die het team introduceerde: een nieuwe voorvleugel die op het randje van het toelaatbare balanceert. Een diepe duik in de data onthult een technische innovatie die de sleutel was tot de wederopstanding van Mercedes.

De innovatie is tweeledig. Ten eerste is de geometrie van de bovenste flap aangepast, met een meer gebogen profiel. Dit is specifiek ontworpen om meer neerwaartse druk te genereren in langzame bochten – precies waar de Mercedes eerder tekortschoot.

Het ware geheim: slim composiet

Maar het ware geheim zit dieper, in de materiaalkunde. Mercedes-ingenieurs hebben een nieuw, geavanceerd composiet van koolstofvezel ontwikkeld. Dit materiaal maakt een gecontroleerde mate van flexibiliteit mogelijk.

Sinds de FIA de 'flexi-wings' aan banden legde met strengere tests, zoeken teams naar manieren om binnen de regels toch aerodynamische flexibiliteit te behouden. Mercedes lijkt de code te hebben gekraakt.

Onboard-beelden bevestigen effect

Onboard-beelden bevestigen het effect. Op de rechte stukken buigt de bovenste flap zichtbaar door. Hierdoor vermindert de luchtweerstand (drag) en neemt de topsnelheid toe. In de remzones, wanneer de aerodynamische druk afneemt, veert de vleugel terug naar zijn oorspronkelijke vorm. Dan is de vleugel weer agressief genoeg voor maximale downforce en grip in de bochten.

'Operating window' drastisch verbreed

Dit ingenieuze ontwerp heeft de "operating window" – het prestatievenster – van de W16 drastisch verbreed. De auto werd plotseling competitief onder omstandigheden die voorheen ongunstig waren.

Toto Wolff's "surprise box"-opmerking was dus geen erkenning van willekeur. Het was een beschrijving van hoe deze upgrade hen in staat stelde om eindelijk de "sweet spot" van de auto te vinden.

Mercedes als derde partij in titelstrijd?

De vraag is nu of dit een eenmalige meesterzet was of een fundamentele doorbraak. Als Mercedes deze prestatie kan herhalen, verandert alles. Het introduceert een onvoorspelbare derde partij in de titelstrijd tussen McLaren en Red Bull. Mercedes kan dan punten afsnoepen bij beide teams en de dynamiek volledig veranderen. Van probleemkind naar kingmaker.