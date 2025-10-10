user icon
icon

Mercedes onthult geheim achter Russell-zege Singapore

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mercedes onthult geheim achter Russell-zege Singapore
  • Gepubliceerd op 10 okt 2025 09:20
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

De Formule 1-paddock, inclusief Mercedes zelf, was verbijsterd. Hoe kon de W16, een auto die worstelt met consistentie, plotseling domineren op het hete, hobbelige en veeleisende circuit van Singapore? De overwinning van George Russell was volgens teambaas Toto Wolff een "surprise box". Maar dit was geen toeval.

Revolutionaire voorvleugel-upgrade

Het antwoord ligt in een gedurfde upgrade die het team introduceerde: een nieuwe voorvleugel die op het randje van het toelaatbare balanceert. Een diepe duik in de data onthult een technische innovatie die de sleutel was tot de wederopstanding van Mercedes.

Meer over Mercedes 'Onderhandelingen zitten muurvast: Wolff wil niet voldoen aan contracteisen Russell'

'Onderhandelingen zitten muurvast: Wolff wil niet voldoen aan contracteisen Russell'

29 sep
 Mercedes veroorzaakt grote rel in Singapore: Sponsor komt met officieel statement

Mercedes veroorzaakt grote rel in Singapore: Sponsor komt met officieel statement

8 okt

De innovatie is tweeledig. Ten eerste is de geometrie van de bovenste flap aangepast, met een meer gebogen profiel. Dit is specifiek ontworpen om meer neerwaartse druk te genereren in langzame bochten – precies waar de Mercedes eerder tekortschoot.

Het ware geheim: slim composiet

Maar het ware geheim zit dieper, in de materiaalkunde. Mercedes-ingenieurs hebben een nieuw, geavanceerd composiet van koolstofvezel ontwikkeld. Dit materiaal maakt een gecontroleerde mate van flexibiliteit mogelijk.

Sinds de FIA de 'flexi-wings' aan banden legde met strengere tests, zoeken teams naar manieren om binnen de regels toch aerodynamische flexibiliteit te behouden. Mercedes lijkt de code te hebben gekraakt.

Onboard-beelden bevestigen effect

Onboard-beelden bevestigen het effect. Op de rechte stukken buigt de bovenste flap zichtbaar door. Hierdoor vermindert de luchtweerstand (drag) en neemt de topsnelheid toe. In de remzones, wanneer de aerodynamische druk afneemt, veert de vleugel terug naar zijn oorspronkelijke vorm. Dan is de vleugel weer agressief genoeg voor maximale downforce en grip in de bochten.

'Operating window' drastisch verbreed

Dit ingenieuze ontwerp heeft de "operating window" – het prestatievenster – van de W16 drastisch verbreed. De auto werd plotseling competitief onder omstandigheden die voorheen ongunstig waren.

Toto Wolff's "surprise box"-opmerking was dus geen erkenning van willekeur. Het was een beschrijving van hoe deze upgrade hen in staat stelde om eindelijk de "sweet spot" van de auto te vinden.

Mercedes als derde partij in titelstrijd?

De vraag is nu of dit een eenmalige meesterzet was of een fundamentele doorbraak. Als Mercedes deze prestatie kan herhalen, verandert alles. Het introduceert een onvoorspelbare derde partij in de titelstrijd tussen McLaren en Red Bull. Mercedes kan dan punten afsnoepen bij beide teams en de dynamiek volledig veranderen. Van probleemkind naar kingmaker.

F1 Nieuws Mercedes

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.511

    Vriend wist niet waar de performance vandaan kwam, Toto wist niet waar de performance vandaan kwam en nu komen ze zomaar ineens met het geheim.....waar Toto niets vanaf wist.....yeah right!!

    • + 0
    • 10 okt 2025 - 13:46
    • Paulie

      Posts: 4.664

      Mercedes heeft speciaal aan gpvandaag het geheim prijs gegeven, maar wel met de boodschap om het niet verder te vertellen, het is immers geheim, top secreet!

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 15:35

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar