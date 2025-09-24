Waarom Formule 1 steeds groener wordt

Vanaf 2026 verandert er nogal wat in de Formule 1. De auto's die nu nog razen op fossiele brandstof stappen dan over op 100% duurzame alternatieven. En nee, dat is geen ‘groene marketingstunt’, maar een serieuze zet richting een schonere toekomst. Het mooie is, als het werkt in de F1, dan is de kans groot dat ook gewone auto's hier later van profiteren.

Hoewel elektrische wagens terrein winnen, is de verbrandingsmotor voorlopig nog lang niet weg te denken. Zeker niet in landen als België, waar het straatbeeld nog volop gevuld is met auto’s op benzine of diesel. Maar dat betekent niet dat er niets verandert. Er wordt volop gewerkt aan manieren om die motoren toch groener te maken. Duurzame brandstoffen worden daarbij steeds belangrijker. Het idee is simpel, maar slim: gebruik maken van wat er al is, en dat op een schonere manier.

Daar horen trouwens ook smeermiddelen bij. Want ja, ook die dragen hun steentje bij. Minder wrijving betekent minder verbruik, en dus ook minder uitstoot. Een goed voorbeeld is een motorolie die deels bestaat uit gerecycleerde olie en verpakt zit in een fles die ook al eerder een leven had. Kleine stap? Misschien. Maar wel eentje in de juiste richting.

Formule 1 als laboratorium voor duurzame innovatie

De Formule 1 pakt het zoals altijd wat extremer aan. Vanaf 2026 rijden de bolides dus op 100% duurzame brandstof. Denk dan aan brandstoffen die gemaakt zijn van afval of synthetische stoffen die geproduceerd worden met hernieuwbare energie. Klinkt ingewikkeld? Dat valt best mee. Het komt erop neer dat de motoren evenveel pit behouden, maar de planeet een pak minder belasten. Dat is nogal een verschil met hoe het nu gaat. De nieuwe motoren combineren verbranding met elektrische kracht en kunnen zomaar tot 1.000 pk leveren. Niet slecht voor iets dat zogezegd ‘groen’ moet zijn, toch?

Achter de schermen zijn de teams al volop bezig met alles duurzamer te maken. Afval verminderen, energie slimmer gebruiken en experimenteren met nieuwe smeermiddelen die zelfs onder extreme druk blijven presteren. Dat zijn geen details, maar echte tests voor technologie die later gewoon in jouw auto terecht kan komen. Denk aan hoe materialen getest worden in extreme situaties, net zoals bij een duurzame gietvloer die bestand moet zijn tegen slijtage en intensief gebruik.

Mooie plannen, maar ook wat twijfels

De grote uitdaging ligt natuurlijk bij de controle. Want hoe weet je zeker dat die duurzame brandstof écht duurzaam is? Er wordt al volop gespeculeerd over hoe streng de FIA de regels gaat handhaven. Want laten we eerlijk zijn, als er ruimte is om te sjoemelen, dan zijn er altijd teams die dat gaan proberen. Maar ondanks dat blijft de stap richting duurzame F1 wel indrukwekkend. Niet alleen om het milieu te sparen, maar ook omdat het laat zien dat prestaties en duurzaamheid prima samengaan. Wat dit voor jou betekent? Nou, technologie die vandaag wordt getest op het circuit, zit morgen misschien onder de motorkap van je eigen wagen. En die technologische vooruitgang zie je niet alleen in auto's. Ook in andere sectoren wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan je woning. Een gietvloer prijs is misschien wat hoger in het begin, maar het is wél een duurzame keuze die jaren meegaat. Net zoals bij F1 draait het daar ook om de combinatie van prestatie en duurzaamheid.