Nederlands racetalent maakt IndyCar-debuut tijdens speciale testdag

De Nederlandse coureur Niels Koolen maakt later deze week zijn eerste meters in een IndyCar. Het topteam van Chip Ganassi Racing geeft hem de kans tijdens een speciale testdag die wordt georganiseerd op het circuit van Mid-Ohio.

Koolen is geen bekende naam in de internationale autosport. De 24-jarige coureur heeft een opvallend carrièrepad achter de rug, aangezien hij pas op zijn veertiende begon met karten. Op zijn 21ste reed hij zijn eerste meters in een formulewagen, waarna zijn loopbaan in een stroomversnelling raakte en hij ook in een LMP2-bolide reed in de European Le Mans Series.

Avontuur in de Formule 2

Koolen debuteerde vorig jaar namens HMD Motorsports in de Indy NXT, maar wist toen geen sterke indruk achter te laten. Opvallend genoeg waagde hij vorig seizoen ook de overstap naar Europa, waar hij twee raceweekenden reed in de Formule 2. In Monza en Bakoe kwam uit uit in het voorprogramma van de Formule 1 voor het team van AIX Racing. Daar wist hij echter geen sterke indruk achter te laten, en reed hij achteraan het veld rond. Het leverde hem veel kritiek op, want hij kwam duidelijk te kort ten opzichte van zijn concurrenten.

Speciale testdag

Toch reed hij dit jaar een heel seizoen in de Indy NXT, ditmaal voor het topteam van Chip Ganassi Racing. Hij kende een aardig seizoen en pakte een vijfde plaats op de Iowa Speedway, hij eindigde uiteindelijk op de achtste plaats in het kampioenschap. Hij heeft zoveel indruk gemaakt, dat Ganassi hem woensdag laat debuteren in een IndyCar. Op de Mid-Ohio Sports Car Course zal hij in actie komen tijdens een speciale testdag. Ook de Japanse Super Formula-ster Kakunoshin Ohta zal die dag testen, hij rijdt dan voor Meyer Shank Racing.

Vorig jaar was de Nederlander Rinus 'VeeKay' van Kalmthout actief in de IndyCar, hij heeft zijn plannen voor 2026 nog niet gepresenteerd.