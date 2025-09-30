user icon
Nederlands racetalent maakt IndyCar-debuut tijdens speciale testdag

Nederlands racetalent maakt IndyCar-debuut tijdens speciale testdag
  Gepubliceerd op 30 sep 2025 10:46
  comments 12
  Door: Bob Plaizier

De Nederlandse coureur Niels Koolen maakt later deze week zijn eerste meters in een IndyCar. Het topteam van Chip Ganassi Racing geeft hem de kans tijdens een speciale testdag die wordt georganiseerd op het circuit van Mid-Ohio.

Koolen is geen bekende naam in de internationale autosport. De 24-jarige coureur heeft een opvallend carrièrepad achter de rug, aangezien hij pas op zijn veertiende begon met karten. Op zijn 21ste reed hij zijn eerste meters in een formulewagen, waarna zijn loopbaan in een stroomversnelling raakte en hij ook in een LMP2-bolide reed in de European Le Mans Series.

Avontuur in de Formule 2

 Koolen debuteerde vorig jaar namens HMD Motorsports in de Indy NXT, maar wist toen geen sterke indruk achter te laten. Opvallend genoeg waagde hij vorig seizoen ook de overstap naar Europa, waar hij twee raceweekenden reed in de Formule 2. In Monza en Bakoe kwam uit uit in het voorprogramma van de Formule 1 voor het team van AIX Racing. Daar wist hij echter geen sterke indruk achter te laten, en reed hij achteraan het veld rond. Het leverde hem veel kritiek op, want hij kwam duidelijk te kort ten opzichte van zijn concurrenten.

Speciale testdag

Toch reed hij dit jaar een heel seizoen in de Indy NXT, ditmaal voor het topteam van Chip Ganassi Racing. Hij kende een aardig seizoen en pakte een vijfde plaats op de Iowa Speedway, hij eindigde uiteindelijk op de achtste plaats in het kampioenschap. Hij heeft zoveel indruk gemaakt, dat Ganassi hem woensdag laat debuteren in een IndyCar. Op de Mid-Ohio Sports Car Course zal hij in actie komen tijdens een speciale testdag. Ook de Japanse Super Formula-ster Kakunoshin Ohta zal die dag testen, hij rijdt dan voor Meyer Shank Racing.

Vorig jaar was de Nederlander Rinus 'VeeKay' van Kalmthout actief in de IndyCar, hij heeft zijn plannen voor 2026 nog niet gepresenteerd.

John6

Posts: 11.031

Ik kijk nooit Indy car races, maar wat ik zo lees zou hij niet eens een test mogen doen , zo goed is die niet, dan zou ik ongezien zeggen er zit iemand achter met veel poen, ga jij daar mar eens testen.

Toch maar even google aangesproken, toen werd het mij wel duidelijk waarom hij daar kan rijde... [Lees verder]

  • 2
  • 30 sep 2025 - 11:34
  • dumdumdum

    Posts: 2.678

    Niels Koolen..... Ik heb zijn races gezien, maar wat was hij slecht toen. Kan zijn dat de Indy auto's hem beter liggen, maar inzicht in racen heeft hij niet.

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 11:11
  • Beri

    Posts: 6.700

    "talent".. alsjeblieft..

    Kijk deze maar even:
    www.youtube.com/watch?v=QOZuAiJGq88

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 11:28
    • Paulie

      Posts: 4.580

      Ik begrijp niet dat Toto Wolff niet direct toehapt en deze Niels Koolen vastlegd, hij is zó wanhopig op zoek naar de nieuwe Max Verstappen, en met deze jongen vink je al gelijk 2 hokjes af, hij is Nederlands én hij is lelijk, oké voor wat betreft z'n rijden dat moet hier en daar wat worden bijgeschaafd, maar dan ben je er!

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 13:11
  • John6

    Posts: 11.031

    Ik kijk nooit Indy car races, maar wat ik zo lees zou hij niet eens een test mogen doen , zo goed is die niet, dan zou ik ongezien zeggen er zit iemand achter met veel poen, ga jij daar mar eens testen.

    Toch maar even google aangesproken, toen werd het mij wel duidelijk waarom hij daar kan rijden

    Niels Koolen (Vorden, 25 mei 2001) is een Nederlands autocoureur. Hij is de zoon van ondernemer en rallycoureur Kees Koolen

    Koolen was in 1997 investeerder in het in 1996 opgerichte Booking.com (toen bookings nl)[2] en vervulde er de functie van bestuursvoorzitter (CEO) van 2001 tot 2011. Onder zijn leiding werd Booking com in 2005 voor € 110 miljoen verkocht aan Priceline. In 2017 gaf Koolen in een interview aan dat de verkoop geen goede beslissing was geweest voor de Nederlandse economie

    Zo kom je in de Indy terecht voor een test.

    Kees Koolen (Vorden)
    ' Zo omschrijft Quote de man die als voormalig CEO van Booking.com en vroege investeerder van Uber, met een geschat vermogen van 380 miljoen euro, dit jaar plek 130 verruilt voor plek 148 op de lijst.29 Oct 2024

    • + 2
    • 30 sep 2025 - 11:34
    • TylaHunter

      Posts: 10.515

      Er is een video van hem, the worst f2 driver.

      Je hebt in indycar paydrivers zoals sting ray rob of devlin defrensesco... maar Niels Koolen is geen schim van deze twee paydrivers qua snelheid.

      Leuk voor de begroting van Ganassi deze paydrivertest.

      Werkelijk een grap dit artikel en de test an sich

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 13:30
  • John6

    Posts: 11.031

    Ik had een uitgebreid bericht gemaakt, maar zit in het filter, geen idee of ze het plaatsen, maar zijn vader is heel rijk.

    • + 2
    • 30 sep 2025 - 11:37
    • Beamer

      Posts: 1.813

      Nou ja, heel rijk.... 380 miljoen euro, het is maar wat je heel rijk noemt ;-)

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 12:58
  • Beamer

    Posts: 1.813

    Zijn portemonnee (of beter gezegd, die van zijn vader) heeft zoveel indruk gemaakt op Chip Ganassi, dat hij voor het inwisselen van een substantieel bedrag een dagje mocht rijden. Het algemene niveau van IndyNXT is overigens bedroevend laag, dus een 8e plek zegt helemaal niks. Dennis Hauger (toch geen hoogvlieger in de F2), werd met speels gemak kampioen.

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 11:41
  • StevenQ

    Posts: 9.748

    Niels Koolen is geen talent maar een jongen met een rijke vader, zijn vader is de eigenaar van Booking.com

    Hij heeft een carrière met 75 races zonder overwinningen of podiums

    Hij reed verleden jaar 4 races in de F2 met P19, P20, P19 en een uitvalbeurt als resultaat

    in 2023 reed hij Freca voor VAR en kwam in 18 races niet verder dan de 19e plek als beste resultaat en P37 in het kampioenschap, er waren 10 coureurs met (veel) minder races die toch VOOR hem eindigden

    Hij is geen talent, zijn vader heeft geld teveel, een soort Nederlandse Lance Stroll

    • + 1
    • 30 sep 2025 - 13:02
    • Beamer

      Posts: 1.813

      Zijn vader WAS de eigenaar van booking.com.... Voor heul veul geld verkocht

      • + 0
      • 30 sep 2025 - 13:38
  • StevenQ

    Posts: 9.748

    Niels Koolen is geen talent maar een jongen met een rijke vader, zijn vader is de eigenaar van Booking.com

    Hij heeft een carrière met 75 races zonder overwinningen of podiums

    Hij reed verleden jaar 4 races in de F2 met P19, P20, P19 en een uitvalbeurt als resultaat

    in 2023 reed hij Freca voor VAR en kwam in 18 races niet verder dan de 19e plek als beste resultaat en P37 in het kampioenschap, er waren 10 coureurs met (veel) minder races die toch VOOR hem eindigden

    Hij is geen talent, zijn vader heeft geld teveel, een soort Nederlandse Lance Stroll

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 13:02
  • Clay Regazzoni

    Posts: 1.185

    Lachwekkend !!

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 13:39

