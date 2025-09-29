Viaplay maakt megablunder en ontvangt bakken met kritiek

Streamingdienst Viaplay heeft zich afgelopen weekend niet populair gemaakt. Ze zonden het Nürburgring Nordschleife-avontuur van Max Verstappen en een aantal voetbalwedstrijden uit, maar dat ging niet probleemloos. Ook de voetbalfans werden dit keer geconfronteerd met een probleem wat de F1-fans goed kennen.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland, maar er gaat geen maand voorbij waarin ze niet te maken krijgen met een flinke dosis kritiek. Waar er in eerste instantie werd gewezen naar het commentaar en de kwaliteit van de streams, focust de kritiek zich nu vooral op de prijzen en een aantal vreemde fouten van de dienst.

Wedstrijd afgekapt

Afgelopen weekend was het weer raak, en dat zorgde voor veel woede bij sportfans. Mensen die naar de Premier League-wedstrijd tussen Arsenal en Newcastle United keken, werden namelijk geconfronteerd met een vreemde fout. Op het moment dat de blessuretijd begon te lopen, vloog de stream er bij de voetbalfans uit. De uitzending werd beëindigd en op het scherm verscheen de tekst 'Thanks for watching', en daar waren de fans niet blij mee. Ze misten hierdoor het beslissende doelpunt, en op sociale media regende het klachten.

Bekend probleem voor F1-fans

Voor Formule 1-fans komt deze fout heel bekend voor, want Viaplay ging anderhalve week geleden op precies dezelfde wijze de mist in. De kwalificatie op het circuit van Bakoe in Azerbeidzjan liep toen namelijk uit. Door een groot aantal rode vlaggen duurde kwalificatie toen ongeveer twee uur, en blijkbaar had men er bij Viaplay geen rekening mee gehouden dat er iets mis kon gaan tijdens de sessie.

De nabeschouwing vloog er bij klanten van Viaplay uit het niets uit, en er verscheen 'Thanks for Watching' in beeld. Hierdoor kregen fans het interview met Max Verstappen niet te zien. Viaplay negeerde het moment, maar lijkt nu dus wederom dezelfde fout te hebben gemaakt.