Viaplay maakt megablunder en ontvangt bakken met kritiek

  • Gepubliceerd op 29 sep 2025 10:46
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Streamingdienst Viaplay heeft zich afgelopen weekend niet populair gemaakt. Ze zonden het Nürburgring Nordschleife-avontuur van Max Verstappen en een aantal voetbalwedstrijden uit, maar dat ging niet probleemloos. Ook de voetbalfans werden dit keer geconfronteerd met een probleem wat de F1-fans goed kennen.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland, maar er gaat geen maand voorbij waarin ze niet te maken krijgen met een flinke dosis kritiek. Waar er in eerste instantie werd gewezen naar het commentaar en de kwaliteit van de streams, focust de kritiek zich nu vooral op de prijzen en een aantal vreemde fouten van de dienst.

Wedstrijd afgekapt

Afgelopen weekend was het weer raak, en dat zorgde voor veel woede bij sportfans. Mensen die naar de Premier League-wedstrijd tussen Arsenal en Newcastle United keken, werden namelijk geconfronteerd met een vreemde fout. Op het moment dat de blessuretijd begon te lopen, vloog de stream er bij de voetbalfans uit. De uitzending werd beëindigd en op het scherm verscheen de tekst 'Thanks for watching', en daar waren de fans niet blij mee. Ze misten hierdoor het beslissende doelpunt, en op sociale media regende het klachten.

Bekend probleem voor F1-fans

Voor Formule 1-fans komt deze fout heel bekend voor, want Viaplay ging anderhalve week geleden op precies dezelfde wijze de mist in. De kwalificatie op het circuit van Bakoe in Azerbeidzjan liep toen namelijk uit. Door een groot aantal rode vlaggen duurde kwalificatie toen ongeveer twee uur, en blijkbaar had men er bij Viaplay geen rekening mee gehouden dat er iets mis kon gaan tijdens de sessie.

De nabeschouwing vloog er bij klanten van Viaplay uit het niets uit, en er verscheen 'Thanks for Watching' in beeld. Hierdoor kregen fans het interview met Max Verstappen niet te zien. Viaplay negeerde het moment, maar lijkt nu dus wederom dezelfde fout te hebben gemaakt.

919

Posts: 3.694

’Thanks for paying’

  • 24
  • 29 sep 2025 - 10:58
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Viaplay

Reacties (8)

  • 919

    Posts: 3.694

    ’Thanks for paying’

    • + 24
    • 29 sep 2025 - 10:58
  • Larry Perkins

    Posts: 60.220

    Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1, zit bij 'Fiascoplee' aan de knoppen, hij wil niet alleen kortere races, maar ook kortere voetbalwedstrijden...

    • + 6
    • 29 sep 2025 - 11:27
    • Beamer

      Posts: 1.810

      die kortere voetbalwedstrijden snap ik wel, daar heb ik ook meer dan genoeg aan de samenvatting van de samenvatting (en die weer samengevat bij voorkeur)

      • + 2
      • 29 sep 2025 - 11:51
    • Canson Po

      Posts: 2.716

      Was anders wel net het einde van die match dat je wou zien als voetbalfan dan he ;)

      Het stond in minuut 85 nog 1-0 het werd 1-1, dan was het eingelijk penalty voor Newcastle maar deze werd niet gegeven waarop Arsenal 1-2 maakte in de slotminuut (96).

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 12:59
  • Rocks

    Posts: 1.028

    Dat krijg je als je de satelliet te krap huurt😎

    • + 3
    • 29 sep 2025 - 11:36
  • F1jos

    Posts: 4.688

    Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje
    En we moeten door, dus voor de laatste keer: "Het spijt me"

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 11:40
  • Cyril Ratatouille

    Posts: 3.237

    Dit is zó not done. Vooral als men zelf dagelijks fout op fout stapelt.

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 13:19
  • mario

    Posts: 14.129

    Ze doen daar aan soort van automatische programmering, waardoor er na een bepaalde tijdsduur wordt overgeschakeld naar het volgende programma op de tijdlijn.... Dat kan natuurlijk niet bij (de meeste) sporten, omdat er vaak sprake kan zijn van een verlenging (voetbal bijvoorbeeld) of omdat je nooit kunt voorspellen hoe lang een wedstrijd duurt (tennis bijvoorbeeld) of door incidenten waardoor een sportevenement langer duurt dan "voorspelt" (Formule 1 bijvoorbeeld)...
    Het kan niet, het mag niet en het is totaal respectloos richting je klanten... Als ze het gratis zouden aanbieden voor iedereen, dan kun je nog zeggen van: "Je betaalt er toch niets voor, deal with it!" Alleen wordt er grof voor betaald voor die dienst en dan mag je verwachten dat je dus ook kwaliteit krijgt... Ik heb geen ViaPlay, maar ik vind dat ViaPlay hun klanten schadeloos moet stellen.... Maandje geen abonnementskosten bijvoorbeeld... Koop je ook niet veel voor, maar dat voelt ViaPlay wel en laat ze misschien inzien dat ze de klant op 1 moet zetten!

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 13:40

