Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Singapore

Max Verstappen en alle andere Formule 1-coureurs komen aankomend weekend weer in actie. Dan staat de Grand Prix van Singapore op het programma. Dit is het tijdschema voor de aankomende F1-race op het Marina Bay Street Circuit.

Ondanks dat er geen Grand Prix was afgelopen weekend, was Verstappen toch in actie in een raceauto. De Red Bull Racing-coureur stapte in een Ferrari GT3-bolide waarin hij meteen wist te winnen tijdens de NSL9 op de Nürburgring Norschleife, samen met zijn teamgenoot Chris Lulham. Nadien was de volledige racewereld diep onder de indruk van de viervoudig wereldkampioen.

Er staat genoeg op het spel in Singapore

Er staat genoeg op het spel de aankomende Formule 1-race in Singapore. Op het stratencircuit zal Verstappen proberen dichter bij Oscar Piastri en Lando Norris van McLaren te komen. De afgelopen twee races in Italië en Azerbeidzjan was de Nederlander van een andere planeet en wist hij in een verbeterde RB21 te winnen. De achterstand op Piastri bedraagt momenteel 69 punten en op Norris 25 punten. Daarnaast kan McLaren de constructeurstitel winnen en hoopt Mercedes de voorsprong op Ferrari te vergroten en hoopt Lewis Hamilton zijn eerste podium te halen voor de Scuderia.

Verstappen en Singapore zijn niet altijd een even goed huwelijk geweest. De Nederlander won nog nooit een van de meest fysieke races van de kalender, maar wist wel twee keer op het podium te belanden. Bovendien kende hij in 2015 een sterk optreden door van de laatste plaats op de grid in een Toro Rosso naar de punten te rijden.

Het tijdschema voor de GP in Singapore (Europese tijd):

Vrijdag 3 oktober:

11:30 uur - 12:30 uur: Eerste vrije training

15:00 uur - 16:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 4 oktober:

11:30 uur - 12:30 uur: Eerste vrije training

15:00 uur - 16:00 uur: Kwalificatie

Zondag 5 oktober:

14:00 uur: Race