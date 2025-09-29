user icon
Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Singapore

  • Gepubliceerd op 29 sep 2025 08:11
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen en alle andere Formule 1-coureurs komen aankomend weekend weer in actie. Dan staat de Grand Prix van Singapore op het programma. Dit is het tijdschema voor de aankomende F1-race op het Marina Bay Street Circuit.

Ondanks dat er geen Grand Prix was afgelopen weekend, was Verstappen toch in actie in een raceauto. De Red Bull Racing-coureur stapte in een Ferrari GT3-bolide waarin hij meteen wist te winnen tijdens de NSL9 op de Nürburgring Norschleife, samen met zijn teamgenoot Chris Lulham. Nadien was de volledige racewereld diep onder de indruk van de viervoudig wereldkampioen. 

Er staat genoeg op het spel in Singapore

Er staat genoeg op het spel de aankomende Formule 1-race in Singapore. Op het stratencircuit zal Verstappen proberen dichter bij Oscar Piastri en Lando Norris van McLaren te komen. De afgelopen twee races in Italië en Azerbeidzjan was de Nederlander van een andere planeet en wist hij in een verbeterde RB21 te winnen. De achterstand op Piastri bedraagt momenteel 69 punten en op Norris 25 punten. Daarnaast kan McLaren de constructeurstitel winnen en hoopt Mercedes de voorsprong op Ferrari te vergroten en hoopt Lewis Hamilton zijn eerste podium te halen voor de Scuderia. 

Verstappen en Singapore zijn niet altijd een even goed huwelijk geweest. De Nederlander won nog nooit een van de meest fysieke races van de kalender, maar wist wel twee keer op het podium te belanden. Bovendien kende hij in 2015 een sterk optreden door van de laatste plaats op de grid in een Toro Rosso naar de punten te rijden. 

Het tijdschema voor de GP in Singapore (Europese tijd): 

Vrijdag 3 oktober: 

11:30 uur - 12:30 uur: Eerste vrije training

15:00 uur - 16:00 uur: Tweede vrije training 

Zaterdag 4 oktober: 

11:30 uur - 12:30 uur: Eerste vrije training

15:00 uur - 16:00 uur: Kwalificatie 

Zondag 5 oktober: 

14:00 uur: Race 

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
Reacties (1)

  • Pietje Bell

    Posts: 31.214

    Was het niet altijd zo dat alle F1 mensen in Singapore de Europese tijd aanhouden,
    dus pas om 14:00u lokale tijd opstaan en om 05.00u 's morgens naar bed?
    Of was dat ergens anders?

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 09:37

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

