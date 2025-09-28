Jos Verstappen pakt Belgische rallytitel: "We zijn er zeker blij mee"

Jos Verstappen is kampioen geworden in het Belgian Rally Championship. De Nederlander deed dit niet alleen, maar samen met copiloot Renaud Jamoul. Het duo reed in de Skoda Fabia RS Rally2-auto voor het team Verstappen.com Racing.

Jos Verstappen laat weten erg blij te zijn met zijn overwinning in het kampioenschap. Jamoul werkt al drie jaar samen met Jos Verstappen als copiloot. De 41-jarige Belg is actief sinds 2006.

'Het was niet zo interessant'

"We zijn er zeker blij mee!", reageert Jos Verstappen, zo meldt de officiële site van Verstappen.com. "Dit was voor ons niet de meest interessante rally, omdat we de veilige keuzes gemaakt hebben qua banden. Aan het einde hadden we wel de goede banden onder de auto en ging het iets beter, maar de laatste stage hebben we het echt rustig aangedaan. We wilden het kampioenschap binnenhalen, want dat was het belangrijkste vandaag."

"Je probeert altijd zo goed mogelijk voorbereid aan de start te staan met de juiste mensen binnen het team. Mijn copiloot Renaud is natuurlijk belangrijk in dat geheel. Dat hebben we goed voor elkaar. Ik vind het mooi om vooraan mee te doen. Het plezier is belangrijk en daarna komen de resultaten. We zijn nu zo goed, dat geeft ook plezier natuurlijk", legt Verstappen uit.

Aanpassen is erg belangrijk

"Het is toch tricky, omdat het nog vochtig is, dus daar moet je je op aanpassen", vertelde Verstappen. "Het ging goed. We hebben met regenbanden gereden, maar dat was niet de ideale keuze. We hadden het wat natter verwacht, vandaar de regenbanden. We gaan nu op zeker en zorgen dat we aan de finish komen, want we maken geen kans tegen de Porsche."

"De proeven liggen er absoluut beter bij dan vanmorgen", vertelt de oud-Formule 1-coureur na de tweede omloop. "We gaan ervoor om de finish te halen; of dat een tweede of derde plek in onze klasse wordt, maakt niet zoveel uit. Dus we nemen wat gas terug. De proeven waren nu compleet droog, dus heel anders dan de eerste keer dat we ze reden."