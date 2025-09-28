user icon
icon

Jos Verstappen pakt Belgische rallytitel: "We zijn er zeker blij mee"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Jos Verstappen pakt Belgische rallytitel: "We zijn er zeker blij mee"
  • Gepubliceerd op 28 sep 2025 10:14
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Jos Verstappen is kampioen geworden in het Belgian Rally Championship. De Nederlander deed dit niet alleen, maar samen met copiloot Renaud Jamoul. Het duo reed in de Skoda Fabia RS Rally2-auto voor het team Verstappen.com Racing. 

Meer over Jos Verstappen Ralf Schumacher: "Max Verstappen lijkt steeds meer op zijn vader"

Ralf Schumacher: "Max Verstappen lijkt steeds meer op zijn vader"

24 sep
 Jos Verstappen sluit Nordschleife-avontuur met zoon Max uit: "Dat wil ik niet"

Jos Verstappen sluit Nordschleife-avontuur met zoon Max uit: "Dat wil ik niet"

26 sep

Jos Verstappen laat weten erg blij te zijn met zijn overwinning in het kampioenschap. Jamoul werkt al drie jaar samen met Jos Verstappen als copiloot. De 41-jarige Belg is actief sinds 2006.

'Het was niet zo interessant'

"We zijn er zeker blij mee!", reageert Jos Verstappen, zo meldt de officiële site van Verstappen.com. "Dit was voor ons niet de meest interessante rally, omdat we de veilige keuzes gemaakt hebben qua banden. Aan het einde hadden we wel de goede banden onder de auto en ging het iets beter, maar de laatste stage hebben we het echt rustig aangedaan. We wilden het kampioenschap binnenhalen, want dat was het belangrijkste vandaag."

"Je probeert altijd zo goed mogelijk voorbereid aan de start te staan met de juiste mensen binnen het team. Mijn copiloot Renaud is natuurlijk belangrijk in dat geheel. Dat hebben we goed voor elkaar. Ik vind het mooi om vooraan mee te doen. Het plezier is belangrijk en daarna komen de resultaten. We zijn nu zo goed, dat geeft ook plezier natuurlijk", legt Verstappen uit. 

Aanpassen is erg belangrijk

"Het is toch tricky, omdat het nog vochtig is, dus daar moet je je op aanpassen", vertelde Verstappen. "Het ging goed. We hebben met regenbanden gereden, maar dat was niet de ideale keuze. We hadden het wat natter verwacht, vandaar de regenbanden. We gaan nu op zeker en zorgen dat we aan de finish komen, want we maken geen kans tegen de Porsche."

"De proeven liggen er absoluut beter bij dan vanmorgen", vertelt de oud-Formule 1-coureur na de tweede omloop. "We gaan ervoor om de finish te halen; of dat een tweede of derde plek in onze klasse wordt, maakt niet zoveel uit. Dus we nemen wat gas terug. De proeven waren nu compleet droog, dus heel anders dan de eerste keer dat we ze reden."

F1 Nieuws Jos Verstappen

Reacties (0)

Login om te reageren

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Jos Verstappen -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Nederland
  • Geb. datum 4 maa 1972 (53)
  • Geb. plaats Montfort, Netherlands, Nederland
  • Gewicht 73 kg
  • Lengte 1,75 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Max Verstappen schrijft geschiedenis en zegeviert op Nordschleife ×