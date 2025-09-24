user icon
Lawson baalt ondanks beste F1-resultaat: "Had meer verwacht"

Lawson baalt ondanks beste F1-resultaat: "Had meer verwacht"
  Gepubliceerd op 24 sep 2025 10:46
  1
  Door: Jesse Jansen

Liam Lawson is ontevreden na zijn beste resultaat ooit in Bakoe. De Nieuw-Zeelander behaalde in Azerbeidzjan zijn allerbeste resultaat in zijn Formule 1-carrière. De Racing Bulls-coureur eindigde als vijfde. 

Liam Lawson is ondanks zijn goede resultaat toch ontevreden met zijn resultaat. De Racing Bulls-coureur startte vanaf de derde positie en had meer gehoopt dan de vijfde plaats. 

Waardevolle punten voor Racing Bulls

"Gezien onze startpositie is dit een beetje een teleurstellend resultaat", vertelde de Racing Bulls-coureur aan de internationale media na afloop van de race. "Realistisch gezien hadden we vandaag niet de snelheid om met de coureurs in de voorhoede te vechten. Maar natuurlijk blijven we hoopvol. We hebben alles geprobeerd vandaag, maar het was gewoon nog niet goed genoeg."

"P5 is natuurlijk een belangrijk resultaat voor ons. Daarom wil ik ook mijn dank uitspreken richting het team. We hebben echt een paar goede weekenden achter de rug, en ik ben altijd blij als ik wat extra punten mee naar huis kan nemen. Je wilt natuurlijk altijd meer, vooral als je zo ver naar voren start. Ik had vandaag graag nog hoger willen eindigen, maar dat maakt dit resultaat niet minder goed. Waarschijnlijk had het niet beter gekund."

De Racing Bulls-auto was niet best

Isack Hadjar was ook niet helemaal tevreden met zijn weekend in Bakoe. De Fransman eindigde als tiende. "Ik had een erg goede start en passeerde Lando in de tweede bocht. Maar ik maakte een fout bij de herstart achter de safetycar, waardoor ik twee plaatsen verloor. Toen was ik het momentum wel even kwijt."

"Ik had dit weekend een heel slecht gevoel bij de auto", aldus de rookie. "Ik voelde me niet lekker, en toch hebben we Q3 gehaald en dubbele punten gescoord. Dat geeft me het vertrouwen dat we veel beter zullen presteren als ik me wél goed voel in de auto."

John6

Posts: 11.013

Ik zou er maar blij mee zijn met die P5, Yuki voor gebleven, dat is toch belangrijk met het gevecht wie rijdt waar in 2026.

  • 1
  • 24 sep 2025 - 11:11
