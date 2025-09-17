Schumacher spreekt steun uit voor comeback Duitse Grand Prix

Ralf Schumacher hoopt dat de Grand Prix van Duitsland terugkeert naar de Formule 1. In de geschiedenis van de koningsklasse hebben heel wat evenementen plaatsgevonden in Duitsland. De laatste keer dat er een Grand Prix plaatsvond in Duitsland was in 2020.

Ralf Schumacher wil graag dat de Duitse GP terugkeert op de kalender van de koningsklasse. De Grand Prix van Duitsland is een van de bekendere Grands Prix ooit, maar is al vijf jaar niet gereden.

'Minder interesse in racen'

"In Duitsland hebben we momenteel zo'n 700 racelicenties voor karten, en dat aantal neemt af", zei Ralf Schumacher tegenover T-Online. "In Engeland zijn er bijvoorbeeld 4000. Daar, en vooral in Italië, bestaat karten, maar hier in Duitsland wordt het steeds verder uitgefaseerd. Er zijn nauwelijks nog fatsoenlijke kartbanen over en er zijn ook steeds minder raceklassen."

"Het is heel simpel: als ik de voetbalvelden weglaat, zullen er steeds minder voetballers zijn, en dat is precies het probleem waar we momenteel mee kampen in de racerij", zo vergelijkt hij het probleem met een andere sport.

Samenwerking is heel belangrijk

Met Mercedes en Audi rijden twee Duitse merken in de Formule 1 volgend jaar: "Samenwerking is enorm belangrijk", zei de voormalig Formule 1-coureur. Als Mercedes en Audi ooit samen besluiten het project te steunen, zou er iets kunnen gebeuren. Dat zou ik graag zien gebeuren. Zolang de staat geen financiële middelen bijdraagt ​​– die ze terugverdienen via het toerisme rond de race – zal het niet werken."

"De inschrijfgelden zijn nu zo hoog dat de organisator een uitgebreid beveiligingspakket moet voorzien met politie en brandweer – Hockenheim zal niet zoveel inkomsten kunnen genereren. Je hoeft geen wiskunde te hebben gestudeerd om te beseffen dat het niet zal werken, maar ik heb nog steeds hoop."

Geschiedenis van de Duitse Grand Prix

De eerste keer dat de Grand Prix gereden werd, was in 1951. Althans, de eerste keer dat de Duitse Grand Prix in de Formule 1 gereden werd. De allereerste editie van de Grand Prix van Duitsland werd in 1926 gehouden. Duitser Rudolf Caracciola won de Grand Prix. De laatste keer dat de race werd gehouden was in 2019, toen won Max Verstappen. In totaal waren er 78 edities op drie verschillende circuits.