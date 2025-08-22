Aston Martin-teambaas Cowell: "Met Honda willen we de top aanvallen"

Aston Martin-teambaas Andy Cowell is erg blij met de aanpak van het team. Volgend seizoen wil het team de top aanvallen en meedoen om de titel. Andy Cowell is erg blij met de manier van aanpak bij het team.

Aston Martin gaat met Honda een nieuw avontuur aan. Ze stappen af van de Mercedes-motoren en hopen in samenwerking met Honda bovenaan de ranglijst te komen.

Aanpak

"Toen ik bij het team kwam, was ik erop gebrand om meer te leren over het team als geheel, om me daarna te verdiepen in de wereld van de aerodynamica. Dat is een gebied waar ik wel wat van wist, maar ik begreep niet tot in detail wat een aerodynamicus precies doet. Dan stel je een plan op en ga je aan de slag: van kijken naar wat je nu ziet, naar waar je het team naartoe wilt brengen", zo zegt Cowell in een interview met Racingnews365.

"Dat leerproces blijft gewoon doorgaan. Elke dag is een nieuwe ervaring van leren, reflecteren en nadenken over: 'Wat is het kerndoel van het team?' En om iedereen te focussen op het doel om onze Aston Martin-auto, aangedreven door Honda, te verbeteren en dat te meten aan onze referentiepunten. En hoe zorgen we ervoor dat elk onderdeel van ons bedrijf zich richt op prestatieverbetering?"

Cowell is ook erg te spreken over hoe Lawrence Stroll omgaat met het project: "Hoe steiler we die curve kunnen maken, hoe sneller we vooruitgang boeken. En dat betekent dat je de concurrentie inhaalt. Als je daarop gefocust blijft, laat je je niet verblinden door roem. Dan blijf je voorop. Het gaat erom alles op één lijn te krijgen, te luisteren naar alle verzoeken en te bepalen: wat doen we als eerste, tweede en derde. Want je kunt niet alles tegelijk doen."

"En dan helpt het om de verandering te realiseren." Cowell doelt hiermee op de uitdagingen die in 2026 komen. De teams hebben nog extreem weinig data voor 2026. "Een verandering is niet triviaal. We racen, we ontwerpen een auto voor volgend jaar en om daar bovenop een verandering aan toe te voegen, dat betekent extra werk. Om een verandering door te voeren, kost extra inspanning. Er zijn altijd obstakels en er is altijd het gevoel van: 'Moet dit echt?' Dan moet je er gewoon vol voor gaan."

Sterke punten Stroll

"Het gaat erom dat je dat omarmt, met een focus op de middellange tot lange termijn. Het draait namelijk niet alleen om 2026. Het wordt het eerste seizoen waarin we een fabrieksteam zijn. Maar er komen nog veel meer kampioenschappen na dat moment, en we willen in al die seizoenen sterk zijn."

Cowell is erg blij met Lawrence Stroll: "Daar is Lawrence uitzonderlijk goed in: om die visie te hebben, en te blijven investeren met het oog op de middellange en lange termijn. Je investeert niet in een windtunnel als je alleen op de korte termijn bent gericht. Je bouwt ook geen campus zoals die van ons, als je van plan bent om maar kort te blijven. Lawrence biedt een heel duidelijke visie. We zijn allemaal ongeduldig, maar de investeringen ondersteunen een aanpak die gericht is op de middellange tot lange termijn."