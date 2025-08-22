user icon
icon

Aston Martin-teambaas Cowell: "Met Honda willen we de top aanvallen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Aston Martin-teambaas Cowell: "Met Honda willen we de top aanvallen"
  • Gepubliceerd op 22 aug 2025 14:47
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Aston Martin-teambaas Andy Cowell is erg blij met de aanpak van het team. Volgend seizoen wil het team de top aanvallen en meedoen om de titel. Andy Cowell is erg blij met de manier van aanpak bij het team. 

Aston Martin gaat met Honda een nieuw avontuur aan. Ze stappen af van de Mercedes-motoren en hopen in samenwerking met Honda bovenaan de ranglijst te komen. 

Meer over Aston Martin 'Aston Martin-eigenaar moet eigen zoon Lance Stroll ontslaan'

'Aston Martin-eigenaar moet eigen zoon Lance Stroll ontslaan'

15 aug
 Fernando Alonso: "Jongere fans begrijpen niet wat oudere coureurs doen"

Fernando Alonso: "Jongere fans begrijpen niet wat oudere coureurs doen"

22 aug

Aanpak

"Toen ik bij het team kwam, was ik erop gebrand om meer te leren over het team als geheel, om me daarna te verdiepen in de wereld van de aerodynamica. Dat is een gebied waar ik wel wat van wist, maar ik begreep niet tot in detail wat een aerodynamicus precies doet. Dan stel je een plan op en ga je aan de slag: van kijken naar wat je nu ziet, naar waar je het team naartoe wilt brengen", zo zegt Cowell in een interview met Racingnews365.

"Dat leerproces blijft gewoon doorgaan. Elke dag is een nieuwe ervaring van leren, reflecteren en nadenken over: 'Wat is het kerndoel van het team?' En om iedereen te focussen op het doel om onze Aston Martin-auto, aangedreven door Honda, te verbeteren en dat te meten aan onze referentiepunten. En hoe zorgen we ervoor dat elk onderdeel van ons bedrijf zich richt op prestatieverbetering?"

Lawrence Stroll

Cowell is ook erg te spreken over hoe Lawrence Stroll omgaat met het project: "Hoe steiler we die curve kunnen maken, hoe sneller we vooruitgang boeken. En dat betekent dat je de concurrentie inhaalt. Als je daarop gefocust blijft, laat je je niet verblinden door roem. Dan blijf je voorop. Het gaat erom alles op één lijn te krijgen, te luisteren naar alle verzoeken en te bepalen: wat doen we als eerste, tweede en derde. Want je kunt niet alles tegelijk doen."

"En dan helpt het om de verandering te realiseren." Cowell doelt hiermee op de uitdagingen die in 2026 komen. De teams hebben nog extreem weinig data voor 2026. "Een verandering is niet triviaal. We racen, we ontwerpen een auto voor volgend jaar en om daar bovenop een verandering aan toe te voegen, dat betekent extra werk. Om een verandering door te voeren, kost extra inspanning. Er zijn altijd obstakels en er is altijd het gevoel van: 'Moet dit echt?' Dan moet je er gewoon vol voor gaan."

Sterke punten Stroll

"Het gaat erom dat je dat omarmt, met een focus op de middellange tot lange termijn. Het draait namelijk niet alleen om 2026. Het wordt het eerste seizoen waarin we een fabrieksteam zijn. Maar er komen nog veel meer kampioenschappen na dat moment, en we willen in al die seizoenen sterk zijn."

Cowell is erg blij met Lawrence Stroll: "Daar is Lawrence uitzonderlijk goed in: om die visie te hebben, en te blijven investeren met het oog op de middellange en lange termijn. Je investeert niet in een windtunnel als je alleen op de korte termijn bent gericht. Je bouwt ook geen campus zoals die van ons, als je van plan bent om maar kort te blijven. Lawrence biedt een heel duidelijke visie. We zijn allemaal ongeduldig, maar de investeringen ondersteunen een aanpak die gericht is op de middellange tot lange termijn."

F1 Nieuws Aston Martin

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.130

    Strak plan.
    Maar dan moet je wel goede rijders hebben.
    Vriend is beschikbaar met de juiste voorwaarden...

    • + 0
    • 22 aug 2025 - 16:19

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar