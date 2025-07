Ontslagen FIA-kopstuk trekt de doofpot open over interne problemen

Niels Wittich heeft nog altijd geen idee waarom hij vorig jaar werd ontslagen door de FIA. Hij werd vlak voor het einde van het seizoen ontslagen als wedstrijdleider, en hij doet nu een boekje open over de onrustige situatie binnen de autosportfederatie.

Het is geen geheim dat het rommelt binnen de FIA. Bij de autosportfederatie zijn in het afgelopen jaar veel mensen vertrokken of ontslagen. Eén van de mensen die werd ontslagen, is Formule 1-wedstrijdleider Niels Wittich. Vlak voor de Grand Prix van Las Vegas werd hij op straat gezet, en werd Rui Marques aangewezen als de nieuwe wedstrijdleider van de koningsklasse van de autosport.

Waarom is Wittich ontslagen?

Wittich heeft nooit te horen gekregen waarom hij is ontslagen. In de Sky Deutschland-podcast Backstage Podcast is hij er duidelijk over: "Ik heb er meerdere keren naar gevraagd. Zoals met alles in je leven leer je van je fouten, en ik vorm daarop geen uitzondering. Ik heb alleen niet gehoord waarom ik ben ontslagen. Er wordt veel gespeculeerd, maar voor mij is het nog steeds onbegrijpelijk."

Sterke persoonlijkheid

Of FIA-president Mohammed Ben Sulayem een rol speelde, is niet duidelijk. Wittich volgde trouw de lijn van de FIA: "Ik ben me van geen enkele fout bewust. Wat ik wel weet, is dat het niet altijd werd gewaardeerd als je een sterke persoonlijkheid had."

"Ik denk dat je dat wel moet zijn in die rol. In eerste instantie werd dat ook van mij verwacht, dat ik duidelijk de belangen van de FIA moest vertegenwoordigen en moest uitdragen. Dat heb ik ook gedaan, en daarmee kwam intern af en toe ook in botsing met mijn leidinggevenden."

Bijzondere eisen

Hij legt uit dat er bijzondere eisen werden gesteld: "Er speelden veel zaken. Ook kleinere dingen, zoals het aanbrengen van updates aan de circuits. De FIA geeft richtlijnen over hoe circuits ingericht moeten worden. Bij de Formule 1 zijn er veel specifieke eisen. Denk bijvoorbeeld aan lichtpanelen naast het circuit en interne softwaresystemen. Dat stond alleen nergens beschreven."

"Ik stond er bij dat soort dingen vaak alleen voor en kon onvoldoende druk uitoefenen. De circuits zeiden dan: we voldoen aan de voorschriften, en nu willen jullie ineens iets extra's wat nergens staat. Ik denk dat dit soort zaken intern voor veel wrijving hebben gezorgd."