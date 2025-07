Horner maant tot kalmte: "We concentreren ons op één race tegelijk"

Red Bull Racing heeft nog steeds geen grote stappen gezet. Het team lijkt te worstelen en ze kunnen zeker geen races domineren. Red Bull staat momenteel op de vierde positie in het constructeurskampioenschap. Teambaas Christian Horner maant tot kalmte.

2025 is voorlopig niet het jaar van Red Bull Racing. Het team heeft nog maar twee zeges gepakt met hun superster Max Verstappen, terwijl de tweede coureur van het team Yuki Tsunoda heeft nog maar 10 punten weten te pakken.

Tijd

Volgens Horner kost het tijd om de situatie te verbeteren. Hij maant daarom ook tot kalmte rondom de situatie van Verstappen en Red Bull: "Je ziet goed hoe McLaren tegen elkaar kan racen", vertelt Horner tegenover internationale media. "Ze hebben een voorsprong op de rest van het veld, dus wij concentreren ons op één race tegelijk."

"We denken niet eens aan de wereldtitels. We concentreren ons gewoon op de volgende race in Silverstone. Wat kunnen we daar bereiken? Hetzelfde geldt voor Spa en hetzelfde geldt voor Boedapest."

Sporadisch stapjes

Binnen het team van Red Bull worden maar zeldzaam stapjes gezet. Het team is nog steeds niet goed van de grond gekomen dit seizoen. Volgens Horner is dat logisch: "Het punt is dat er in deze branche geen wondermiddelen bestaan. Progressie kost tijd. Je moet de problemen begrijpen en ze vervolgens aanpakken. Dit jaar is gebleken dat wij ook wat problemen met onze tools hebben."

"Natuurlijk werken we er hard aan om dat te begrijpen, want we willen niet in deze situatie blijven zitten. Er is één team dat eruit springt, maar de rest... Het blijft maar wisselen van weekend tot weekend wie the best of the rest is." Max Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap achter de beide McLaren-coureurs, maar Yuki Tsunoda komt niet verder dan de zeventiende plek.