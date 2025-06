Oostenrijkse Grand Prix tot en met 2041 op de F1-kalender

De organisatie van de Grand Prix van Oostenrijk heeft het contract verlengd. Dat betekent dat de Europese race tot en met 2041 nog op de kalender te vinden zal zijn.

Het is de thuisbasis van Red Bull Racing, waar het hoofdkantoor van de energiegigant zich bevindt. Vele Nederlanders komen al jaren op de race af. Campings, hotels en speciale feesten zijn er voor de Nederlandse F1-fans. Die kunnen nu tot zeker 2041 naar Oostenrijk om daar, zolang hij actief is, Max Verstappen aan te moedigen. Het is niet alleen goed voor Red Bull Racing. De vele toeristen brengen een hoop geld mee, zo zijn de hotels en restaurants niet afhankelijk van het winterseizoen.

Rijke geschiedenis

De Grand Prix van Oostenrijk werd voor het eerst verreden in 1964 op het vliegveld van Zeltweg. In de jaren daarna was het een onofficiële Grand Prix, waarna in 1970 de Österreichring voor het eerst op de kalender stond. In 1987 werd de laatste race hier verreden, waarna de baan onder de naam A1-Ring in 1997 terugkeerde, en in 2003 weer verdween.

Max Verstappen

Red Bull nam het circuit over, voerde verbouwingen uit en liet de Formule 1 in 2014 terugkeren. De baan droeg inmiddels de naam Red Bull Ring en groeide uit tot een soort moderne klassieker, waar Max Verstappen veel records brak. In 2020 en 2021 werden er door de coronasituatie twee races verreden op de Red Bull Ring.

Domenicali is trots

Nu is er een contract getekend waardoor de race voorlopig niet gaat verdwijnen. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is daar heel trots op: "Oostenrijk is al lang een enorm bijzondere race voor de Formule 1, dus het is fantastisch dat we de toekomst op de lange termijn hebben vastgesteld van een Grand Prix die zo diepgeworteld is in de geschiedenis van de sport."