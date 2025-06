Organisatie GP Canada belooft beterschap na enorme chaos in 2024

Aankomend weekend mag de Formule 1 weer zijn snelheid laten zien. Deze keer maakt het circus een uitstapje buiten Europa. Ze gaan namelijk naar Canada. Vorig jaar verliep het echter niet zo goed door het extreem natte weer. De leidinggevende van het Circuit Gilles-Villeneuve op Notre-Dame Island zegt dat het circuit er nu veel beter bij ligt.

Afgelopen jaar won Max Verstappen de Grand Prix van Canada, maar het weer was heel onvoorspelbaar in Montreal. De organisatoren willen bewijzen dat het er dit jaar veel beter voor staat en dat ze op elk weer zijn voorbereid.

Halve draai

Volgens Canada GP chief operations officer Sandrine Garneau is de Grand Prix 180 graden gedraaid. Niet letterlijk, maar figuurlijk: "Ik denk dat het veilig is om te zeggen dat we een totale 180 hebben gedaan in vergelijking met vorig jaar", vertelde Garneau aan de Canadese nieuwszender CTV. "Het park heeft enorm veel tijd en middelen geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat het gebouw dat in 2019 werd gebouwd, nu volledig waterdicht is", zei Garneau. "Er zijn de afgelopen weken veel tests uitgevoerd."

De regen had verschillende punten op het circuit behoorlijk slecht bereikbaar gemaakt. De parkeerplaatsen van de paddock waren veranderd in een modderpoel en de paddock zelf had lekkages. Dit is natuurlijk niet de bedoeling, maar dat weten de organisatoren ook. Ze hebben het aangepakt en beweren weer zo goed als nieuw te zijn voor komend weekend. Er zijn ook nog nieuwe hospitality suites gebouwd voor personeel om alles te maximaliseren.

Belangrijk voor de toekomst

Veel fans besloten uiteindelijk het circuit te verlaten, terwijl de tribunes 'gewoon' weer open waren. De oorzaak was een miscommunicatie tussen het circuit en andere partijen. Veronique Doucet, algemeen directeur van de Société du parc Jean-Drapeau, waar het evenement wordt gehouden, verzekerde CTV dat "de communicatie nu onder controle is".

"Er zullen tijdens het weekend geen bevelen of mededelingen worden gedaan die niet gesynchroniseerd zijn met alle communicatie die officieel is. Dus dat zal niet meer gebeuren." De editie van dit jaar is belangrijk voor de toekomst van de Grand Prix van Canada. Het circuit heeft nog geen contractverlenging, dus alles moet goed gaan.