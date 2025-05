'Iconische locatie het decor voor start F1-seizoen 2026'

Het huidige Formule 1-seizoen is nog maar net begonnen, maar er wordt nu al nagedacht over de kalender voor 2026. Het lijkt erop dat het nieuwe seizoen zal worden afgetrapt op een traditionele manier in Australië.

In de afgelopen jaren werd het seizoen afgetrapt in het Midden-Oosten. Het circuit van Bahrein was dan niet alleen de thuisbasis van de wintertest, maar ook van de eerste Grand Prix van het seizoen. Dit jaar was dat anders, en werd de kalender aangepast vanwege de Ramadan. Het huidige seizoen werd dan ook afgetrapt in Australië op het circuit van Albert Park in Melbourne.

Australië de seizoensopener

Veel mensen waren hier blij mee, want de Australische Grand Prix was voor de coronaperiode vrijwel elk jaar de seizoensopener. Het lijkt erop dat liefhebbers van deze traditie geluk hebben, want volgens PlanetF1 wordt het seizoen in 2026 ook afgetrapt in Australië. De seizoensopener zal wordt afgewerkt in het weekend van 6 tot 8 maart. Het wordt dan de eerste race met de nieuwe motorische en aerodynamische regels.

De Formule 1-kalender zal er volgend jaar anders uitzien. Er worden veel wijzigingen doorgevoerd, en een aantal races krijgen een nieuwe plek op de kalender. Dit gebeurt met het oog op een duurzamere kalender, iets waar de hoge heren van de sport op inzetten.

Veel verschuivingen

Zo wordt de Grand Prix van Monaco verschoven naar de eerste week van juni, en wordt de Canadese Grand Prix naar voren gehaald. De race in Montreal zal vanaf volgend jaar worden verreden in de derde of vierde week van de maand mei. Mogelijk gaat deze race dan een koppeltje vormen met de Grand Prix van Miami.

Verder is het de verwachting dat de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola gaat verdwijnen. Verder is de toekomst van de race in Barcelona onduidelijk, en verhuist de Spaanse Grand Prix naar Madrid. Wanneer deze race zal worden verreden in het jaar, is nog onduidelijk.