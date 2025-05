Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Spanje

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Spanje in Barcelona. Voor de teams en de coureurs wordt het de afsluiter van de zware triple header. De fans hoeven zich geen zorgen te maken over vroege sessies.

Na de Grands Prix op de circuits van Imola en Monaco, staat de derde Europese race van het seizoen aankomend weekend op de planning. Voor het laatst wordt de Spaanse Grand Prix in Barcelona verreden. Volgend jaar verhuist de race immers naar Madrid, terwijl Barcelona blijft vechten voor een plekje op de kalender van de koningsklasse.

Het raceweekend gaat op vrijdag van start met de gebruikelijke eerste vrije trainingen. Deze worden in de middaguren verreden, en voor de teams wordt het weer een normaal weekend. Het is een gewone permanente baan, en er is ook geen sprintrace.

De Grand Prix wordt op zondag verreden om 15:00, de kwalificatie staat een dag eerder om 16:00 op het programma. Voor de fans in Nederland zijn dit ideale tijden, en het is de verwachting dat Max Verstappen gaat jagen op nieuwe successen.

Starttijden Spanje (Nederlandse tijd):

Vrijdag 30 mei:

Eerste vrije training: 13:30 - 14:30

Tweede vrije training: 17:00 - 18:00

Zaterdag 31 mei:

Derde vrije training: 12:30 - 13:30

Kwalificatie: 16:00 - 17:00

Zondag 1 juni:

Grand Prix van Spanje: 15:00

Waar is de Grand Prix van Spanje te zien?

De Spaanse Grand Prix is in Nederland te zien bij Viaplay en F1 TV Pro. Bij beide diensten zijn er uitgebreide voor- en nabeschouwingen te zien. Daarnaast worden er allerlei shows rondom de sessies uitgezonden. De race is ook gratis te zien bij de Duitse zender RTL. Ze zenden zowel de kwalificatie als de Grand Prix uit. Deze zender maakt onderdeel uit van het standaard zenderpakket van veel grote Nederlandse providers.