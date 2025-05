Red Bull valt Ferrari aan in alternatief wereldkampioenschap

Het team van Ferrari reed afgelopen weekend in Imola hun eerste thuisrace van het jaar. Ze konden niet meestrijden om de overwinning, maar ze mochten wel juichen op een ander gebied. Ze waren namelijk weer het snelste team in de pitlane.

Het team van Ferrari presteert dit jaar opvallend sterk bij de pitstops. De Italiaanse renstal lijkt iets te hebben ontdekt waardoor ze in staat zijn om in recordtempo hun coureurs te voorzien van nieuwe banden. In Imola verrichtte de pitcrew van Ferrari weer de snelste pitstop van het weekend. Charles Leclerc kreeg daar in 2,04 seconden de beschikking over vier nieuwe banden.

Red Bull opent de aanval

Ferrari kan niet achterover leunen, want het lijkt erop dat Red Bull de achtervolging heeft ingezet. De Oostenrijkse renstal was in de afgelopen jaren ijzersterk bij de pitstops, maar dit jaar maakten ze een aantal fouten. In Imola ging alles echter goed en kregen Yuki Tsunoda (2,09 seconden) en Max Verstappen (2,11 seconden) zeer snel hun nieuwe banden. Ferrari eindigde een tweede keer in de top tien met een pitstop van Lewis Hamilton in 2,18 seconden.

De teams van Racing Bulls en McLaren maakten de top vijf compleet bij de pitstops in Imola. Beide teams wisten onder de 2,20 seconden te blijven, en hadden daarmee een voordeel ten opzichte van andere renstallen. Het team van Sauber (2,37 seconden), Mercedes (2,47 seconden en 2,52 seconden) en wederom Racing Bulls (2,50 seconden) maakten de top vijf compleet.

Ferrari oppermachtig

Het pitstopklassement levert de teams verder geen extra geld of WK-punten op. De hoofdsponsor van het klassement stelt wel een klassement op, en aan het einde van het jaar krijgt het beste team een speciale award. Ferrari is momenteel het beste team, en ze hebben ook de snelste pitstop van het seizoen op hun naam staan. Eerder dit jaar kreeg Leclerc in twee seconden vier nieuwe banden.