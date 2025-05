Donkere wolken boven Imola: regenachtige kwalificatie op komst?

De kwalificatie op het circuit van Imola gaat over een klein uurtje van start. Het lijkt erop dat het een spannende sessie gaat worden, en mogelijk gaan de weergoden een rol van betekenis spelen. Het lijkt er echter niet op dat ze de sessie flink gaan verstoren.

Tijdens de derde vrije training van vandaag hingen er al wat donkere wolkjes rondom het circuit in Emilia-Romagna. De coureurs hadden er echter geen last van, en op de tribunes vonden de meeste fans het niet nodig om een jas aan te trekken. Na de training werd echter duidelijk dat er in de omgeving van het circuit wel buien ontstonden, maar deze leken de baan niet te raken.

Druppels

Ook de sprintrace in de Formule 2 werd verreden in droge omstandigheden. Na de finish van de door Jak Crawford gewonnen race vielen er echter wel een paar spettertjes. Het was geen dramatische regenbui, maar de vraag die blijft hangen is of er nog meer neerslag gaat vallen in de komende minuten.

Het lijkt erop dat een klein beetje regen niet is uitgesloten. Er is een kans dat er buitjes ontstaan in de buurt van het circuit, of zelfs boven de baan. Hier zal echter geen enorme bui uit vallen. Het lijkt te gaan om een paar kleine druppeltjes, maar die kunnen wel voor meer spektakel zorgen. Op sociale media laten fans weten dat er in de afgelopen minuten een klein beetje regen was in de bocht Rivazza.

Geen waterballet

Op de weerradars ziet het er nog niet zo spectaculair uit, een echte bui lijkt vooralsnog uitgesloten. Er bestaat een kans dat er een paar spetters gaan vallen, maar dit zal niet erg genoeg zijn om de teams te dwingen te gaan rijden met regenbanden. Het kan vanzelfsprekend snel gaan veranderen, maar een waterballet lijkt uitgesloten.